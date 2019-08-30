Каждый день ярче с «Легенды FM»

Полюбившиеся программы выходят из отпусков и обновляют форматы, запускаются новые проекты, а в прямой эфир выходят новые диджеи. Какие новинки и сюрпризы ждут слушателей «легендарной» радиостанции, мы спросили у программного директора «Легенды FM» Антона Жданова.

- Антон, во-первых, хотелось бы спросить, почему вы начинаете новый сезон именно с сентября?

- Мир, в котором мы живем, полон условностей - например, дата празднования Нового года или начало летоисчисления.

Конечно, каждая радиостанция вольна в выборе даты начала нового сезона, но, так или иначе, чаще всего этот выбор падает действительно на сентябрь: большинство людей возвращается из отпусков, дети идут в школу после продолжительных каникул, начинается новый виток насыщенной трудовой жизни. А поскольку «Легенды FM» является верным компаньоном, другом человека - мы готовы поддержать каждого, помочь адаптироваться в зачастую нелегком переходе от расслабленного летнего режима к предстоящему рабочему. У спортсменов это называется «достичь оптимальной формы».

У ведущих, в свою очередь, летом появляется время как для отдыха, так и для работы над новыми проектами, переосмысления существующих программ.

- И что вы подготовили для слушателей к новому сезону?

- Мы планируем новый сезон, полный сюрпризов и активностей! «Легенды FM» - это не только легендарная музыка ХХ века, но и интересный собеседник для наших слушателей. Уже полюбившиеся и новые ведущие готовятся радовать и веселить слушателей и, конечно, делиться и обсуждать с ними актуальные события, происходящие в стране и мире. В эфире свое достойное место займут уже полюбившиеся проекты, появятся совершенно новые, музыкальная составляющая эфира станет еще ярче.

Также мы видим развитие не в статике, а в динамично расширяющейся «вселенной» радиостанции «Легенды FM»: по ходу сезона будут появляться новые программы и рубрики, специальные проекты - музыкальные, информационные, развлекательные. Самый значимый из последних, конечно же, утреннее шоу «Два капитана»!

- Какие изменения произойдут в этом шоу?

- Шоу «Два капитана» сохранит основную идею, сюжетно-образную концепцию, но изменит свой «экипаж». Думаю, лучше, если интрига разрешится, когда радиослушатели включат «Легенды FM» утром 2 сентября. Скажу только, что новые ведущие отлично известны на просторах белорусского радиоэфира. Они исключительно харизматичные, бесконечно эрудированные, веселые и яркие ведущие, которые придадут необходимую динамику, создадут движение в утреннем шоу, благодаря чему настроение слушателей «Легенды FM» с самого утра будет, безусловно, на высоте - оставаясь таким весь день!

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