2019-08-30T18:24:19+03:00
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КП Беларусь

В Купаловском театре снова покажут «Тутэйшых»

Из-за бело-красно-белого флага, который появлялся в последней сцене, постановку показывали очень редко
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Фото: Купаловский театрФото: Купаловский театр
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Спектакль «Тутэйшыя» впервые поставили в Купаловском театре в 1990 году. Постановка собирала полные залы, там играли лучшие актеры Купаловского - Виктор Манаев, Геннадий Овсянников, Зоя Белохвостик. Но спектакль периодически стал исчезать с афиш.

В последний раз на купаловской сцене его видели в 2007 году. А через несколько лет после этого режиссер спектакля Николай Пинигин сказал, что «Тутэйшых» списали в архив. СМИ выходили с заголовками «Тутэйшых» отправят на пенсию?» Официальная версия - артисты повзрослели, износились декорации, а сюжет утратил актуальность. Неофициальная - в финале «Тутэйшых» появлялся бело-красно-белый флаг. Некоторые зрители во время этой сцены кричали «Жыве Беларусь!», а в определенных кругах спектакль считали «политическим».

В каком виде спектакль вернется на сцену Купаловского, пока неизвестно. Возможно, его восстановят с новыми актерами. Художественный руководитель театра Николай Пинигин говорит, что постановка запланирована на июнь 2020 года, в конце юбилейного 100-го сезона.

- Мяне прымусілі гэта зрабіць, - скромничает о причинах возвращения «Тутэйшых» Николай Николаевич. - Шмат людзей прасілі. Гэта найлепшая п’еса Янкі Купалы.

Вероятно, за возвращение «Тутэйшых» стоит сказать спасибо Павлу Латушко. Судьбой спектакля он интересовался, еще будучи министром культуры. А о возвращении постановки стало известно через несколько месяцев после того, как Павел Павлович, отработав послом во Франции и Испании, стал генеральным директором театра.

- Пожалуй, самая долгожданная премьера нового сезона - обновленная постановка спектакля Николая Пинигина «Тутэйшыя», - так анонсировал ее Латушко.

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