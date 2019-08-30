Гродненские Ромео и Джульетта: прятались в лесу, пока их искали родители

- Они прятались в лесу и возвращаться домой не хотели. Девочку доставили целую и невредимую матери, - комментируют в УВД Гродненского облисполкома.

Всю округу всполошили гродненские Ромео и Джульетта – 17-летний Женя и 15-летняя Дина. Парочка сбежала из дома и почти неделю пряталась в лесу от родителей. Там они сделали шалаш, с собой взяли запас одежды и еды. Пока они скрывались, их активно разыскивали.

- Родители знали, что Дина с Женей давно встречаются, год почти. Похоже, они побоялись, что любовь помешает учебе - Дина после 9 класса поступила в колледж, а все время проводила с Женей. Не знаю, что им сказали дома, но они продолжают общаться, - рассказывает знакомая влюбленной парочки.

С заявлением в милицию на третий день после исчезновения дочери – 21 августа - обратилась мама Дианы. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних и уголовного розыска вычислили, куда она могла деться. Были основания полагать, что девочка сбежала со своим возлюбленным. Последний раз парочку видели в Берестовицком районе около деревни Могиляны – это в 40 километрах от Гродно. Там их и нашли.