2019-08-30T13:20:17+03:00
Досуг
КП Беларусь

В Минске появилась служба доставки особо ценных писем

Автопочта откроется на 1 месяц и отправит только 11 писем, в каждом - 2 билета на концерт легендарной Аллы Пугачевой
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В сентябре Народное радио разыгрывает 22 билета на концерт Примадонны с доставкой по Минску.В сентябре Народное радио разыгрывает 22 билета на концерт Примадонны с доставкой по Минску.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Новое «почтовое отделение» начинает работу 2 сентября, а уже 3 сентября доставит первое письмо. На конверте в графе ОТ КОГО: Народное радио, КОМУ: случайному счастливчику.

В сентябре Народное радио разыгрывает 22 билета на концерт Примадонны с доставкой по Минску. Ведущий Народного радио и, по совместительству, народный почтальон Евгений Шуманский лично привезёт каждому победителю заветное письмо на специальном авто.

Что нужно сделать, чтобы билеты доставили именно вам? Прислать СМС на номер 9848, указав в нём свое имя, адрес, по которому вы будете находиться на следующий день с 15 до 18:00, а дальше - ждать и верить в удачу. Именно в это время народный почтальон заедет по одному из всех присланных адресов. К кому из всех участников приедет автопочта - остаётся в секрете до последнего.

Поэтому, если видите в городе народный автомобиль - никуда не уходите. Может быть, он едет именно к вам с билетами на концерт Аллы Пугачевой, который состоится 2 ноября в Минск-Арене.

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