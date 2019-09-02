Средняя зарплата учителей будет больше 900 рублей, а учиться в школе станут 11 классов

К 2025 году зарплата учителей вырастет до средней по стране

Учителей пытаются мотивировать на работу не только похвалой, но и материально, сказал в эфире программы «Контуры» на ОНТ чиновник.

- Я докладывал президенту (26 августа - Ред.), что у нас по итогам 7 месяцев текущего года средняя заработная плата учителя - чуть больше 900 рублей. Мы выработали комплекс мер в правительстве, чтобы вывести к 2025 году среднюю заработную плату педагогических работников на 100-процентную заработную плату по стране, а профессорско-преподавательского состава - на 150%.

Напомним, во время последней встречи с Игорем Карпенко президент заявил, что зарплаты учителей должны быть на уровне средней по стране.

- Без учителя мы ничто вообще, потому что не на кого опереться в это рыночное время, кроме учителя. Особенно в селах, малых городах. Не забывайте, мы договорились, что учитель должен получать как минимум среднюю зарплату, - сказал Александр Лукашенко.

Что касается уменьшения бюрократической и формальной работы учителей, министр отметил, что работа уже вовсю ведется с прошлого года.

- Предприняли ряд мер, в частности подписан указ, где четко определены документы, которые должен вести тот или иной учитель, классный руководитель или директор школы, замдиректора по направлениям. Для нас важна не формальная, а живая работа.

Чтобы не перегружать школьников «домашкой», расформировали уроки ОБЖ

Проблема неподъемных домашних заданий стара как мир, но обратил на нее внимание чиновников именно президент, призвав не калечить детей.

- Не надо, чтобы они 5 - 6 часов отработали в школе и еще столько же дома. Это ненормально, мы калечим детей, - сказал он в недавнем выступлении.

Теперь в учреждениях образования ломают головы, как втиснуть школьную программу во время, отведенное для уроков. Первым пал предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».

- По домашним заданиям нужно понимать, что во многом это тема методической грамотности и подготовки самого учителя. Требование одно: основной материал должен усваиваться в процессе урока. Задачи поставлены всем управлениям образования на местах и конкретно директорам учреждений среднего и общего образования. Мы немного разгрузили и школьников: убрали с шестого по восьмой класс предмет ОБЖ. То есть высвободили один час, который можно будет использовать на факультативы либо скорректировать расписание и дать школьникам больше свободного времени. Но вместе с тем, мы не ликвидировали этот предмет, а перенесли его темы в другие предметы. Логично, что курс химической безопасности может быть рассмотрен и в курсе химии.

Отучиться всего 9 классов не получится

В новой редакции Кодекса об образовании хотят внедрить норму, обязывающую отучиться 11 лет в школе.

- Мы в кодексе заложили норму об обязательности общего среднего образования. Сейчас у нас базовое образование, т.е. обязательные 9 классов, а мы переходим на всеобщее среднее образование. Это делается для того, чтобы молодой человек имел возможность социализации средствами образования, для выхода в самостоятельную жизнь, в трудовую деятельность и т.д.

Появятся классы для будущих физкультурников

Для школьников, которым интереснее гонять мяч во дворе, чем грызть гранит науки, тоже не все потеряно.

- В этом году появятся спортивно-педагогические классы. Мы говорим о том, что сегодня нужны ребята, которые будут мотивированы на тренерские и физкультурные специальности в будущем. Они смогут поступать по аналогии с педагогическими классами по собеседованию в классы физкультурно-педагогической направленности.

А для тех, кому не интересно ни то, ни другое, в этом году даже узаконили военно-патриотические классы.

В законе об отсрочках министр проблем не видит

Не потеряет ли страна молодых ученых из-за нововведений закона об острочках? Сейчас для юношей поступление в магистратуру может стать проблемой.

- У нас нет массового набора на эту специальность (в магистратуру - Ред.). В этом году мы берем на бюджет всего лишь порядка 3000 человек по стране. Ну и отбросьте какое-то количество девочек, которых всегда больше, чем мальчиков. Я не вижу здесь большой проблемы. А с другой стороны, если он закончил вуз, никто же не отменял службу в резерве или другие отсрочки.