Папы собираются вместе: психолог на детской площадке и семейный лекторий в… песочнице.

Год назад на один день крупнейший торговый центр Минска превратился в дом с типичными квартирными комнатами: спальней, кухней и детской комнатой. В каждой комнате - бесплатные лекции и мастер-классы известных белорусских врачей, а также популярных отцов (среди них - Александр Патлис, Антон Мартыненко, Александр Солодуха и многие другие), которые публично признались в страхах, связанных с воспитанием малышей, и поделились способами их побороть. Формат мероприятия назвали open-классами, в этом году они пройдут вновь.

- В прошлом году на наше событие пришли тысячи людей, - комментирует Диана Мардас, руководитель проекта «МамаPro», врач акушер-гинеколог. - Поэтому мы решили продолжать «папин день»: встречи в развлекательном формате, с честными историями про воспитание детей. В этом году мы переместимся из дома во двор, на игровую площадку, где малыш нуждается в таком же присмотре и общении, где нужно не только следить за тем, чтобы он не травмировался, но и есть возможность с помощью игр стать еще ближе друг к другу. Для нас, как площадки, направленной на развитие осознанного родительства, важно поддерживать семью на каждом этапе и напоминать, что и папа, и мама - полноценные и равноправные участники воспитания малыша. А сам ребенок требует не только присмотра за здоровьем и питанием, но и эмоциональной поддержки. Все наши игры или мастер-классы очень понятные и простые, и обязательно носят образовательный характер - это та позиция, которой вот уже три года придерживается команда проекта.

«Игровой» для всех гостей «ПапаPro» станет гастроплощадка «Песочница». Из развлечений неизменным остается большое количество площадок: open-эйр-классы (зона лектория), где врачи в простом и доступном диалоге расскажут про здоровье и питание ребенка, а самые храбрые папы смогут пройти «курс молодого бойца» прямо на сцене. На «стоянке» от KIA, где можно будет узнать о безопасности ребенка в автомобиле и научиться правильно устанавливать автомобильное кресло. Будущим мамам расскажут, можно ли беременной автоледи садиться за руль, а папам – как вести себя за рулем по дороге в роддом или когда на борту совсем маленький пассажир. Победители конкурсов и викторин смогут отправиться домой с багажником подарков на самом авто в качестве тест-драйва.

В спортивной игровой можно будет поностальгировать по играм, в которые любили играть сами, а теперь можем научить своих детей. За этой зоной будут наблюдать психологи и давать простые и полезные совет для диалога с малышом во время совместных развлечений. А еще за папами обещают присматривать юные шахматисты. Ребята научат взрослых игре, которая раньше собирала во дворе их родителей. Как научиться слышать, что беспокоит ребенка? Как поддержать, чтобы вырастить уверенного в себе человека, но и про себя не забыть в декретной рутине? Справится ли папа с декретом? Об этом порассуждаем вместе с экспертами и известными папами, которые не побоялись уйти в декрет и воспитали успешных детей. В зоне воркшопов вопрос интересному человеку можно будет задать во время совместного кулинарного мастер-класса.

Прийти на мероприятие можно всей семьей, играть и обучаться днем, а вечером остаться на кинопросмотр. Это прекрасная возможность провести семейный выходной, получить подарки, сделать новые семейные снимки на необычных фотозонах, а еще - зайти на «ПапаМаркет», где можно будет сразу посмотреть, попробовать и купить все самое нужное и полезное для молодой семьи. Мероприятие бесплатное, предварительная регистрация по ссылке (по ссылке вы также можете рассказать историю своей семьи и стать одним из спикеров).

СПРАВКА

«ПапаPro» - семейное мероприятие в новом для Беларуси формате open-классов: открытое общение в формате выступлений и мастер-классов от экспертов в легком игровом формате. Рядом - ведущие врачи, известные папы и бренд-эксперты в области детского здоровья, питания и безопасности. Мероприятие проводится при поддержке Министерства здравоохранения РБ и Министерства труда и социальной защиты РБ.

Что: open-классы «ПапаPro».

Где: гастроплощадка «Песочница» (пр. Машерова 11/10).

Когда: 14 сентября, суббота.

Во сколько: 12.00-22.00.