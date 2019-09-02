Соболенко рассталась с Турсуновым: «Для меня он даже больше, чем лучший друг»

На выходных относительно неожиданной новостью стало прекращение сотрудничества Арины Соболенко с тренером Дмитрием Турсуновым.

- Хочу поблагодарить тебя за прошедшие полтора года - самый веселый и интересный период в моей жизни. Что это было за время! Это был поистине лучший период, когда я нашел себя и свое предназначение. Знаю, что иногда было трудно, но все равно очень тяжело с этим прощаться. С радостью могу посмотреть назад и сказать, что я сделал все возможное, и мне грустно, что я не смог сделать больше. Всего лучшего на пути дальше, Тигр (у Соболенко татуировка с тигром. - Ред.), - написал Турсунов в своем Инстаграме.

Их совместная работа началась в июне 2018 года и быстро дала результат, белоруска выиграла свои первые титулы WTA (в Нью-Хейвене, Ухани и Шэньчжэне). В июне 2018-го Соболенко в мировом рейтинге была на 46-й позиции, в феврале 2019-го - на 9-й. Но в феврале - апреле последовала серия неудач: в четырех подряд турнирах Соболенко лишь раз смогла выиграть в первом круге. После недавнего вылета во втором круге US Open Соболенко решилась на расставание:

- Не скажу, что для меня это было неожиданностью. Я знала, что это произойдет, и делала все, чтобы этого не случилось. Но это произошло, нам нужен небольшой перерыв. Я по-прежнему считаю, что он хороший парень, хороший тренер. Мы с ним довольно долго это обсуждали и решили, что ему нужно кое-что сделать и мне нужно кое-что обдумать. Я по-прежнему доверяю ему как никому другому. Он мой близкий друг, так что было трудно принимать такое решение… Не хочу говорить, что я проигрывала из-за него, потому что он очень умный и профессиональный. Но иногда даже парам нужен перерыв, чтобы понять, насколько они нужны друг другу, - сказала Соболенко wtatennis.com. - Я не хочу от него уходить, хочу, чтобы он был в моей жизни. Но я думаю, что это решение приведет к большему успеху. Это не сломает мою игру. Я все еще помню, как играть в теннис, и я в хорошей форме. Это не повредит моей игре, но поможет стать сильнее и профессиональнее.

За пару дней до этого поворотного решения Соболенко говорила так:

- Пару месяцев назад думала, что доверяю Турсунову. Честно говоря, я не доверяла, и это было большой проблемой.

Об отсутствии полного взаимопонимания замечал и Турсунов:

- У меня было похожее: у меня был отличный тренер, но я просто не был готов к информации. Думаю, у каждого игрока наступает момент, когда нужно дорасти до определенного уровня понимания. Хотел бы я, чтобы все зависело от меня, тогда бы я точно знал, кого винить. Арина слишком заточена на результат. Она может отлично построить розыгрыш и слишком сильно расстроиться, если его не выиграла. Тем самым перечеркнув всю ту работу, которую проделала. Я бы хотел, чтобы она больше фокусировалась на процессе: «Да, я проиграла это очко, но я все сделала верно в розыгрыше». Именно на этом у нее все и завязано: она закрывается, если проигрывает. Как только она позволит себе ошибаться, что-то проиграть в процессе, тогда и ее развитие как игрока пойдет намного легче и быстрее.

Возможно, когда-нибудь тандем Соболенко - Турсунов воссоединится, мы же будем скучать по их эмоциональному общению в паузах матча. Было заметно, что у них хороший контакт, Турсунов мог быть как жестким («Закрой рот и играй»), так и мягким («Хочешь - ударь меня… Я знаю тебе сейчас х***рово») или же просто сидеть и молчать, смотря на реакцию Арины.

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