2019-09-02T10:41:42+03:00
Общество
КП Беларусь

Посмотрите, как прошли "Дожинки" в Ружанах: 10 красивых фото

31 августа возле дворца Сапегов в Ружанах прошел областной фестиваль-ярмарка тружеников села "Дожинки-2019"
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Праздник урожая прошел в Ружанах. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Праздник урожая прошел в Ружанах.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

"Дожинки-2019" в Ружанах. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

"Дожинки-2019" в Ружанах.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Dозле дворца Сапегов в Ружанах прошли областные "Дожинки". Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Dозле дворца Сапегов в Ружанах прошли областные "Дожинки".Фото: Виктор ДРАЧЕВ

"Дожинки-2019" в Ружанах. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

"Дожинки-2019" в Ружанах.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Праздник удался на славу. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Праздник удался на славу.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Праздник урожая. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Праздник урожая.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Праздничный каравай. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Праздничный каравай.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Большой праздничный концерт. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Большой праздничный концерт.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Dозле дворца Сапегов в Ружанах прошли областные &quot;Дожинки&quot;. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Dозле дворца Сапегов в Ружанах прошли областные "Дожинки".Фото: Виктор ДРАЧЕВ

&quot;Дожинки-2019&quot; в Ружанах. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

"Дожинки-2019" в Ружанах.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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