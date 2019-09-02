Выбираем банковскую карточку для ребенка: цена, кэшбэк и привязка к счету родителя

Сегодня совсем не обязательно каждое утро выгребать из кошелька мелкие купюры и монеты, чтобы дать ребенку денежку на карманные расходы - достаточно один раз оформить специальную детскую карту и перечислять деньги удаленно. В связи с началом учебного года «Комсомолка» изучила и сравнила предложения банков для детей и их родителей.

Детские карты сейчас эмитируют как минимум семь банков. Обычно это выглядит так: держателем карты является взрослый (родитель или опекун), который следит за поступлением и расходованием денег, может установить лимит на расходы. Такие карты выпускаются как дополнительные к «взрослому» счету. Для детей от четырнадцати лет, у которых уже есть паспорт, карты можно открывать на общих основаниях и необязательно привязывать их именно к родительским счетам. Это может быть самостоятельный счет.

Такие карточки удобны, с ними проще отслеживать расходы ребенка - для любой из них родители могут установить лимиты, что не даст возможности ребенку потратить лишнее. Потерять карту сложнее, чем бумажные и металлические деньги, а рассчитаться безналом уже можно и в буфете, и в школьной столовой.

Без интернет-шопинга, но со скидкой на ЖД

Итак, рассмотрим карты для детей, которые выпускают три крупнейших госбанка: «Беларусбанк», «Белагропромбанк» и «Белинвестбанк».

У первого это карта «Детская». Она предполагает 3-процентный кэшбэк, правда, действует он только при покупке железнодорожных билетов.

Карта бесплатная, начисляется процент на остаток - 0,5% годовых. Максимальный срок использования - 35 месяцев. Однако у такой карты есть ограничения: поскольку она использует национальную платежную систему БЕЛКАРТ, пользоваться ею можно только в Беларуси. Карта нечипованная, не имеет защиты 3d secure - то есть платить ею в интернете не получится. Карта позволяет подключить интернет- и SMS-банкинг.

Зато, выбрав функцию «фотокарта» и заплатив 2 рубля, как и в случае с другими платежными продуктами банка, можно выбрать любое изображение и выпустить карточку с ним. Срок выпуска такой карты - до 10 дней.

Кстати, «Беларусбанк» реализует и проект «Карта учащегося». Это карточка, которая совмещает функции банковской платежной карты и персонального электронного школьного пропуска. Разумеется, для тех школ, где такая пропускная система работает. К ней можно подключать и другие сервисы. Чтобы ее оформить, родителям нужно обратиться к школьной администрации.

У «Белагропромбанка» - своя карта для детей и подростков. Она тоже работает в системе БЕЛКАРТ. Оформить такую карточку стоит 1,5 рубля, действует она до трех лет. Но процент на остаток по ней ниже - 0,1%. К карте, сообщает банк, можно подключить SMS-информирование, тем самым родители смогут всегда отследить траты ребенка.

Отдельно, кстати, разработан дизайн карточек для мальчиков и девочек. Выдать карту банк обещает в день получения заявления.

Принципиальным отличием детского продукта от «Белинвестбанка» является международная платежная система VISA Electron. Карта чипованная и с 3d secure. Действует до 5 лет.

С этой карточкой можно осуществлять интернет-платежи и пользоваться ею за рубежом. Оформляется день в день. Причем может быть привязана не только к рублевой основной карте, но и к валютной.

Однако эта карточка обойдется дороже предыдущих: выпустить ее стоит от 6 до 7,5 рубля, до полутора рублей в год - обслуживание. Данные о проценте на остаток средств банк не публикует. Но предупреждает, что снятие с нее наличных не в банках-партнерах обойдется комиссией в 2,5%.

Для домоседов и путешественников

Карты для детей эмитирует «Технобанк» - тоже в системе VISA Electron. Карточка чипованная, с 3d secure, позволяет совершать платежи онлайн и за границей. Ее обслуживание обойдется в год в 4 рубля, доход на остаток - 0,01%. Максимальный срок действия такой карты - 48 месяцев, получить ее можно через три дня после оформления.

Банк достаточно подробно описывает месячные лимиты, которые для этой карты установлены. Так, сумма операций не может превысить 15 тыс. рублей, из них оплата товаров и услуг в интернете - до 4 тыс. Согласитесь, мало кому реально удастся с такими лимитами столкнуться.

Детскую платежную карту в одной из трех систем на выбор (VISA Classic, VISA Electon и Master Card) предлагает «БСБ Банк». Она также чипованная, может действовать до двух лет. Выпускается и обслуживается бесплатно, в банке обещают оформить ее за пять дней. Также предлагают выбрать индивидуальный дизайн.

По лимитам: снимать деньги в банках-партнерах можно в неограниченном количестве, в остальных - не более 50 долларов в эквиваленте в месяц. Снимать со счета - не более 650 евро в эквиваленте за месяц и не более 100 - за день.

Карту Visa Classic «Детская» предлагает оформить и «РРБ Банк». Платить по карте можно как в Беларуси, так и за рубежом.

Выпуск такой карты обойдется в 6 рублей, столько же - годовое обслуживание. Что важно, банк предлагает выпустить ее бесплатно в рамках зарплатных проектов родителей. Комиссия при снятии наличных в других банках составит 2% от суммы операции.

Сразу два продукта для юных клиентов предлагает «БТА Банк». Это «Детская карта» и «Карта юного путешественника». Обе в системе Visa Classic. Разница между ними в том, что первая ориентирована на использование в Беларуси, вторая - за границей.

Как видно, основным различием между предложениями для детей от разных банков является платежная система карточки. Может различаться стоимость ее обслуживания, лимиты и проценты при снятии денег.

Общие же принципы примерно одинаковы: всех их можно оформить для детей с шести лет, с четырнадцати - не привязывая к «взрослому» счету.

Почти все банки, судя по презентациям на их сайтах, позиционируют детские карты как продукт, который повышает финансовую грамотность юных клиентов. Так это или нет, судить, конечно, родителям. Но с удобством предложений поспорить сложно.

КСТАТИ

Белорусы стали чаще платить картами, чем наличными

Доля безналичных платежей среди общего количества в Беларуси неуклонно растет. В Нацбанке подсчитали, что в первом полугодии 2019 года они впервые обогнали наличку по объемам - 53% из общей суммы операций и 88,1% по количеству транзакций. А всего платежные карты выпускают 23 банка, их уже выпущено более 15 миллионов штук.