У Азаренко новый бойфренд? В сеть попало видео поцелуев с мексиканским теннисистом

На выходных в Инстаграме 21-летнего мексиканского теннисиста Умберто Лобо Гуэрра появилось видео, как он с Викторией Азаренко находится в заведении Нью-Йорка, короткая сцена завершается поцелуем. Поклонники теннисистки тут же задались вопросом: это ее друг или новый бойфренд?

Умберто Лобо Гуэрра на корте. Фото: acebook.com/humberto.lobo.79

О мексиканце известно мало: у него даже нет рейтинга ATP, а на турнирах второго эшелона - всего одна победа в семи играх. Гуэрра быстро удалил видео из своего Инстаграма, но многие успели его сохранить. Особенно много обсуждений по этому поводу было в Твиттере, в том числе шутки: когда Азаренко последний раз доходила до полуфинала турнира «Большого шлема», мексиканцу было 15 лет. Впрочем, 9 лет - разве это большая разница? У Домрачевой и Бьорндалена, например, 13 лет. Кстати, в Твиттере также заметили, что Гуэрра - выходец из богатой мексиканской семьи.

Напомним, ранее Виктория Азаренко была в отношениях с американцем Билли Маккигом, 20 декабря 2016 года она родила сына Лео, затем пара рассталась, через суд они выясняли, за кем останется право опеки над ребенком.