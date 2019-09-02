День письменности - 2019: В Слониме открыли четырехметровый памятник Льву Сапеге

Открытие памятника на площади Ленина было одним из главных событий Дня белорусской письменности, который прошел в Слониме в выходные. Жители города уже несколько дней фотографировались с новым памятником, но торжественно открыли его, предварительно укрыв белой тканью, 31 августа. Высота памятника вместе с постаментом - больше четырех метров, а авторы - скульпторы Иван Миско, Владимир Пипин и Сергей Логвин.

Открытие памятника на площади Ленина.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

- Легендарные исторические личности возвращаются в современную Беларусь в книгах, памятниках, артефактах, - сказал на открытии министр информации Александр Карлюкевич. - Этих символов не было бы без творческой мысли, вдохновения наших художников и писателей.

Жители города радостно восприняли открытие памятникаФото: Дмитрий ЛАСЬКО

Жители города радостно восприняли новость, особенно аплодировали, когда речь заходила о том, сколько для Слонима сделал Сапега. Людей было столько, что некоторым приходилось только слушать: «А посмотрим по телевизору!».

По ходатайству Сапеги в конце XVI века Слониму было присвоено Магдебургское право.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Почему именно Лев Сапега появился в Слониме? Дело в том, что он был старостой города. При Сапеге город развивался и стал центром торговли и ремесел. В годы его правления построили ратушу, торговые ряды, цеха ремесленников, сложился исторический центр города с мощеными улицами, площадями и мостами. По ходатайству Сапеги в конце XVI века Слониму было присвоено Магдебургское право.

Слоним погрузился в праздничную атмосферу.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

- Лев Сапега вернулся в Слоним - город, который он очень уважал. Главное - не бронза, не гранит, а то значение, что несет для общества памятник такому человеку, - сказал председатель райисполкома Геннадий Хомич.

В Слониме прошли выставки, концерты, а еще научные конференции и литературные чтения.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Открытие памятника Сапеге - далеко не единственное событие выходных в Слониме. Суббота и воскресенье выдались насыщенными, а в город приехало множество гостей. Открылся книжный магазин, прошли выставки и концерты,а еще научные конференции и литературные чтения.

В Слониме открылся книжный магазинФото: Дмитрий ЛАСЬКО

На открытии книжного магазина принял участие министр информации Александр Карлюкевич.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Здесь представлен большой выбор литературы.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В следующем году День белорусской письменности пройдет в городе Белыничи Могилевской области.

В Слониме отпраздновали День белорусской письменности.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В следующем году праздник проведут в городке с населением меньше десяти тысяч человек.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Выходные выдались насыщенными.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО