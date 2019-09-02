Утренние 8-балльные пробки в Минске: причина - прорыв трубы на проспекте Независимости

Первый понедельник осени в Минске начался с пробок, особенно в центре города. По данным «Яндекс», пробки дошли до 8 баллов. Не обошлось у минчан без опозданий - в школы и на работу. Одна из главных причин - перекрытое движение в районе проспекта Независимости, 47.

Утро 2 сентября началось в Минске с 8-балльных пробок.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Оказалось, вечером 1 сентября там просел асфальт. Центральная часть дороги, где и произошёл инцидент, перекрыта, но две полосы функционируют. Дорогу ремонтируют: в образовавшуюся яму сначала загрузили песок, а затем подъехала машина с бетоном.

Причина пробок - просевший асфальт на проспекте Независимости.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На месте работают сотрудники «Горремавтодора», милиции и даже Следственного комитета.

Центральная часть дороги, где и произошёл инцидент, перекрыта, но две полосы функционируют.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Работы по восстановлению дороги велись ночью и утром. Сейчас они продолжаются, а также выясняется причина. Планируем за день все закончить, - рассказал «Комсомолке» представитель предприятия.

Как сообщает агентство minsknews.by, причина повреждения дороги - прорыв трубы.

— По предварительной информации, из-за естественного износа произошел прорыв водовода диаметром 300 мм. Сейчас коммунальные службы оперативно устраняют и повреждение, и покрытие проезжей части на этом участке проспекта. Ремонтные работы будут проведены в кратчайший срок, - объяснил зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

На месте работают сотрудники «Горремавтодора», милиции и даже Следственного комитета.Фото: Павел МАРТИНЧИК

После 11 утра в Минске еще были 2-балльные пробки на проспекте Независимости, в районе станции метро «Площадь Якуба Коласа» движение не затруднено, в районе площади Победы оно замедлено.