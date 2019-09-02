Киркоров, Колдун и "Тяни Толкай" отвели первоклассников в школу

Мы посмотрели, у кого из селебритиз в этом году подросли первоклассники.

Филипп Киркоров побывал на школьной линейке у сына Мартина (он первоклассник) и дочери Аллы-Виктории (она пошла во второй класс). Как пошутил артист, «отвел своих детей в школу у нас в деревеньке» (на самом деле, конечно, в частную элитную школу в Подмосковье, стоимость обучения в которой $2700 в месяц). Король эстрады признался, что дети ночь не спали, готовились, волновались, переживали. Филипп поздравил их с началом новой жизни и пожелал двигаться только вперед.

Оксана Федорова для сына-первоклашки выбирала школу неподалеку от дома в Подмосковье. «Два самых главных критерия - ребенку должно быть удобно добираться до школы и чтобы учительница нравилась, ведь контакт с педагогом очень важен», - рассказала нам телеведущая о своих критериях выбора.

Плющенко и Рудковская с сыном, которого они называют Гном Гномыч. Фото: личный архив

А сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко станет первоклашкой на домашнем обучении. Александр Плющенко посетит торжественную линейку в гимназии, но учиться будет по индивидуальному плану, так как с утра до вечера занимается фигурным катанием.

Андрей Заяц из "Тяни Толкай" с сыном Алексеем. Фото: личный архив

У белорусской группы «Тяни-Толкай» сразу три первоклассника. Кирилл Клишевич отправил учиться дочь Ксюшу, Андрей Заяц - сына Алексея. А еще первоклассницей стала дочь Ксюша звукорежиссера Александра Коляды.

- Наши дети дружны между собой, праздники отмечаем всегда вместе, - рассказал Андрей Заяц. - Мы, кроме Кирилла, все в одном доме живем, так что и дети ходят в одну, 43-ю гимназию в Каменной Горке. Сыну в школе 2 сентября понравилось, но удивился, что так мало дали посидеть за партой. Я его успокоил, что уже завтра будет четыре урока, насидится еще за годы учебы.

Дмитрий Колдун с сыном Яном. Фото: личный архив

Тем временем свое первое школьное утро встретил 2 сентября Ян - сын Дмитрия Колдуна. Певец раздумывал над тем, где будет учиться сын, ведь ему приходится жить на два города. Но в итоге решили все же обучать Яна в Минске, поскольку родной город гораздо спокойней Москвы.