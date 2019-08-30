Можно ли вернуть купленные на презентациях за тысячи рублей верблюжьи одеяла или чудо-кастрюли?

«Бес попутал», «Меня загипнотизировали», «Не знаю, как отдала всю пенсию на эту чепуху» - такие мысли приходят спустя полдня после покупки на презентации чудо-кастрюль, дорогущих покрывал из овечьей шерсти или супермоющего пылесоса (нужное подчеркнуть). История стара как мир, жертв сотни, но такой бизнес по-прежнему процветает. А в качестве обманутых обычно - пожилые люди.

Мало кто знает, что ненужную и такую дорогую покупку можно вернуть. Вместе с одной из жертв презентаций, юристом и психологом рассказываем, как это работает и что делать, если вы очнулись только дома без денег и с вещью, за которую переплатили раз в десять.

Фото: pixabay.com

Часть 1. «Подарок» за 3300 рублей

Нина Семеновна - пенсионерка 65 лет, живет в Гомеле. Рассказывает, что однажды утром ей позвонили и позвали на бесплатную презентацию одеял с розыгрышем призов. О том, что было потом, вы уже могли догадаться.

- Презентация проходила в местном Дворце культуры, где в качестве гостей были только пожилые люди, я вообще оказалась самой молодой! Всем сказали выключить телефоны, мол, они им работать мешают. Ведущий рассказывал о качествах посуды и одеял из верблюжьей шерсти. Затем объявил, что в честь юбилея фирмы они проводят розыгрыши призов.

В итоге пенсионерка «выиграла» комплект постельного белья «всего» за 2600 рублей и индукционную плиту за 700 рублей. К ним прилагались бесплатно моющий пылесос и шерстяные вещи. Многокиллограмовую ношу даже бесплатно довезли домой. За все эти «подарки» теперь надо заплатить 3300 рублей с рассрочкой на 10 месяцев. В договоре просто драконовские условия: за каждый день просрочки платежа - пеня 0,2% и увеличение суммы, если вдруг подорожает доллар более чем на 5%.

Психолог говорит, что если пытаться донести, что ваших пожилых родителей обманули, те будут сопротивляться до последнего. Фото: pixabay.com

Часть 2. «Привозите все в Гродно, и мы заберем товар»

Дома пенсионерку ждал нагоняй от мужа и детей.

- Муж на меня накричал, а сын нашел такую индукционную плиту в интернете за 70 рублей и сказал немедленно возвращать все. Но на презентации мне много раз повторили, что это кредит. Получается, расторгнуть его нельзя? - спрашивает Нина Семеновна.

- Ссылаться на кредитный договор можно, но чтобы потребитель являлся стороной кредитного договора, он должен быть с ним заключен. А право заключать кредитный договор имеет только банк, а никак не фирма-продавец, - объясняет Дмитрий Малец, зампредседателя правления Регионального общества защиты потребителей.

Что ж, это уловка - это всего лишь договор купли-продажи, и на него распространяются правила закона «О защите прав потребителей». Так, исходя из статьи 28 закона, покупатель вправе в течение 14 дней с момента покупки, в месте покупки или иных местах, объявленных продавцом, возвратить качественный непродовольственный товар или обменять его на аналогичный с условием перерасчета с продавцом. Такой товар можно вернуть, если он не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства и имеются доказательства покупки (кассовый чек, гарантийный талон, элементы упаковки, а также свидетельские показания).

Но есть и товары, которые нельзя вернуть или обменять после покупки. Их список можно найти здесь. Например, к ним относится косметика, которую также часто продают на презентациях.

Чудо-одеяла на презентации расположили у зеркальной стены - так они смотрятся совсем "по-богатому".Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Пенсионерка позвонила в фирму и, ссылаясь на статью 28 закона, потребовала вернуть ей аванс и забрать назад вещи. Продавец согласился, но с одним условием.

- Мне сказали привозить товар по адресу их офиса, в Гродно. А как я эти 30 кило привезу из Гомеля? Еще через десяток моих звонков товар согласились забрать у меня дома, но затем наступило четырехдневное молчание. Потом они позвонили и сказали, что приезжали ко мне, но никто не открыл, - говорит пенсионерка.

Если посмотреть в п. 2.4 заключенного с пенсионеркой договора, выясняется, что продавец действительно имеет право требовать привезти ему товар в Гродно и только по предварительному согласованию времени и даты.

Самый обычный договор купли-продажи для пенсионеров становится "кредитным" и возвращать по нему товары якобы нельзя.Фото: Таисия ЧЕРНУХО

Часть 3. «Товар уже был в употреблении, мы его не примем»

До истечения двухнедельного срока, когда можно вернуть товар, оставалось 5 дней. Чтобы не терять время, Нина Семеновна направила заказным письмом с описью вложений требование о возврате товара (см. «ОБРАЗЕЦ»). Сохраненный квиток об отправке гарантирует, что продавец знал о ваших требованиях.

