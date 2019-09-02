КП Беларусь
Посмотрите, как прошли "Дожинки" в Ружанах: 10 красивых фото
31 августа возле дворца Сапегов в Ружанах прошел областной фестиваль-ярмарка тружеников села "Дожинки-2019"
Праздник урожая прошел в Ружанах.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Dозле дворца Сапегов в Ружанах прошли областные "Дожинки".Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Праздник удался на славу.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Праздник урожая.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Праздничный каравай.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Большой праздничный концерт.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Dозле дворца Сапегов в Ружанах прошли областные "Дожинки".Фото: Виктор ДРАЧЕВ