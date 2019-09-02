2019-09-02T17:14:36+03:00
Звезды
КП Беларусь

Киркоров, Колдун и "Тяни Толкай" отвели первоклассников в школу

2 cентября для многих детей артистов впервые прозвенел школьный звонок.
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
Поделиться:
Филипп Киркоров с детьми Мартином и Аллой-Викторией. Фото: личный архивФилипп Киркоров с детьми Мартином и Аллой-Викторией. Фото: личный архив
Изменить размер текста:

Мы посмотрели, у кого из селебритиз в этом году подросли первоклассники.

Филипп Киркоров побывал на школьной линейке у сына Мартина (он первоклассник) и дочери Аллы-Виктории (она пошла во второй класс). Как пошутил артист, «отвел своих детей в школу у нас в деревеньке» (на самом деле, конечно, в частную элитную школу в Подмосковье, стоимость обучения в которой $2700 в месяц). Король эстрады признался, что дети ночь не спали, готовились, волновались, переживали. Филипп поздравил их с началом новой жизни и пожелал двигаться только вперед.

Оксана Федорова для сына-первоклашки выбирала школу неподалеку от дома в Подмосковье. «Два самых главных критерия - ребенку должно быть удобно добираться до школы и чтобы учительница нравилась, ведь контакт с педагогом очень важен», - рассказала нам телеведущая о своих критериях выбора.

Плющенко и Рудковская с сыном, которого они называют Гном Гномыч. Фото: личный архив

Плющенко и Рудковская с сыном, которого они называют Гном Гномыч. Фото: личный архив

А сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко станет первоклашкой на домашнем обучении. Александр Плющенко посетит торжественную линейку в гимназии, но учиться будет по индивидуальному плану, так как с утра до вечера занимается фигурным катанием.

Андрей Заяц из "Тяни Толкай" с сыном Алексеем. Фото: личный архив

Андрей Заяц из "Тяни Толкай" с сыном Алексеем. Фото: личный архив

У белорусской группы «Тяни-Толкай» сразу три первоклассника. Кирилл Клишевич отправил учиться дочь Ксюшу, Андрей Заяц - сына Алексея. А еще первоклассницей стала дочь Ксюша звукорежиссера Александра Коляды.

- Наши дети дружны между собой, праздники отмечаем всегда вместе, - рассказал Андрей Заяц. - Мы, кроме Кирилла, все в одном доме живем, так что и дети ходят в одну, 43-ю гимназию в Каменной Горке. Сыну в школе 2 сентября понравилось, но удивился, что так мало дали посидеть за партой. Я его успокоил, что уже завтра будет четыре урока, насидится еще за годы учебы.

Дмитрий Колдун с сыном Яном. Фото: личный архив

Дмитрий Колдун с сыном Яном. Фото: личный архив

Тем временем свое первое школьное утро встретил 2 сентября Ян - сын Дмитрия Колдуна. Певец раздумывал над тем, где будет учиться сын, ведь ему приходится жить на два города. Но в итоге решили все же обучать Яна в Минске, поскольку родной город гораздо спокойней Москвы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Дзержинске водитель объезжал ежика и въехал в жилой дом
В Воронежской области в ДТП с белорусским грузовиком погибло 4 человека
Пропавшая 20 лет назад белоруска нашлась в России: ее родители потеряли, когда девочке было 4 года
Сентябрь в Беларуси ожидается теплее обычного
«Наверное, перегнули»: Лукашенко готов встретиться с родителями осужденных по антинаркотической статье 328
В Минске легковушка врезалась в троллейбус
У жителя Витебска изъяли таблетки с психотропом
«Школа - это храм, туда надо приходить с чистыми помыслами: учиться, а не покуривать в туалете»
Фотофакт: В единственном белорусскоязычном классе Гомеля - 20 первоклашек
Белорусы должны банкам почти 13 миллиардов рублей
Мужчина бросил на вокзале 6-летнего ребенка, а затем убил и присыпал землей его мать
В Лидском районе ночью сгорели 2 человека
В Беларуси начинается новый учебный год: в школах проходят торжественные линейки
Утро 2 сентября началось в Минске с 8-балльных пробок
В Слониме проходит XXVI День белорусской письменности
Белорусский дальнобойщик получил в Германии штраф в 32 000 евро
Изменились правила предполетного досмотра и список запрещенных на борту вещей
Пьяное ДТП под Белыничами: девушка умерла, двое парней в больнице
Авария в Смолевичском районе: легковушка врезалась в микроавтобус
Лето продолжается: прогноз погоды на 2 сентября
Молодая пара соорудила сумку-глушилку против магнитных рамок и обворовывала магазины
"Этот праздник дорог каждому": Лукашенко поздравил белорусов с Днем знаний