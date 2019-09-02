2019-09-02T17:09:02+03:00
Спорт
КП Беларусь

Второе фиаско БАТЭ за неделю: «Если скажу про «Астану», это будет поиск оправданий»

Брестское «Динамо» становится лидером чемпионской гонки
Владимир КРИУЛИН
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ФК "Минск" обыграл БАТЭ. Третий мяч забил Ярослав Яроцкий. Фото: ФК МинскФК "Минск" обыграл БАТЭ. Третий мяч забил Ярослав Яроцкий. Фото: ФК Минск
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Во вторник БАТЭ выбыл из Лиги Европы, а через пару дней сенсационно проиграл «Минску» (2:3), идущему на 12-м месте. Причем три мяча борисовчане пропустили уже к 19-й минуте! Во втором тайме получилось сократить отставание до минимума, но не более. После финального свистка Алексей Бага, выпустив эмоции, озадаченно сидел на скамейке и смотрел куда-то вдаль.

- Комментировать особо нечего, - Алексей Бага был мрачен, но держался. - Поражение есть поражение. Плохо выполнили свою работу. Конечно, хотелось уйти на паузу с другим настроением. Но что имеем, то имеем.

Тренер БАТЭ не хочет говорить, что сказалась игра с «Астаной» в четверг:

- Если я скажу, что было тяжело после «Астаны», это будет оправдание. Не можем сейчас после каждой игры списывать на состояние… В таком графике мы уже играли ранее. В любом случае необходимо находить в себе силы - и психологические, и физические.

Это поражение еще примечательно тем, что БАТЭ отпустил в чемпионской гонке брестское «Динамо». Брестчане оторвались на пять очков, но у борисовчан одна игра в запасе. 25 сентября соперники сыграют в городе над Бугом, возможно, это будет ключевая игра чемпионата.

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