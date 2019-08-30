«Хотим, чтобы про нас узнали и к нам пришли»: в Бресте людей с тяжелой инвалидностью зовут играть в боччу

- Самая большая проблема сегодня – это пассивность самих инвалидов. Не знаю даже, с чем это связано. Возможно, с компьютеризацией – много искушений сидеть дома. Хотя инваспорт – это не только мощнейшее средство реабилитации, но и возможность самореализации, социализации. Бочча развивает ловкость, точность, выносливость, координацию движений, помогает тактически мыслить. Она не травматична, может объединить и людей с особыми возможностями, и членов их семьи и друзей, – говорит Валентина Пипко, председатель Брестского физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов «Шанс».

Задача каждого игрока - метнуть мяч как можно ближе к белому джекболу.Фото: Оксана БРОВАЧ

Бочча – диковинное для наших широт название. Это игровой вид спорта для «тяжелых» людей с серьезными формами ДЦП, нарушениями опорно-двигательного аппарата. С виду бочча - что-то среднее между боулингом, петанком и даже керлингом: в поле 6*12 метров по определенным правилам бросают небольшие мячи. В боччу активно играют в Европе, в Украине, России. Там проводятся турниры, есть национальные команды, спортсмены-паралимпийцы...

У нас бочча пока в стадии зародыша. На всю страну наберется от силы 50 спортсменов. Брестчане решили вывести эту дисциплину в люди, сделать популярной. В этом им согласился помочь футбольный клуб «Динамо-Брест». Технический партнер «Динамо» Joma обеспечил инвентарем, а сам клуб пообещал информационную поддержку. Да и простую человеческую поддержку тоже – для тех, кто боится, стесняется, не верит в свои силы.

Мячи различаются по мягкости и весу. Не самый дорогой набор стоит около 750 евро.Фото: Оксана БРОВАЧ

– Бочча – паралимпийский вид спорта. Заниматься могут люди с тяжелой инвалидностью - серьезными формами ДЦП, шейными травмами, миопатией. К сожалению, у нас в Бресте они либо заперты дома, либо не знают, что можно заниматься таким видом спорта. Через клуб мы хотим, чтобы про нас узнали, и к нам пришли! – приглашает Дарья Баришина, тренер клуба по бочче.

На тренировках по бочче люди с инвалидностью не только осваивают правила игры. Они довольно простые: нужно бросить мяч как можно ближе к мячу-джекболу. Здесь важна стратегия и точность, но бочча – хорошая альтернатива скучным занятиям физкультурой, которые необходимы для реабилитации таких людей.

На соревнованиях спортсменов с разными диагнозами разделяют так, чтобы у каждой команды были равные возможности. А тренироваться могут все вместе. Фото: «Динамо-Брест»

– У инвалидов с ДЦП есть спастика – тремор, потрясывание. Для них основная задача в бочче – научиться концентрироваться, координировать движения. У инвалидов, у которых есть повреждения шейных позвонков, очень слабые руки. Их подготовка – научиться разрабатывать кисти рук, делать точные броски. На тренировках спортсмены отрабатывают эти элементы, чтобы движения были отточены до автоматизма, – приводит пример Александр Пипко, инструктор спортклуба «Шанс».

Кстати, 14 сентября в Легкоатлетическом манеже в Бресте состоится чемпионат области по бочче. Там можно будет увидеть, как выглядит эта игра и как спортсмены соревнуются в индивидуальном, парном и командных зачетах.