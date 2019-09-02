Как выглядит школа, которую открыл Лукашенко: шахматы из 3-D принтера, два бассейна и система безопасности
Внешне вполне обычная новая школа. Большая, светлая, в окружении домов-многоэтажек… Но местом сбора ребятни и центром для активного отдыха местных жителей она стала задолго до официального открытия. Вокруг множество современных спортивных площадок - от волейбольной и хоккейной до футбольного поля с идеальной разметкой.
На строительство и оборудование школы потратили больше 21 миллиона рублей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Возле школы - отличное футбольное поле, хоккейная и волейбольная площадка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
«У каждого учащегося есть карта доступа в школу»
В фойе нас встречает директор школы Оксана Цимбаленко.
Экскурсию по школе для нас провела директор Оксана Цимбаленко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
- Школу построили за 18 месяцев. 2 сентября за парты здесь сядут чуть более 900 учеников, хотя рассчитано учебное заведение на 792 места. Желающих было очень много. Сперва брали тех, кто относится к школе по прописке. И только потом тех, кто к школе не относится, но хотел у нас учиться.
Мы побывали в школе накануне ее открытия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В центральном блоке школы - административные помещения, спортзалы и актовый зал. Два других - блоки с кабинетами отдельно для начальных классов и пятиклашек, а также для учеников среднего и старшего звена.
В просторных коридорах - бойлеры с водой, санузлы, переходы из одного блока в другой...
В коридорах - ячейки для хранения вещей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Первым делом заходим в столовую с отдельными столиками, как в кафе. Одновременно здесь могут поесть 396 детей.
Одновременно столовая вмещает почти 400 человекФото: Святослав ЗОРКИЙ
Пример школьного меню на день.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Первый вариант обеда.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Второй вариант обеда.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Третий вариант обеда.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Проходим в блок трудового обучения. Здесь много кабинетов с отдельными мастерскими для мальчиков и девочек. В одном - кулинария. В другом - швейный цех, дальше - классы со станками: для работы с металлом, деревообработки… Есть даже 3D-принтер, на котором через пару дней 8-классники сами напечатают шашки!
В одной из трудовых мастерских для мальчиков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В кабинете трудового обучения.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Швейная мастерская в блоке для трудового обучения.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Сразу вспоминаются высказывания президента по поводу того, что современная молодежь не может приготовить себе яичницу и чайник починить. Глядя на количество оборудования, понимаешь: кажется, переломить ситуацию решили именно здесь.
- А как устроена система безопасности? - интересуемся у директора.
- У каждого учащегося есть карта доступа. Приложили карту на входе - вошли в школу. У школьников начальных классов - отдельный блок. У каждого класса - закрепленный за ним кабинет. Учатся, играют и спят дети начальных классов в своем блоке.
На входе в школу установлены турникеты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
- А тревожная кнопка?
- Да, оборудована. И каждый день будет сдаваться на пост охраны. По периметру и внутри школы - видеокамеры. Помимо электронной системы безопасности есть еще и пропускная система, за которую ответственны вахтеры. У них будут находиться списки каждого класса. Если в школу захотят зайти родители, им нужно будет предъявить паспорт, сказать фамилию-имя ребенка и назвать, в каком классе он учится.
Во школьном дворике можно подучить ПДД.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На строительство потратили больше 21 млн. рублей
- Страшно новую школу открывать? Президент ведь приедет…
- Я осознанно сюда шла. Да, много организационных моментов. К пяти вечера голос пропадает, - сетует директор. - А в остальном не страшно. Визит президента не пугает. Торжественная линейка вполне стандартная. Больше я сейчас переживаю, чтобы как следует стартовал учебный процесс и классная система.
Новостройка - типовая школа, состоящая из трех блоков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Детвора с удовольствием гоняет по школьной спортивной площадке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
- А вам сказали, куда именно пойдет президент?
- Нет, пойдет туда, куда захочет.
Подходим к спортивному блоку школы. Перед нами два больших спортивных зала с трибунами. Из одного - сквозной проход в другой. В раздевалках современные шкафчики. У девочек даже с сушилками для волос.
Большой спортзал с трибунами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Тренажерный зал. Когда мы были в школе, в нем заканчивали наводить порядок.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Школа дружит со спортивными клубами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Как рассказала директор школы, для будущих баскетболисттов и не только здесь есть все условия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Есть хореографический зал, тренажерный и даже учебно-тренировочный тир. По пути из спортивного сектора - кабинеты медработников. Есть даже отдельный стоматологический.
Проходим мимо фойе, оформленного в военной тематике.
Одно из фойе школы, оформленное в военной тематике.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
- В нашей школе будет военно-патриотический класс. Военная академия взяла над нами шефство. Будет принимать туда старшеклассников - девочек и мальчиков на конкурсной основе. Предпочтение тем, у кого выше средний балл аттестата.
В школе будет военно-патриотический класс.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В школьном актовом зале на 290 человек - почти профессиональная сцена с отдельными костюмерными комнатами.
Актовый зал.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В начальных классах, которые находятся в отдельных блоках, удобные парты, специальные детские санузлы, а в коридорах мягкие игрушки и уголки с прорезиненными ковриками, на которых дети смогут играть и отдыхать от учебы.
Учебный класс.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
А так выглядит коридор в блоке для начальных классов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
- Сколько у вас в этом году первых классов?
- 5 классов по 30 человек. Взяли по максимуму.
То, чем гордится новая школа, - бассейн. Их здесь два. Один маленький для малышей. Второй с дорожками длиною в 25 метров.
Большой бассейн.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Бассейн для малышей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Мы выяснили, строительством школы занимался стройтрест №1. Там нам пояснили, что только на возведение и оборудование школы потрачено порядка 21 млн. 613 тысяч рублей. И это не окончательная цифра.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
2 сентября новый учебный год начался для 1 млн 30 тыс. мальчиков и девочек, которых будут учить 90 тыс. педагогов. Первый раз в первый класс пошли 115 тыс. учеников. Всего в Беларуси - порядка 3 тыс. средних учебных заведений.
«Комсомолка» побывала в столичной школе №93, которую 2 сентября открыл Лукашенко.Святослав ЗОРКИЙ