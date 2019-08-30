2019-08-30T13:06:13+03:00
Досуг
КП Беларусь

Каждый день ярче с «Легенды FM»

С 2 сентября стартует новый сезон на «Легенды FM»
Поделиться:
Слушайте «Легенды FM»Слушайте «Легенды FM»
Изменить размер текста:

Полюбившиеся программы выходят из отпусков и обновляют форматы, запускаются новые проекты, а в прямой эфир выходят новые диджеи. Какие новинки и сюрпризы ждут слушателей «легендарной» радиостанции, мы спросили у программного директора «Легенды FM» Антона Жданова.

- Антон, во-первых, хотелось бы спросить, почему вы начинаете новый сезон именно с сентября?

- Мир, в котором мы живем, полон условностей - например, дата празднования Нового года или начало летоисчисления.

Конечно, каждая радиостанция вольна в выборе даты начала нового сезона, но, так или иначе, чаще всего этот выбор падает действительно на сентябрь: большинство людей возвращается из отпусков, дети идут в школу после продолжительных каникул, начинается новый виток насыщенной трудовой жизни. А поскольку «Легенды FM» является верным компаньоном, другом человека - мы готовы поддержать каждого, помочь адаптироваться в зачастую нелегком переходе от расслабленного летнего режима к предстоящему рабочему. У спортсменов это называется «достичь оптимальной формы».

У ведущих, в свою очередь, летом появляется время как для отдыха, так и для работы над новыми проектами, переосмысления существующих программ.

- И что вы подготовили для слушателей к новому сезону?

- Мы планируем новый сезон, полный сюрпризов и активностей! «Легенды FM» - это не только легендарная музыка ХХ века, но и интересный собеседник для наших слушателей. Уже полюбившиеся и новые ведущие готовятся радовать и веселить слушателей и, конечно, делиться и обсуждать с ними актуальные события, происходящие в стране и мире. В эфире свое достойное место займут уже полюбившиеся проекты, появятся совершенно новые, музыкальная составляющая эфира станет еще ярче.

Также мы видим развитие не в статике, а в динамично расширяющейся «вселенной» радиостанции «Легенды FM»: по ходу сезона будут появляться новые программы и рубрики, специальные проекты - музыкальные, информационные, развлекательные. Самый значимый из последних, конечно же, утреннее шоу «Два капитана»!

- Какие изменения произойдут в этом шоу?

- Шоу «Два капитана» сохранит основную идею, сюжетно-образную концепцию, но изменит свой «экипаж». Думаю, лучше, если интрига разрешится, когда радиослушатели включат «Легенды FM» утром 2 сентября. Скажу только, что новые ведущие отлично известны на просторах белорусского радиоэфира. Они исключительно харизматичные, бесконечно эрудированные, веселые и яркие ведущие, которые придадут необходимую динамику, создадут движение в утреннем шоу, благодаря чему настроение слушателей «Легенды FM» с самого утра будет, безусловно, на высоте - оставаясь таким весь день!

БУДЬ В КУРСЕ!

Слушайте «Легенды FM»

в Минске - 94,1 FM

в Витебске - 88,5 FM

в Гомеле - 94,7 FM

в Жлобине - 96,8 FM

в Лиде - 98,7 FM

в Солигорске - 98,3 FM

А также online на сайте legendy.by

Вместе мы сделаем осень легендарной под главные песни эпохи. Слушайте «Легенды FM»!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Квест «Шукай Lidbeer»: билеты на гала-концерт крупнейшего осенного open-air спрячут в 12 городах
Выиграйте пригласительные билеты для компании друзей на гала-концерт LIDBEER, где выступят Yellow Arc 6, «Молчат дома», Akute, «АГОНЬ». Хедлайнеры - хип-хоп-исполнитель «Элджей», «Сплин» и «Чайф»
Новости 24
В Бресте машина такси перевернулась на крышу
В Гомеле прохожие обнаружили мужчину с пулевым ранением
В Несвижском районе сотрудники милиции спасли мужчину, вытащив из горящего дома
Мотоциклист погиб в Новополоцке после столкновения с автомобилем
Соболенко проиграла Путинцевой и завершила выступление в одиночном разряде на US Open
Фотофакт. После встречи с Болтоном Лукашенко поехал собирать арбузы
БАТЭ уверенно обыграл «Астану», но завершил выступление в Лиге Европы
Под Минском автостопщик камнем разбил лобовое стекло проезжающей Kia Rio
В Шумилинском районе служебная собака привела милицию от трупа к дому убийцы
Лукашенко говорил с Болтоном более трех часов, подарил ему шоколад и передал подарки для четы Трампов
В Браславском районе задержали нарушителя границы в водолазном костюме
В Ивацевичском районе перевернулся груженный бревнами лесовоз
В Жодино подростки пытались угнать две машины и играли с украденным мячом
Лукашенко - советнику Трампа: «По-дружески обсудить вопросы»
В Солигорском районе подожгли женщину - она умерла
Пьяная новополочанка избила трех пенсионерок на остановке
В Минске возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГАИ
В Минске серийный похититель велосипедов перекусывает провода
В Бресте на открытии школы запретили фотографировать детей
Фестиваль в IBB Минск: музыкальные феминистки из Швейцарии, лекции и фуд-корт
В Витебске парень избил три автомобиля
МИД: Беларусь не приглашали на церемонию перезахоронения останков Калиновского
Ребенок в Минске ночевал один, квартира загорелась. Мальчик сам вызвал МЧС и спасся
Финансовые результаты Huawei за первую половину 2019 года: рост дохода на 23,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года
Служебная собака помогла найти убийцу в Шумилинском районе
Оплатить постель в поезде теперь можно в кассе вокзала
В Бобруйске на переходе Toyota насмерть сбила женщину
Иностранный студент утонул в Минске
Советник Трампа приедет в Беларусь и встретится с Лукашенко