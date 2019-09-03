2019-09-03T16:57:22+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске начинают срезать кондиционеры и спутниковые антенны?

«При отсутствии разрешающих документов устройства будут демонтированы»
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Власти сочли, что некоторые конструкции на фасадах не вписываются в облик города и могут быть опасны для людей.Власти сочли, что некоторые конструкции на фасадах не вписываются в облик города и могут быть опасны для людей.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Возмущенный этим фактом житель дома в Масюковщине написал в редакцию «КП»:

- Что значит «самовольно установленное»? Я же не сам тарелку прикрутил, а заключил договор с фирмой, которая легально устанавливает спутниковое оборудование. Она имеет сайт в интернете, лицензию и платит налоги. Пусть с них и спрашивают тогда, почему повесили без разрешения властей. И вообще: а если у меня тарелка не на фасаде дома закреплена, а находится на балконе? Это как считается? Балкон - часть моей квартиры, а в ней что хочу, то и устанавливаю. А то сушилки для белья и уродские лоджии никому не мешают, а моя тарелка покоя не дает».

Такое объявление появилось на домах в Масюковщине

Такое объявление появилось на домах в Масюковщине

Под раздачу попадут все дома столицы

Информация, что в Минске будут массово срезать кондиционеры и спутниковые антенны, первый раз появилась несколько лет назад. Но тогда под раздачу попали только дома в центре города и те, что признаны историко-культурной ценностью. Власти сочли, что некоторые конструкции на фасадах не вписываются в облик города и могут быть опасны для людей.

Повод для нынешней проверки остался тот же, вот только в зоне риска теперь оказались все многоквартирные дома столицы.

- Некоторые ТВ-антенны очень древние, ржавые. Сколько они еще продержатся? А если снега навалит и они не выдержат дополнительной нагрузки и рухнут? На такие конструкции администрация района точно давать разрешения не будет. Все остальное - очень индивидуально, - говорит мастер коммунальной службы Октябрьского района Татьяна Шевченко.

Только без паники

В ЖЭСе №57 уверяют: населению не стоит волноваться. Демонтаж оборудования грозит только в самом крайнем случае и лишь после решения суда.

- У жильцов на руках должен быть разрешающий документ на установленные антенну, спутниковую тарелку или кондиционер. Его и нужно будет предъявить сотруднику коммунальной службы. Его можно получить в службе «Одно окно» совершенно бесплатно. Если разрешения не будет, владельцу квартиры выпишут предписание. Не выполнили - тогда в ситуацию вмешается суд, - рассказывает специалист.

Самовольная установка тарелки приравнивается к перепланировке

Самовольную установку на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и других конструкций запрещает постановление Совмина №399 от 13.05.2013 года. Чтобы ваш кондиционер или ТВ-тарелка не оказались в списке «самовольно установленных», вам нужно заранее обратиться в службу «Одно окно» администрации района и написать заявление по административной процедуре 1.1.21-1.

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