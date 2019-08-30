«Подъемная сила 2.0» Радио «Мир» пошла в народ!

Ди-джеям радио «Мир» не впервой в буквальном смысле идти в народ. Мы были свидетелями дискотек в областных городах, мастер-классов по фигурному катанию, которые организовывала радиостанция, интервью со звездами, которые шли в эфир прямо из выездной студии в центре Минска. И этот новый сезон они решили начать необычно для слушателей – но не для себя.

Если вы мечтали хотя бы одним глазком взглянуть на «кухню радиоведущего», посетите Новую Боровую 31 августа, откуда с утра до самого вечера будет вести свой эфир радио «МИР». Эфирное оборудование будет установлено прямо на улице, так что вы своим глазами сможете увидеть, как создается утреннее шоу «Подъемная сила», дневной эфир «Ивлиева live» и «Клёновой вечер». Гостями диджеев станут как популярные артисты, так и обычные прохожие, который в этот момент окажутся рядом. Все происходящее в выездной студии будут транслировать в прямом эфире на всю Беларусь и снимать на три видеокамеры.

Ведущий радио Антон Палыч.

А чтобы закрепить этот эффект, 9-10 сентября прямо на стадионе «Динамо» для посетителей легкоатлетического матча «Европа-США» (и всех слушателей радио «Мир», конечно) состоится интерактивная программа от ведущих утреннего шоу «Подъемная сила».

14 сентября в планах сразу два праздничных концерта от радио «МИР» в честь Дней города - в Гомеле и Гродно. Уже известно, что в Гомеле хедлайнером выступит группа «Без Билета». А на следующий день эпицентр событий перемещается в Парк Победы в Минске, где 15 сентября на Дне танкиста появится лаунж-зона #переМИРие. Готовится обширная развлекательная программа, в рамках которой хватит места фотозоне, музыкальному квизу, выступлением кавер-бендов. Развлекать собравшихся будут диджеи, имена которых вам хорошо известны по эфирам Радио «Мир». Ну а для интровертов или просто тех, кто устал, будет организована лаундж-зона.

ВОПРОС РЕБРОМ

Визитная карточка любой радиостанции – ее утреннее шоу. И не только потому, что обычно у него самый высокий охват аудитории, но и потому, что оно задает тон, настроение на целый день. Поэтому мы поинтересовались и одной и ведущих «Подъемной силы 2.0» Юлии Навацкой, чего, нам, слушателям, ждать в новом сезоне?

Одна из ведущих «Подъемной силы 2.0» Юлия Навацкая.

- Наша с Антоном Палычем и Алексеем Клочковым троица уже год в эфире, так что времени было достаточно для притирки друг к другу и понимания, сильных сторон каждого из нас. В этом сезоне у нас уже появилось четкое позиционирование характеров, ведь мы абсолютно разные и этим интересны слушателю. Для создания эфира нового сезона мы вдохновлялись популярными блогами в Instagram и YouTube. В общем, черпали вдохновения из того, что сейчас наиболее популярно. Если говорить о рубриках – нам больше всего нравится «Ясно-понятно», когда мы выходим на улицу и общаемся с народом, задаем вопросы, записываем реакцию. Все это подается потом с нашими комментариями и звуковыми эффектами – чтобы звучало интересно и весело. Это формат телевидения и интернета – но я не слышала, чтобы кто-то это делал до нас на белорусском радио.

Очень мне импонирует наша игровая рубрика «Секундное дело». Если раньше в эфир звонили слушатели, и у них была задача выиграть приз, то сейчас в игре на равных со слушателем участвует сам ведущий. Он не знает, какие его ожидают задания, и получается порой очень весело.

Как главному кулинару нашего трио, мне нравится также наша рубрика «Время есть». Она существовала и в прошлом году, однако мы ее доработали, придав дополнительный колорит. Мы собираемся устраивать кулинарные баттлы между ведущими. Например, найти самый крутой завтрак за 5 рублей или придумать кислое блюдо, которое покорит всех. Таких заданий будет множество – под разные даты, время года или просто настроение.

Радио «МИР» звучит почти по всей Беларуси.

Но самым главным нашим плюсом я считаю дружескую атмосферу в нашей студии. На «Мире» собралась потрясающая команда! Легко работать, когда коллеги понимают друг друга с полуслова и хорошо знают свое дело. А благодаря музыкальному редактору Александру Ананьеву, который, к слову, раньше работал на топовых московских станциях, с нашим плейлистом каждое утро – доброе и бодрое! Это то, что заставляет нас самих улыбаться каждое утро. Уверена, что эту атмосферу хорошо чувствует слушатель, и поэтому рад быть частью нашей компании.

ПОЛЕЗНЫЕ ЧАСТОТЫ

Радио «МИР» звучит почти по всей Беларуси. Слушайте в Минске 107.1 FM, Гомеле 101.7 FM, Гродно 104.2 FM, Могилеве 107.8 FM, Бресте 106.6 FM, Витебске 101.8 FM, Солигорске 104.3 FM, Пинске103.2 FM, Бобруйске 103.6 FM, Барановичах 98.4 FM, Гераненах 97.8 FM, Орше 90.6 FM. Включайте лучшую музыку нашего времени на сайте radiomir.by и в нашем приложении для мобильных устройств.