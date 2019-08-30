Из-за низких процентов по отзывным вкладам белорусы стали больше заводить безотзывных

Национальный банк опубликовал статистику по вкладам граждан за первое полугодие. Доля депозитов в иностранной валюте по-прежнему выше, чем в белорусских рублях. Всего на 1 июля валютные вклады составляли 74% от общего объема. При этом, как отмечают в Нацбанке, постепенно их доля идет вниз. Если за второй квартал она снизилась на 1,6 процентного пункта, а за год (с 1 июля прошлого года) - уже на 3%.

В целом же, за второй квартал срочные банковские вклады белорусов сократились на 105 млн рублей, или на 0,6%, и составили в июле 17,47 млрд рублей.

Из этой цифры - депозиты в белорусских рублях составляют 4,53 млрд, увеличившись за второй квартал на 5,8%. В то же время срочные вклады в инвалюте (в рублевом эквиваленте) составили 12,94 млрд рублей. Они за квартал «похудели» на 352 млн рублей, или на 2,7%.

При этом продолжается рост безотзывных вкладов - их теперь 70,2%. В апреле было на 2,8 процентного пункта меньше.

Напомним, разделение всех вкладом на отзывные и безотзывные произошло в 2015 году - сначала специальным декретом президента, потом оно перекочевало в Банковский кодекс. Отзывной вклад клиент может снять по желанию в любое время, а безотзывный - только по истечении срока. Ставки по второму типу вкладов привлекательнее первых. Так власти боролись с оттоком рублевых депозитов и конвертации их в валюту, что белорусы любят делать при курсовых колебаниях.

Сейчас разница между процентными ставками по двум типам вкладов в рублях может доходить до 5-6%.

Это, по мнению аналитика компании «Альпари» Вадима Иосуба, является определяющим фактором в росте таких депозитов.

- Ставки по безотзывным вкладам изначально были выше. Но класть деньги на длительный срок на них населению мешало традиционно низкое доверие к белорусскому рублю. Но уже два года оно растет: инфляция снижается, динамика на валютном рынке дает для этого все основания, - отметил эксперт в комментарии «Комсомолке».

Он подчеркнул, что рост рублевых вкладов наблюдается уже длительное время, а по валютным вкладам статистика в разные периоды противоположная:

- Когда валютные вклады растут, то увеличиваются примерно на величину начисленных по ним процентов. Процесс перетока валютных депозитов в рублевые идет, но не очень быстро.

Нацбанк традиционно «нарисовал» и портрет среднестатистических вкладчиков. Это женщина старше 55 лет, разместившая в банках более 8 тысяч рублей, и мужчину от 26 до 60 лет с примерно 11 тысячами рублей на счете.

Наибольший объем сбережений размещен в «Беларусбанке», его доля на депозитном рынке для граждан составила 47,1%. Второе место занимает «Белагропромбанк» ( 17,8%), третье - «Банк БелВЭБ» (6%).