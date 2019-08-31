Александру Лукашенко - 65: Самые яркие фото президента в разных амплуа

К личному празднику у президента Беларуси отношение крайне скромное - за все годы у власти он не только ни разу не праздновал день рождения публично, но и даже высказался о нем негативно в интервью «Литовскому курьеру» в 2010 году:

- У нас в семье не было принято и сейчас не принято отмечать его. Все это знают и меня никогда не поздравляют. Чтобы прийти в день рождения, выстроиться в очередь, как это обычно бывает, вечеринка какая-то - у меня этого нет. Дни рождения я вообще не отмечаю. Это для меня самый паршивый день в жизни, потому что, к сожалению, в этот день ты становишься на год старше.

К юбилею руководителя страны мы собрали его самые яркие фотографии в разных амплуа.

Президент управляет квадрациклом во время уборки урожая. Фото: БелТА

Как правило, президент проводит день рождения на работе. Например, в прошлом году именно в день рождения он провел совещание по вопросам развития белорусского автомобилестроения во Дворце Независимости. И лично протестировал электромобиль Tesla за 250 тысяч долларов.

- Стартует он, как космический корабль, и еще мощнее. За две с половиной секунды - 100 километров. Но меня интересовало, как он держит дорогу, - идеально, - отметил Александр Лукашенко.

Президент любит технику: у него серьезный парк автомобилей, он управляет новейшими комбайнами, садится за руль мотоцикла и даже инспектирует поля на квадроцикле.

Николай - третий сын президента Беларуси.

Ранее датой рождения президента считалось 30 августа. В середине 2009 года президент заявил в интервью, что родился 31 августа - в один день с младшим сыном. Изменена и дата в биографии, размещенной на официальном сайте: с 30 на 31 августа 1954 года. Хотя в декларации к выборам-2015 снова фигурировало 30 августа - видимо, именно это дата осталась в паспорте.

В этом году Николаю исполнилось 15 лет.Фото: REUTERS

В интервью «Комсомолке» к 55-летию президент назвал Колю самым лучшим подарком к личному празднику. В этом году Николаю исполнилось 15 лет. Как меняется и растет младший сын президента, мы наблюдаем с момента, когда маленький мальчик стал появляться на мероприятиях рядом с главой государства. Сначала мы увидели его на строительстве «Минск-Арены», в рабочих поездках президента по стране, на сельхозпредприятиях. Потом и во время зарубежных визитов - у Николая впечатляющая коллекция фотографий: он встречался с двумя папами римскими в Ватикане, не раз общался с руководителем Китая Си Цзиньпином, фотографировался с предыдущим президентом США Бараком Обамой. Публичности Николая уже 10 лет. Очевидно, что он уже обогнал по росту старших братьев и отца. Известно, что сын президента играет на фортепиано, изучает китайский, хорошо ездит на лыжах - как горных, так и беговых, занимается биатлоном.

Александр Лукашенко с сыновьями. Фото: БелТА

У главы государства большая семья. Во время первых президентских выборов в 1994 году он приходил на избирательный участок с сыновьями - Виктором и Дмитрием. В 2010 и 2015 годах появлялся на участке уже в сопровождении Николая.

Сейчас большие семьи есть и у его старших сыновей. У Виктора четверо детей - Виктория, Александр, Валерия и Ярослав. У Дмитрия - трое: Анастасия, Дарья и Александра.

Последнее известное нам фото со всеми сыновьями (слева направо - Николай, Виктор и Дмитрий с отцом) сделано в прошлом году на родине президента на Шкловщине.

Александр Лукашенко - спортивный политик.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко - очень спортивный политик. Считается, что главное его увлечение - хоккей. Но сам президент называет себя футболистом. Только травма колена заставила отказаться от удовольствия погонять с мячом.

Фото: архив

Еще он катается на горных лыжах, гоняет на беговых, летом встает на ролики и лыжероллеры, ездит на велосипеде.

Президент сам собирает урожай картошки и арбузов. Фото: БелТА

Есть у президента и серьезная нагрузка на приусадебном участке. Известно, что он любит косить траву, регулярно сам собирает урожай картошки и арбузов.

Александр Лукашенко и канцлер ФРГ Ангела МеркельФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Нельзя сказать, что президент часто отправляется в зарубежные поездки. Как правило, это встречи с коллегами по СНГ или ОДКБ, переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Несколько раз в отношении белорусских чиновников и Александра Лукашенко вводились визовые санкции ЕС. Сейчас их нет, а в феврале 2015 года Минск стал переговорной площадкой для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Александр Лукашенко принимал во Дворце Независимости канцлера ФРГ Ангелу Меркель (на фото), президента Франции Франсуа Олланда, президентов РФ и Украины.