В новом учебном году контрольные смогут проводить по пятницам

Торжественная линейка в этом году официально пройдут 2 сентября. Первый раз в первый класс пойдут 115 тысяч школьников. А в прошлом году первоклассниками стали 110 тысяч мальчиков и девочек.

- Торжественные линейки по случаю начала учебного года пройдут для первоклассников и одиннадцатиклассников, - говорят в Минобразования.

Кстати, в школах изменили требования к расписанию. Информация появилась на сайте Минздрава. По новым правилам больше не требуется чередовать трудные и легкие уроки, контрольные могут проводиться в понедельник, а факультативы могут стоять в расписании до начала основных уроков, при условии, что они начинаются в 9 утра.

Первые каникулы начнутся у школьников 1 ноября. Отдыхать они будут до 9 ноября включительно.