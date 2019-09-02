2019-09-02T16:40:08+03:00
Спорт
КП Беларусь

Вратарь минского «Динамо» будет играть в шлеме с героем из Mortal Kombat

Идею придумал болельщик
Захар ПЛАТОНОВ
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В основу дизайна лёг культовый персонаж известной серии компьютерных игр Mortal Kombat Саб-Зиро.В основу дизайна лёг культовый персонаж известной серии компьютерных игр Mortal Kombat Саб-Зиро.
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Голкипер минского «Динамо» и сборной Беларуси Михаил Карнаухов представил персональный шлем, в котором будет выступать в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В основу дизайна лёг культовый персонаж известной серии компьютерных игр Mortal Kombat Саб-Зиро. Повелитель льда найдёт новое воплощение на хоккейной ледовой арене. Сверкающие глаза героя, стена из льда, игровой номер хоккеиста и отсылка к трансляциям на VOKA.TV – именно этот видеосервис объявлял конкурс на лучшую идею для дизайна.

Из всех вариантов выбрали предложение Евгения Купреенко. Победитель получил подписанную Михаилом Карнауховым вратарскую клюшку, а также подарки от организаторов.

Евгений - болельщик со стажем: «Хоккеем увлекаюсь лет с 10, во многом благодаря маме, которая очень любит этот вид спорта. Хотел играть сам, но в секции сказали, что начинать уже поздно. Болею за минское «Динамо», хожу на матчи уже много лет. Мои любимые игроки карьеру уже завершили - Андрей Мезин, Михаил Грабовский и Алексей Калюжный. Сейчас таких ярких личностей в белорусском хоккее нет, но в новом сезоне буду персонально болеть за Михаила Карнаухова, к шлему которого приложил руку».

Михаил Карнаухов будет носить шлем, выступая за минское «Динамо» в чемпионате КХЛ, а также в матчах за сборную Беларуси: «В детстве мне, как и большинству друзей, нравился Counter-Strike, в Mortal Kombat я не играл. Но шлем с Саб-Зиро получился классным. Глаза смотрятся очень круто. Плюс подходящая цветовая гамма», - отметил голкипер.

Увидеть новый шлем Карнаухова воочию болельщики смогут уже совсем скоро. Минское «Динамо» стартует в чемпионате КХЛ 2 сентября домашним матчем с «Нефтехимиком».

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