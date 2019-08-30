2019-08-30T19:11:27+03:00
Общество
КП Беларусь

В новом учебном году контрольные смогут проводить по пятницам

А факультативы могут стоять до уроков
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Если уроки начинаются в девять, нулевым может стоять факультативЕсли уроки начинаются в девять, нулевым может стоять факультативФото: Павел МАРТИНЧИК
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Торжественная линейка в этом году официально пройдут 2 сентября. Первый раз в первый класс пойдут 115 тысяч школьников. А в прошлом году первоклассниками стали 110 тысяч мальчиков и девочек.

- Торжественные линейки по случаю начала учебного года пройдут для первоклассников и одиннадцатиклассников, - говорят в Минобразования.

Кстати, в школах изменили требования к расписанию. Информация появилась на сайте Минздрава. По новым правилам больше не требуется чередовать трудные и легкие уроки, контрольные могут проводиться в понедельник, а факультативы могут стоять в расписании до начала основных уроков, при условии, что они начинаются в 9 утра.

Первые каникулы начнутся у школьников 1 ноября. Отдыхать они будут до 9 ноября включительно.

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