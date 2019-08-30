«Нагружать ребенка кружками и секциями или оставить ему детство?» Объясняет психолог

Недавно в транспорте невольно услышала разговор двух женщин о том, чем занимаются их дети. Вернее, монолог одной, вторая слушала и кивала:

- Я Пашку никуда не отдавала. Водить некому, да и стоят эти курсы ого-го. В школе есть баскетбольная секция, он в нее уже второй год ходит. И вообще, успеет с учебниками насидеться, а спорт - это полезно, тем более сын выбрал то, что ему нравится… Вот Надя своего Даника всюду пихает: IT-курсы, тайский бокс, репетитор по английскому. Денег хватает, все самое лучшее. Но бедный ребенок дома не бывает! Когда у сына был день рождения, пришел Даник, и они обсуждали, кому чем нравится заниматься. Мой четко сказал: «Обожаю делать слем-данк в баскетболе. Тренер говорит, я в этом лучший в команде». А Даник как-то растерялся. «Я не знаю, - говорит. - Я люблю гонять на велике, но времени нет. Папа возит на английский, который я ненавижу. Мне снится, что я разговариваю, а меня никто не понимает. Бокс нормально… Раньше компьютеры нравились, но уже не очень. Хочу просто лечь на диван и тупить в YouTube». И мне так жалко его стало! Пичкают детей развитием так, что их уже тошнит. Я считаю, у ребенка должно быть детство. Ну кто знает, к чему у него склонности? Дайте время, чтобы они проявились! А пока пусть катается с друзьями на велосипеде, ходит с отцом в гараж, играет во дворе в футбол…

Женщины вышли, оставив меня размышлять. Кому нужны все эти кружки - ребенку или маме? Для чего родители перегружают детей? Чтобы они были успешными или все-таки чтобы спать спокойно: сделали все, что могли?

В результате очень полезный ответ я нашла у психолога.

«Кружков и секций должно быть в меру - а мера зависит от ребенка»

- Прежде чем записать ребенка в кружок или на курсы, я рекомендую мамам и папам задуматься: для чего вы, как родитель, хотите загрузить ребенка? - говорит практикующий детский психолог Анастасия Шапель. - Боитесь, что он будет отставать от сверстников? Хотите вырастить его гением? Или надеетесь, что он реализует мечту, с которой не сложилось у вас? Этим вы включаете сына или дочь в гонку, к которой они не имеют никакого отношения, транслируете детям свои страхи и надежды.

Важно, чтобы у ребенка было время на личную жизнь.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Мотив должен исходить из потребностей ребенка: нарушение осанки требует походов в бассейн, мелкая моторика - занятий, где нужно работать руками... То есть решение нужно искать, исходя из задач.

Сейчас столько рекламы курсов и детских академий, что порой сложно остановиться на действительно нужных. В этой «гонке вооружений» родители беспокоятся, что их малыш может остаться аутсайдером. Получается, что выбор навязывается обществом, а не потребностями ребенка. А они зависят от возраста, возможностей и задатков.

Когда и чем заниматься?

В 2 - 3 года активность малыша направлена на исследование мира. В этом возрасте не нужно дополнительных нагрузок - ему нужен тот, кто разделит с ним открытия и объяснит их. В 3 - 5 лет в формирование ребенка вступает система дошкольного образования и воспитания. У малыша еще нет усидчивости и силы воли, нет определенных увлечений, ведущая деятельность - игровая. И если мы решаем развивать ребенка, то нужно делать это через игру.

Ученики начальной школы пытаются привлечь внимание и завоевать признание взрослых - родителей, учителей. Желания стать великим в этом возрасте еще нет, главное стремление - быть замеченным. Самостоятельный выбор у детей формируется к 3-му классу. В это время у ребенка много новых задач, с которыми ему предстоит справиться за этот первый год обучения. Старые кружки, если они были любимыми и не перестали быть актуальными, можно оставить. А вот с новыми лучше подождать годик.

Ближе к 9 - 10 годам ребенок начинает понимать, что ему нравится и чем бы он хотел заниматься.

Дети склонны часто менять предпочтения, искать себя. Ко мне обращаются родители подростков с тем, что их дети резко и в очередной раз меняют круг своих интересов. Мамы и папы беспокоятся, что ребенок не знает, кто он. Но эта тенденция совершенно нормальна: задача подросткового возраста - это переход от ребенка к взрослому. Старое подростку уже неинтересно, а новое он еще не нашел.

Современная проблема: дети знают, как учиться, а на игры времени нет

Важно, чтобы у ребенка было время на личную жизнь: выйти во двор, познакомиться с кем-то, завести друзей, построить штаб или исследовать ближайшую стройку. Так он научится общаться, дружить. А этого у современных детей мало. Они знают, как учиться и где искать информацию, но если мы лишим их игры, детям будет труднее приспособиться к жизни.

Я часто говорю родителям, что в наше время можно учиться всю жизнь. Детство - это не тот период, в который нужно «впихнуть невпихуемое»: зубрить 5 иностранных языков, заниматься спортом, учиться на отлично... Игровая деятельность - это возможность прожить то самое пресловутое детство, которое будет вспоминаться и во взрослой жизни.

Ученики начальной школы пытаются привлечь внимание и завоевать признание взрослыхФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Перегруженный ребенок - это нервы и его, и родителей

В своей практике я часто сталкиваюсь с тем, что родители перегружают детей кружками и секциями. Иногда ребенок не в состоянии справиться - возникают истерики, неврозы. Мамы и папы обращаются за помощью к специалистам, но продолжают поддерживать интенсивный темп. В этой гонке истощается не только ребенок, но и родители, ведь их жизнь вращается вокруг расписания дочки или сына. Они кладут жизнь на алтарь будущего успеха их ребенка. Который, кстати, кружки совершенно не гарантируют.

Когда ребенок ищет себя, он пробует разные занятия. Сегодня он хочет ходить в изостудию, а через неделю его уже тошнит от рисования. Но он продолжает заниматься и каждый раз насилует свою волю. Мамы и папы нашли эту студию, заплатили, составили расписание. Им сложно принять и поддержать малыша. Ребенок реагирует на принуждение конфликтами и невротическими симптомами.

К претензиям в будущем надо быть готовыми всем

Рая не существует: когда ребенок растет, он неизбежно будет чем-то недоволен. Дети, которые не ходят ни в один кружок, и ребята, забитые ими под завязку, с одинаковой вероятностью могут предъявить родителям претензии в будущем:

- Ты меня никуда не отправлял, а все мои сверстники чем-то занимались.

- Ты лишил меня детства, потому что у меня не было возможности жить, как мои сверстники!

Стать успешным - это задача самого ребенка. Ему предстоит определиться с выбором и стратегией действий. Обязанность родителей - дать ему базу, поддержать и помочь в начинаниях. Как бы мы ни хотели получить уникальную формулу, ее нет. Воспитание - это поиск баланса между нашей возможностью дать что-то ребенку и его способностью взять это.