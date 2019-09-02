Зарплаты бюджетников и подешевевшие страховки. Что меняется с сентября

Новые правила оплаты труда бюджетников

В сентябре в Беларуси увеличится размер тарифной ставки первого разряда - с 36,4 до 41 рубля. По подcчетам правительства, это позволит дотянуть заработки бюджетников до планируемой планки - 80% от средней зарплаты по стране. К слову, их июльская зарплата составила только 74,3% от средней, но до конца года на эти цели выделят дополнительно 300 млн рублей.

Разрядная система расчета зарплаты доставляла головную боль многим бухгалтерам. Но уже в начале 2020 года начислять зарплаты бюджетникам будет немного проще. Так, 27-размерную единую тарифную сетку заменит 18-разрядная, а вместо тарифной ставки первого разряда начнут использовать базовую ставку - 180 рублей.

Некоторые страховки подешевеют

Стоимость страховки строений для физлиц стала немного меньше: вместо 0,14% - 0,13% от суммы страхования.

С 1 сентября изменилась страховая сумма для некоторых типов авто. Сейчас годовая страховка для электромобилей стоит 43,1 евро, а с 1 сентября - 23,9 евро. Для гибридных авто страхование подешевеет с 59,7 до 33,2 евро в год.

Не вызываете ГАИ при аварии, а предпочитаете оформить ДТП по европротоколу - лимит страховой выплаты будет составлять уже не 400, а 800 евро. Что примечательно, официально изменения вступят в силу только 1 сентября, но страховые выплаты по новым правилам будут возмещать и по договорам, которые заключены до этого момента.

Страховки можно будет приобрести онлайн

С 1 сентября через интернет можно застраховать жизнь и оформить полис на дополнительные пенсии. Такие договоры можно будет оформлять на срок от 1 года. Ранее минимальный срок составлял 3 года.

С 1 сентября договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств также можно оформлять в электронном виде. После этого хозяину авто не обязательно распечатывать страховку, т. к. сотрудники ГАИ смогут проверить ее наличие в базе. Но электронная страховка гражданской ответственности действительна только в Беларуси, за границей придется иметь ее при себе в бумажном виде.

Изменятся цены на сигареты

Как обычно, в начале месяца дорожают некоторые марки сигарет. Так, Гродненская табачная фабрика «Неман» с 1 сентября повысила цены на некоторые сигареты от 5 до 10 копеек. А вот «Беларусьторг» понизил цены на традиционно недешевые сигареты SOBRANIE BLACKS - с 3,8 до 3,23 рубля.

Кассовые аппараты для ипэшников

Индивидуальные предприниматели в Минске и городах областного подчинения обязаны с 1 сентября подключиться к системе контроля кассового оборудования. С этого момента все ипэшники должны будут иметь кассовые аппараты. Для ИП из райцентров этот срок - 1 октября.