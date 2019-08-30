Гендиректор «Астаны» ответил БАТЭ: «Наша команда «поимела» соперника»

После поражения (0:3) в первом матчей плей-офф Лиги Европы от «Астаны» БАТЭ дома предстояло отыграть это солидное отставание. «Желто-синие» полностью переиграли соперника, но выиграли лишь 2:0. Теперь можно кусать локти, вспоминания об упущенных голевых моментах.

БАТЭ – «Астана». Фоторепортаж

- Мы провели сумасшедший матч по накалу. Забили два мяча, но немного не хватило. Мы отдали все силы, чтобы вернуться в это противостояние, - сказал после игры Алексей Бага.

В 2008 году БАТЭ впервые пробился в групповую стадию еврокубка - Лигу чемпионов. С тех пор «желто-синие» лишь три евросезона оставались без участия в группе Лиги чемпионов или Лиги Европы. И всякий раз БАТЭ тормозили клубы из Казахстана. Но Бага не видит в этом закономерности. Равно как и трагедии:

- Это точно не трагедия. Трагедия была 22 сентября прошлого года (ушел из жизни Анатолий Капский. - Ред.), она едва не случилась, когда летчики самолет посадили на кукурузном поле. А это футбол. Мы к этой игре готовились. Провели ее на шикарном уровне, но немного не хватило.

Алексей Бага на игре был в спортивном костюме, а не в цивильном: "Супруга дома отсутствует по уважительной причине, некому гладить было. Поэтому в спортивном".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бага хвалил команду:

- Я горд за команду и снимаю перед ребятами шляпу за то, что они до последнего патрона сражались, имея [в соперниках] чемпионов Польши, Норвегии и «Астану» с хорошим бюджетом. Понятно, что не бюджеты играют, и я не жалуюсь и не оправдываюсь.

За недосказанную фразу «имея чемпионов Польши, Норвегии и «Астану» ухватились в Казахстане.

- При этом мне непонятны слова молодого тренера белорусского клуба Алексея Баги о том, что они «поимели» лучшую команду Казахстана, это не красит тренера и клуб. В итоге, выражаясь его словами, «Астана» «поимела» соперника, так как сегодня мы готовимся к жеребьевке групповой стадии Лиги Европы, а БАТЭ остается без еврокубков, - сказал гендиректор «Астаны» Михаил Гурман.

БАТЭ опубликовал открытое письмо, адресованное Гурману.

В частности там говорится, что его ремарки недопустимы.

- Главный тренер ФК БАТЭ Алексей Бага в своих комментариях не допускал оскорблений в адрес ФК «Астана». В одном из высказываний он всего лишь констатировал, что в круг соперников нашего клуба в еврокубковом цикле-2019/20 входили чемпионы Польши, Норвегии и Казахстана. (…) Вызывает недоумение, что глагол «имел» вы трактуете исключительно в негативно-жаргонном смысле, а не в первом словарном значении. Впрочем, каждый думает в меру своих образованности и воспитанности.

КСТАТИ

БАТЭ в евросезоне заработал в десять раз меньше, чем год назад

За участие в квалификационных матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы БАТЭ заработал 1,24 млн евро - такая сумма упадет на счет клуба от УЕФА. В предыдущем сезоне борисовчане вышли в групповую стадию, а потом в плей-офф играли с «Арсеналом». И финансовый улов был солиднее - 12,5 млн евро.