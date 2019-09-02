Александр ЛУКАШЕНКО: Нельзя перегружать ученика, чтобы он, отсидев в школе 5 - 6 часов, еще столько же занимался дома

Приглашение поучаствовать на торжественной линейке в школе-новостройке президент принял от министра образования Игоря Карпенко. В новом учебном году в столице впервые свои двери открыли две школы. Выбор президента пал на школу №93 на улице Героев 120-й дивизии, что в столичном микрорайоне Великий Лес.

- Школа - это храм. Туда надо приходить с чистыми помыслами - учиться, а не покуривать в туалете и заниматься непонятно чем, - цитирует слова президента БелТА с церемонии открытия. Принять меры по контролю за порядком, дисциплиной и безопасностью в школах президент поручил министру образования, губернаторам и мэру Минска.

Лукашенко напомнил не только о роли школы, но и семьи:

- Если вы будете пенять на учителей и думать, что это они должны дать знания и воспитать наших детей в школе, вы заблуждаетесь. Процесс образования и воспитания - единый процесс, в котором участвуют дети, родители и учителя.

Александр Лукашенко подчеркнул, что учителя должны давать основные знания в школе.

- Нельзя перегружать ученика, чтобы он, отсидев в школе 5 - 6 часов, еще 5 - 6 часов занимался дома. Так никогда не было и не будет. Это самообман.

По мнению президента, оптимально соотношение, когда в школе ученики получают примерно 75% информации, а оставшиеся 25% - в процессе самообразования.

Рассматривая меню в новой школьной столовой, глава государства обратил внимание, что выбор должен делаться в пользу белорусской кухни и отечественных продуктов. При этом питание всех детей должно быть организовано в равных условиях ( речь о разном меню для детей из семей, которым питание оплачивает государство, и тех, за кого родители платят сами - Ред).

- Дети должны быть все в равных условиях. Не позорьтесь. Это дурь, которую я слышу в первый раз. Обязательно в равных условиях! - подчеркнул Лукашенко.

Позже президент зашел в один из классов и, вспомнив свой педагогический опыт, включился в образовательный процесс. Вызвал нескольких учеников к доске и обменялся с ними мнениями об учебе в школе, выборе будущей профессии, занятиях спортом, вопросах экологии...

В качестве напутственных слов ученикам перед новым учебным годом Лукашенко сказал:

- Если вы хотите быть конкурентными в жизни, при всей сложности, нежелании порой учиться, тяжести образования надо себя заставить хотя бы прилично закончить школу и получить знания.