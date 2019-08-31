«Ушел за грибами и заблудился». В Налибокской пуще десятки добровольцев искали Николая Дроздова

В субботу, 31 июля в Налибокскую пущу съехались тридцать человек разных возрастов и профессий, которые захотели на практике узнать, каково это – искать людей вместе с поисково-спасательным отрядом «Ангел».

Перед волонтерами стояла важная задача - найти Николая ДроздоваФото: Павел МАРТИНЧИК

Перед волонтерами стояла задача отыскать в лесу телеведущего Николая Дроздова. Поисковый реалити-квест провел мобильный оператор МТС и ПСО «Ангел». По задумке организаторов, таким образом неравнодушные люди смогут попробовать себя в роли волонтера.

Во время поисков добровольцы двигаются такой шеренгойФото: Павел МАРТИНЧИК

Большинство участников квеста до этого дня не только никогда не искали людей, но и не держали в руках компаса. Но оказалось, что это не проблема: координаторы «Ангела» каждому объяснили, как ориентироваться в лесу с помощью этого устройства. Все добровольцы прошли подробный инструктаж и приступили к поискам.

Добровольцев научили пользоваться компасомФото: Павел МАРТИНЧИК

- Сегодня в этом лесу пропал мужчина, ему 82 года. Ушел за грибами и не вернулся. Мы должны его найти, - обозначила задачу Кристина Крук, координатор лесного поиска. Конечно, это только легенда квеста - на самом деле Николай Дроздов был в безопасности и ждал участников квеста в специальном лагере. Но искать конечную точку, пробираясь через лес, добровольцам пришлось по-настоящему.

Поисками руководили опытные координаторыФото: Павел МАРТИНЧИК

А еще – соорудить носилки из подручных средств для девушки, которая подвернула ногу, найти в лесу вещи пропавшего и узнать, по каким ориентирам в лесу всегда можно найти дорогу к людям.

Волонтеры научились делать носилки из подручных средствФото: Павел МАРТИНЧИК

Главное - идти строго по намеченному курсуФото: Павел МАРТИНЧИК

Во время поисков важно обращать внимание на все предметы, которые в теории могут иметь отношение к пропавшемуФото: Павел МАРТИНЧИК

На поиски у участников ушло около часа. А уже в лагере «спасенный» Николай Дроздов рассказал о своем участии в реалити-шоу «Последний герой», поделился историями о самых экстремальных ситуациях в жизни и признался, что искать людей ему никогда не приходилось.

Ура, нашлась корзинка пропавшего - значит, он где-то рядом!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Легендарный телеведущий признался, что людей ему искать не приходилосьФото: Павел МАРТИНЧИК

- То, чем вы занимаетесь – это благородное дело, - обратился он к волонтерам «Ангела». – Фраза «никто кроме нас» - это именно о вашем труде.

Участники квеста пообщались с Николаем Дроздовым, могли сфотографироваться с ним и получить автографФото: Павел МАРТИНЧИК

Напомним, отряд «Ангел» уже семь лет занимается поисками пропавших людей: это и те, кто заблудился в лесу, и те, кто ушел из дома и не вернулся, и пропавшие дети. Постоянного финансирования у отряда нет, он существует только за счет пожертвований добровольцев и спонсоров. Но «Ангелу» нужна не только финансовая помощь. В прошлом году в отряд поступило 545 заявок о пропавших людях – около 40% вернулись домой сами, но в 30% случаев волонтеры выезжали на поиски. Чем больше добровольцев - тем выше шансы быстрее и эффективнее провести поиски и спасти чью-то жизнь. Но людей постоянно не хватает, волонтеры нужны постоянно.

Волонтеры нужны отряду постоянноФото: Павел МАРТИНЧИК

- Надеялся, что родственники пропавших, которые с этим столкнулись, поймут, что точно так же помощь нужна сотням других. Но в итоге спустя 7 лет я знаю только одного человека из тысяч обратившихся, который впоследствии стал помогать в поисках, - рассказывал руководитель отряда Сергей Ковган.

Сейчас для отряда наступает горячая пора - грибной сезон. В это время люди теряются в лесу особенно частоФото: Павел МАРТИНЧИК

Волонтеры «Ангела» ищут людей бесплатно. У них есть официальная работа, семья, друзья и личные проблемы, но они находят время, чтобы помочь человеку, который не может найти дорогу домой. Присоединиться к отряду можно в любое время – следите за объявлениями «Ангела» в социальных сетях. Помочь отряду можно, набрав ussd-запрос *222*13# - на счет организации будет перечислено 2 рубля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Волонтеры «Ангела»: «Людям нужна помощь, даже если ты две ночи не спал, заболел или сидишь с ребенком»

Отряд уже семь лет бесплатно ищет людей, которые потерялись в лесу, заблудились в городе или провалились под лед (Читать далее)

«Даже обычный кнопочный телефон в 10 раз повышает шансы на спасение». Как современные технологии помогают «Ангелу» искать людей

Замена и обслуживание дорогостоящего оборудования - вечная и пока трудно решаемая проблема для поисково-спасательного отряда (Читать далее)

Истории спасенных отрядом «Ангел»: «Ел в лесу заячью капусту и спал на еловых ветках»

Что пережили те, кто потерялся в лесу, на болоте и в городе, и как действовать, чтобы избежать беды (Читать далее)

Советы отряда «Ангел», как не заблудиться в лесу: «Не одевайтесь в камуфляж и берите с собой телефон, даже если уходите на 15 минут»

Что такое «правило 30 минут», как выбрать место для ночлега и зачем носить с собой свисток - что нужно знать, чтобы не потеряться (Читать далее)