- Еще один вариант - сделать об этом запись в книге замечаний и предложений. В случае отказа продавца можно обращаться с иском в суд, причем пошлину уплачивать не придется, - говорит Дмитрий Малец.

Но наш продавец так просто не сдавался. Даже с возвратной накладной в руках он пытался оставить покупки у пенсионерки.

- Через пару дней приехал парень, увидел на плите какой-то скол и сказал, что я пользовалась плитой, поэтому он заберет все, кроме нее. Но я даже не прикасалась к этим покупкам! Я пригрозила милицией и вернула все, оставила себе только верблюжий матрас за 300 рублей, чтобы потом сшить из него теплые одеяла себе и детям. А когда распорола, поняла, что внутри обычный синтепон. И тут меня провели! - сокрушается пенсионерка.

Внутри матраса вместо верблюжьей шерсти оказался обычный синтепон. Фото прислала читательница.Фото: Таисия ЧЕРНУХО

Но и на такие случаи есть вариант возврата - экспертиза товара и иск за недостоверную информацию о товаре. Но дело это хлопотное и долгое.

- В случае спора продавец обязан принять товар и провести экспертизу за свой счет. Но если в результате экспертизы окажется, что вины продавца или производителя в недостатке товара нет, покупатель обязан будет возместить стоимость экспертизы. А это обычно свыше 150 рублей, - говорит юрист.

Сейчас гомельская пенсионерка выплачивает рассрочку за синтепоновый матрас и задается вопросом: «Законны ли вообще такие презентации?» Юристы говорят, что в моральном плане к фирмам, проводящим презентации для пенсионеров, есть вопросы. А вот юридически такая деятельность часто законна.

- В Беларуси свобода договора, так что сугубо личное дело, заключать или нет договор на покупку дорогих верблюжьих одеял, - объясняет юрист Александр Жук. - Другое дело, что такой договор можно попробовать признать через суд недействительным по причине введения в заблуждение потребителя относительно свойств товара или умышленного целенаправленного обмана потребителя. Но намного проще вернуть товар в течение 14 дней - это быстрее и практически с гарантированным результатом, нежели разбирательство в суде.

Фото: pixabay.com

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Повесьте в туалете плакат 1954 года с антиалкогольной рекламой и научитесь так же говорить слово «нет»

Почему жертвами становятся именно пожилые люди?

- Первый момент - биологический. С годами у человека происходят биологические изменения в головном мозгу: начинает меняться вентромедиальная зона коры головного мозга, - объясняет психолог Наталья Олифирович. - Это приводит к снижению критичности и увеличению степени доверчивости. Из-за таких органических изменений многие пожилые люди начинают доверять тем, кого раньше даже не пустили бы на порог. Второй момент - психологический. Выходя на пенсию, многие люди теряют социальные связи, а бездетные зачастую остаются в одиночестве. Продавцы - это часто искусные психологи, которые дают пенсионерам то, чего им не хватает. Иллюзию внимания, значимости, признания и обещание волшебства от продукта по низкой цене. Третий момент - часто пенсионеры росли в условиях дефицита. Это привело к тотальной жадности и страху, что вещи закончатся. Четвертый момент - плохие границы, когда человек не может говорить нет. Это хорошо видно в метро, где одни берут листовки, а другие - проходят мимо.

Как уберечься от ненужных покупок?

Можно выполнить несколько простых заданий. 1) Представьте, что прошел год. Сколько раз за этот год вы будете использовать эту вещь? Есть ли у вас аналогичные кастрюли, пледы и что с ними не так? 2) Если бы к вам сегодня не пришли люди с предложением купить это, как бы вы дальше жили? 3) Представьте, что вы завтра умрете. Что наследники сделают с этой вещью? Если есть хоть одно сомнение, говорите: «Мне нужно посоветоваться с дочкой» или «Я подумаю до завтра». 4) Можно повесить в туалете известный советский плакат 1954 года с антиалкогольной рекламой и научиться так же говорить слово «нет» продавцам всякой ерунды.

Как доказать пенсионеру, что его обманули? Он ведь свято верит в чудо

- Попробуйте привести аргументы: поспрашивайте, как предполагается использовать эту вещь; откройте сайты и покажите, сколько такая же штука стоит в Китае. Если пытаться донести, что родителей обманули, те будут сопротивляться до последнего. Это болезненная тема для многих стареющих людей: им хочется оставаться дееспособными и компетентными. Особенно для тех, кто раньше занимал руководящие должности, - они могут стать очень упрямыми. Те, кто сомневался, но получил от детей обратную негативную связь, часто просят помочь вернуть ненужный товар. А вот те, кто был всегда уверен в своей правоте, будут до последнего считать, что именно это верблюжье одеяло спасет их от холодной смерти.

ПРИМЕР ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВОЗВРАТ ТОВАРА

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