Брестское «Динамо» подписало китайца для популярности в Азии?

С ним контракт заключили в августе, он уже успел сыграть за дублирующий состав брестчан. Это потенциально новая звезда? По его послужному списку не скажешь. У себя на родине Дин числился в команде третьего дивизиона, затем оказался в словенском «Анкаране», но там не играл в официальных матчах. Недавно председатель правления клуба Александр Зайцев о подписании футболистов из Азии говорил в ином контексте: это может привлечь внимание к клубу новой аудитории.

- Если говорить об Индонезии, то не туда нужно отпускать ребят доживать свой футбольный век. Лучше оттуда взять кого-то. Азиаты очень сильно отслеживают ребят, которые каким-то чудом пробились в Европу. По-моему, клуб из Гданьска взял какого-то индонезийца, и у них это стало регулярно добавлять по 200 - 300 тысяч просмотров (на интернет-площадках. - Ред.), - говорил Зайцев в комментарии бывшему футболисту, а теперь блогеру Евгению Савину в конце июля. - Несколько раз пытался взять китайцев в этом году. Сейчас одного смотрим, но это обнять и плакать.

Сейчас в клубе уверяют, что подписание Диня - с прицелом на спортивную перспективу. Рекомендация пришла из представительства «Динамо-Брест» в Китае, и контракт заключили после месяца тренировок.

- Дин Сюэлей – немножко другая история. Естественно, хотелось бы сразу подписать более квалифицированного, опытного футболиста. Но такие игроки востребованы у себя на Родине и стоят достаточно больших денег. Вот поэтому привезти в Беларусь китайского футболиста высокого уровня очень сложно, – цитирует спортивного директора «Динамо» Сергея Ковальчука by.tribuna.com.-– Мы попробовали пойти другим путем: подписать молодого китайца, который готов был уехать в Европу на скромных условиях, готов развиваться здесь, в Беларуси. Это своего рода эксперимент. Мы решили попробовать. Посмотрим, что из этого получится. Надеемся, что Дин будет прогрессировать и в перспективе станет интересным для китайского рынка зрелым футболистом.

Кстати, недавно в чемпионате Беларуси дебютировал первый мексиканец - 30-летний нападающий Альварадо Морин за три полных матча пока не отличился в составе гродненского «Немана». После воскресной игры с минским «Динамо» тренер гродненцев Игорь Ковалевич сказал, что ждал от Морина большего.