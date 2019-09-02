2019-09-02T18:46:09+03:00
Спорт
КП Беларусь

У Азаренко новый бойфренд? В сеть попало видео поцелуев с мексиканским теннисистом

Белорусская теннисистка целуется с Умберто Лобо Гуэрра, который младше ее на 9 лет [видео]
Захар ПЛАТОНОВ
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Виктория Азаренко с мексиканец Умберто Лобо Гуэрра. Фото: соцсетиВиктория Азаренко с мексиканец Умберто Лобо Гуэрра. Фото: соцсети
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На выходных в Инстаграме 21-летнего мексиканского теннисиста Умберто Лобо Гуэрра появилось видео, как он с Викторией Азаренко находится в заведении Нью-Йорка, короткая сцена завершается поцелуем. Поклонники теннисистки тут же задались вопросом: это ее друг или новый бойфренд?

Умберто Лобо Гуэрра на корте. Фото: acebook.com/humberto.lobo.79

Умберто Лобо Гуэрра на корте. Фото: acebook.com/humberto.lobo.79

О мексиканце известно мало: у него даже нет рейтинга ATP, а на турнирах второго эшелона - всего одна победа в семи играх. Гуэрра быстро удалил видео из своего Инстаграма, но многие успели его сохранить. Особенно много обсуждений по этому поводу было в Твиттере, в том числе шутки: когда Азаренко последний раз доходила до полуфинала турнира «Большого шлема», мексиканцу было 15 лет. Впрочем, 9 лет - разве это большая разница? У Домрачевой и Бьорндалена, например, 13 лет. Кстати, в Твиттере также заметили, что Гуэрра - выходец из богатой мексиканской семьи.

Напомним, ранее Виктория Азаренко была в отношениях с американцем Билли Маккигом, 20 декабря 2016 года она родила сына Лео, затем пара рассталась, через суд они выясняли, за кем останется право опеки над ребенком.

Поцелуи Азаренко с мексиканским теннисистом: бойфренд или просто друг?. Источник: vk.com / Виктория Азаренко

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