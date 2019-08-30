Ученый-овощевод: «Арбузную рассаду президенту для его участка продаем по рублю за росток»

После встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном Александр Лукашенко в окружении красивых стройных девушек собрал поспевшие арбузы на своем приусадебном участке. Удался ли урожай, «Комсомолке» рассказал заведующий лабораторией технологических исследований Республиканского научно-производственного дочернего унитарного предприятия «Институт овощеводства», доктор сельскохозяйственных наук Мечислав Степуро, который, как он сам признается, головой отвечает за арбузы на президентском огороде уже 6 лет.

- По телевизору сказали, что президент собрал 20 тонн арбузов. На самом деле нет. Это он только в четверг столько собрал. Всего же арбузов тонн 70 созрело. Но, надо признать, в этом году урожай хуже был. В июне тепло, сухо было, а в июле - резкое похолодание. По ночам всего 8 - 9 градусов тепла было. Для арбузов - не лучший вариант.

- На фотографиях арбузы большие. В интернете люди обсуждают, что их специально для фотографий туда привезли такие. Мол, с белорусским климатом такие бы не вырастили.

- Все арбузы настоящие. Весом по 6 - 10 кг, а то и 12! Я лично разрабатывал пошаговую систему питания и технологию по их выращиванию. Рабочие хозяйства ни на шаг от технологии не отступают. Поэтому и результат есть.

Но да, конечно, легче сказать, что все не настоящее и в Беларуси арбузы не растут. Проще закупить за границей и отдать белорусскую валюту, которую шахтеры в Солигорске на коленях добывают. На самом деле арбузы у нас вырастить не сложнее, чем огурцы. А рентабельность - 170 - 200%. Для сравнения: огурец продают по 40 - 50 копеек. А арбуз - по 80. Сейчас уже многие фермеры на Полесье, которые огурцами занимались, пробуют на арбузы перейти. «Зеленый крест» на Гомельщине давно с выращиванием арбузов экспериментирует. В Лоевском районе уже даже пытались организовать арбузный фест. У этой культуры в Беларуси однозначно есть будущее.

- Какой сорт растет на президентских грядках? И сладкие ли?

- Делаем ставку на голландские сорта - гибридный «Романза F1» и «Топган». Хоть почва у нас небогатая, песчаная, но арбузы этих сортов вырастают сладкие. По вкусу превосходят импортные, которые напичканы фунгицидами. У наших же содержание сахара составляет 9,2 - 9,8%, у импортных недобегает и до 7%

- А президент к вам за консультацией лично обращается? Интересуется, как его арбузы растут?

- Я разговаривал с Александром Григорьевичем в 2014 году. В тот год на его огороде арбузы посадили впервые. А я за это отвечал. За мной приехали, сказали, что со мной президент хочет встретиться. Говорили с ним про арбузы часа два. В конце он сказал, что надо написать технологию. Написал. С тех пор консультировал уже его специалистов, которые за хозяйство и урожай отвечают. Те несколько месяцев, которые на президентском огороде растут арбузы, консультирую специалистов каждую неделю. Это ответственно. За арбузы всегда переживаю. Не переживать не получается. Если не болеть делом - ничего же и не получится. Вся арбузная рассада проходит через мои руки. С семенами вожусь, рассаду выращиваю, потом продаем президентскому хозяйству.

- Ого, а я думала, для президента рассада бесплатно.

- Нет, конечно. Бесплатно только сыр в мышеловке! Мы ведь, чтобы вырастать эту рассаду, тоже затраты несем. За 1000 семян, которые закупаем, платим по 50 - 60 евро. Потом ведь надо создать условия, прорастить, рабочих оплатить, другие расходы…

- Сколько стоит арбузная рассада для президентского огорода?

- Точно не знаю. Но примерно по рублю за росток.

- Признавайтесь, арбузы на вашем огороде больше, чем у президента?

- Самый большой, который мне удавалось вырастить, весил чуть больше 18 кг.

- А президент арбузы любит?

- Очень любит. А кто ж их не любит?

- Ну там же семечки.

- Есть арбузы и без семечек. Допустим, в президентских арбузах сорта «Романза F1» семечки совсем мелкие. Можно есть вместе с ними. Они желудку только на пользу. Арбузы вообще полезные! В них много магния. К примеру, когда человек выпьет (речь о спиртном. - Ред.), магний в его крови выщелачивается. Наутро ведь и хочется рассола, потому что в нем магния много. Так вот вместо рассола можно арбуз есть. Съел - и восстановился!

- А высоких гостей президентскими арбузами угощают?

- Конечно, угощают. Он человек не жадный. Сами они все не съедают. Знаю, что арбузами с президентского огорода часто угощают пожилых людей в пансионатах, в военный госпиталь привозят…

ТОЛЬКО У НАС

Как вырастить такие же арбузы, как у Лукашенко?

- Мечислав Францевич, поделитесь секретами хорошего арбузного урожая?

- Да без проблем! Записывай.

Первое: семена покупайте не с рук на базаре, а в фирмах с хорошей репутацией. Вероятнее всего, семена там будут хорошего качества. Для нашего климата больше подойдут гибридные сорта с вегетационным периодом 62 - 65 дней. Если брать 100 - 120 дней, арбуз не успеет вырасти.

Второе: перед посадкой семена обязательно часов на шесть нужно замочить в микроэлементах. Сделать это нужно, даже если на упаковке указано, что семена уже обработаны. Мы, к примеру, замачиваем в удобрении «Наноплант». Семена впитывают полезные микроэлементы и, когда всходят, какое-то время ими подпитываются.

Третье: не вздумайте пренебрегать подкормкой. Без химии никак. Для сравнения: за рубежом - по 15 - 18. У нас химии меньше раз в 6 - 8. В период рассады подкармливаем арбузы раза два - комплексными жидкими удобрениями на гуминовой основе с аминокислотами. После высадки тоже нужна грамотная подкормка. В лунку - 2 - 3 г сернокислого магния.

Четвертое: после высадки нужно обязательно обработать арбузы против проволочников, майских жуков и медведок. Иначе съедят корневую систему. Внешне арбузы вроде будут стоять, а расти не будут.

Пятое: в период созревания обрабатываем арбузы средствами против различных вредителей и фузариозных заболеваний.