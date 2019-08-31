«Песнярам» - 50! Звезды спели любимые хиты, а «Комсомолка» нашла последнюю запись Мулявина

Накануне 50-летия основания «Песняров» (а это 1 сентября 1969 года) редакция «Комсомолки» предложила белорусским музыкантам поучаствовать в большом медиапоздравлении. Это не коммерческий проект: нам хотелось создать своеобразную музыкальную открытку в честь легендарного коллектива.

Мы попросили записать фрагмент той «песняровской» песни, которая больше всего нравится артисту или группе, оставила след в душе, в свое время на что-то повлияла. Это не кавер-версии - просто музыканты наиграли мелодии, которые вспоминают в минуты радости или печали.

На наш призыв откликались очень охотно, собралась настоящая dream team! Проект мы назвали #песняры50. А когда монтировали ролик, известный фотограф Юрий Иванов поделился с «Комсомолкой» видеофрагментом: на этих кадрах примерно в конце 2001-го - начале 2002-го Владимир Мулявин репетирует и записывает одну из последних своих песен «Дорога». Владимир Георгиевич написал ее на стихи Иванова для фильма о Белорусской железной дороге. Проект не вышел на экраны, а песня осталась только в архиве фотомастера… Зато фрагмент ее теперь можно послушать в финале видеопоздравлялки «КП» #песняры50! Будем рады, если вы поделитесь этими записями в соцсетях, а под хештегом #песняры50 расскажете свои истории, связанные с «Песнярами».

#Песняры50: Белорусские звезды вспоминают любимые песни Песняров .

Что же спели музыканты? Выставляем сначала сам ролик-поздравлялку, а потом - все отдельные записи в алфавитном порядке. Чье исполнение вам больше всего нравится? Выбирайте!

От имени группы Akute вокалист Стас Мытник спел «Алесю». Эту песню на стихи Аркадия Кулешова и музыку Игоря Лученка группа исполняла уже не раз. Звучит она и на трибьюте «Re:Песняры» 2014 года. Версия получилась очень пронзительной и тонкой - она о любви, о которой говорят вполголоса, а то и шепчут.

#Песняры50: AKUTE поет песню легендарного ансамбля Песняры в проекте Комсомолки .

Юлия Быкова, вокалистка группы Aura, спела фрагмент «Беловежской пущи» Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова - одну из любимых песен своего детства. Юлия спела под легкий аккомпанемент, добавив в свое исполнение великолепные вокальные украшения в финале ролика.

#Песняры50: AURA поет песню легендарного ансамбля Песняры в проекте Комсомолки .

Неожиданный выбор Змитера Войтюшкевича. Он заглянул в репертуар, который пел Леонид Борткевич не только в «Песнярах», но и после ухода из ансамбля. Интересно, а вы слышали песню «Я не магу пра вас забыцца», которую написал Игорь Лученок на слова Петруся Бровки?

#Песняры50: Змитер Войтюшкевич поет песню легендарного ансамбля Песняры в проекте Комсомолки .

Лявон Вольский вспомнил фрагмент кавер-версии на песню «Добры вечар, дзяўчыначка» (ее написал Игорь Лученок на народные слова). В 1997-м группа N.R.M., где был лидером Вольский, сделала свою версию известного «песняровского» хита под названием «Я паставіў коніка» для трибьюта «Песнярок».

#Песняры50: Лявон Вольский поет песню легендарного ансамбля Песняры в проекте Комсомолки .

Позитивно и зажигательно исполнил Виталий Воронко «Бялявую, чарнявую» - песню о любви и непростом выборе. Написал ее композитор Олег Аверин еще во время работы в «Песнярах», но по-настоящему она выстрелила в «Белорусских песнярах». Не зря теперь ее воспринимают как часть наследия ансамбля-юбиляра.

#Песняры50: Виталий Воронко поет песню легендарного ансамбля Песняры в проекте Комсомолки.

На этом видео сложился дуэт - Лариса Грибалева и Саша Немо. Вернее, трио, ведь поучаствовала в съемке и младшая дочка Ларисы Алена. А спели артисты фрагмент «Ручнікоў» - одной из первых песен «Песняров». Кстати, многие думают, что песня - народная. Но ее музыка - композитора Николая Петренко, слова - Веры Вербы.

#Песняры50: Лариса Грибалева и Саша Немо поют песню ансамбля Песняры в проекте Комсомолки .

Лидер группы Rouble Zone Олег Джаггер Минаков передает привет «Песнярам» из Бельгии отсылкой к первому альбому и обработанной Владимиром Мулявиным народной песней «Скрыпяць мае лапці». Кстати, одной из самых рок-н-ролльных на том виниле. Ну а наш Джаггер, как и всегда, на стиле и в неповторимом образе.

#Песняры50: Олег "Джаггер" Минаков поет песню легендарного ансамбля Песняры в проекте Комсомолки.

Владимир Пугач из J:Mors спел один из самых известных шлягеров ансамбля - «За полчаса до весны». В версии Владимира она так же берет за душу словами о том, что «совсем другим доверяли мы за полчаса до весны». Написал слова этой песни Наум Олев, а музыку - Оскар Фельцман.

#Песняры50: Владимир Пугач поет песню легендарного ансамбля Песняры в проекте Комсомолки .

Анастасия Тиханович вспомнила еще один хит, который поют десятилетиями, - «Наши любимые», написанный Давидом Тухмановым на слова Игоря Шаферана. Впервые номер прозвучал в фильме «Эта веселая планета» 1973 года. Анастасия выбрала любимый фрагмент - как раз о «самом главном».

#Песняры50: Анастасия Тиханович поет песню легендарного ансамбля Песняры в проекте Комсомолки .

У группы «Тяни-Толкай» получился задорный ролик с кучей приколов. А еще с секретом. Ребята по-своему спели «Беловежскую пущу» Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Но если досмотрите видео до конца, услышите там еще один фрагмент «песняровского» мегахита.

#Песняры50: "Тяни-Толкай" поет песню легендарного ансамбля Песняры в проекте Комсомолки .

Олег Хоменко, лидер группы «Палац», спел фрагмент «Завушніц» Владимира Мулявина на стихи Максима Танка. Одну из самых красивых белорусских песен о любви музыкант не стал, вслед за «Песнярами», делать балладой. У Олега получился душевный рассказ о переживаниях влюбленного сердца.

#Песняры50: Олег Хоменко поет песню легендарного ансамбля Песняры в проекте Комсомолки .

КСТАТИ

Ролик «Комсомолки» 1 сентября планируют показать в Музее Владимира Мулявина в Белгосфилармонии. В этот день в 14.00 Марина Мулявина, старшая дочь лидера «Песняров», приглашает всех на неформальную дружескую встречу у памятника своему знаменитому отцу. «Приходите с цветами, воспоминаниями, фотографиями за хорошими эмоциями и приятными знакомствами», - говорит Марина. А потом для гостей откроют двери Музея Мулявина.

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