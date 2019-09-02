Как выглядит школа, которую открыл Лукашенко: шахматы из 3-D принтера, два бассейна и система безопасности

Внешне вполне обычная новая школа. Большая, светлая, в окружении домов-многоэтажек… Но местом сбора ребятни и центром для активного отдыха местных жителей она стала задолго до официального открытия. Вокруг множество современных спортивных площадок - от волейбольной и хоккейной до футбольного поля с идеальной разметкой.

На строительство и оборудование школы потратили больше 21 миллиона рублей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Возле школы - отличное футбольное поле, хоккейная и волейбольная площадка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«У каждого учащегося есть карта доступа в школу»

В фойе нас встречает директор школы Оксана Цимбаленко.

Экскурсию по школе для нас провела директор Оксана Цимбаленко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Школу построили за 18 месяцев. 2 сентября за парты здесь сядут чуть более 900 учеников, хотя рассчитано учебное заведение на 792 места. Желающих было очень много. Сперва брали тех, кто относится к школе по прописке. И только потом тех, кто к школе не относится, но хотел у нас учиться.

Мы побывали в школе накануне ее открытия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В центральном блоке школы - административные помещения, спортзалы и актовый зал. Два других - блоки с кабинетами отдельно для начальных классов и пятиклашек, а также для учеников среднего и старшего звена.

В просторных коридорах - бойлеры с водой, санузлы, переходы из одного блока в другой...

В коридорах - ячейки для хранения вещей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первым делом заходим в столовую с отдельными столиками, как в кафе. Одновременно здесь могут поесть 396 детей.

Одновременно столовая вмещает почти 400 человекФото: Святослав ЗОРКИЙ

Пример школьного меню на день.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первый вариант обеда.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Второй вариант обеда.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Третий вариант обеда.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Проходим в блок трудового обучения. Здесь много кабинетов с отдельными мастерскими для мальчиков и девочек. В одном - кулинария. В другом - швейный цех, дальше - классы со станками: для работы с металлом, деревообработки… Есть даже 3D-принтер, на котором через пару дней 8-классники сами напечатают шашки!

В одной из трудовых мастерских для мальчиков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В кабинете трудового обучения.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Швейная мастерская в блоке для трудового обучения.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сразу вспоминаются высказывания президента по поводу того, что современная молодежь не может приготовить себе яичницу и чайник починить. Глядя на количество оборудования, понимаешь: кажется, переломить ситуацию решили именно здесь.

- А как устроена система безопасности? - интересуемся у директора.

- У каждого учащегося есть карта доступа. Приложили карту на входе - вошли в школу. У школьников начальных классов - отдельный блок. У каждого класса - закрепленный за ним кабинет. Учатся, играют и спят дети начальных классов в своем блоке.

На входе в школу установлены турникеты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А тревожная кнопка?

- Да, оборудована. И каждый день будет сдаваться на пост охраны. По периметру и внутри школы - видеокамеры. Помимо электронной системы безопасности есть еще и пропускная система, за которую ответственны вахтеры. У них будут находиться списки каждого класса. Если в школу захотят зайти родители, им нужно будет предъявить паспорт, сказать фамилию-имя ребенка и назвать, в каком классе он учится.

Во школьном дворике можно подучить ПДД.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На строительство потратили больше 21 млн. рублей

- Страшно новую школу открывать? Президент ведь приедет…

- Я осознанно сюда шла. Да, много организационных моментов. К пяти вечера голос пропадает, - сетует директор. - А в остальном не страшно. Визит президента не пугает. Торжественная линейка вполне стандартная. Больше я сейчас переживаю, чтобы как следует стартовал учебный процесс и классная система.

Новостройка - типовая школа, состоящая из трех блоков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Детвора с удовольствием гоняет по школьной спортивной площадке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А вам сказали, куда именно пойдет президент?

- Нет, пойдет туда, куда захочет.

Подходим к спортивному блоку школы. Перед нами два больших спортивных зала с трибунами. Из одного - сквозной проход в другой. В раздевалках современные шкафчики. У девочек даже с сушилками для волос.

Большой спортзал с трибунами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренажерный зал. Когда мы были в школе, в нем заканчивали наводить порядок.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Школа дружит со спортивными клубами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как рассказала директор школы, для будущих баскетболисттов и не только здесь есть все условия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Есть хореографический зал, тренажерный и даже учебно-тренировочный тир. По пути из спортивного сектора - кабинеты медработников. Есть даже отдельный стоматологический.

Проходим мимо фойе, оформленного в военной тематике.

Одно из фойе школы, оформленное в военной тематике.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В нашей школе будет военно-патриотический класс. Военная академия взяла над нами шефство. Будет принимать туда старшеклассников - девочек и мальчиков на конкурсной основе. Предпочтение тем, у кого выше средний балл аттестата.

В школе будет военно-патриотический класс.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В школьном актовом зале на 290 человек - почти профессиональная сцена с отдельными костюмерными комнатами.

Актовый зал.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В начальных классах, которые находятся в отдельных блоках, удобные парты, специальные детские санузлы, а в коридорах мягкие игрушки и уголки с прорезиненными ковриками, на которых дети смогут играть и отдыхать от учебы.

Учебный класс.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А так выглядит коридор в блоке для начальных классов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сколько у вас в этом году первых классов?

- 5 классов по 30 человек. Взяли по максимуму.

То, чем гордится новая школа, - бассейн. Их здесь два. Один маленький для малышей. Второй с дорожками длиною в 25 метров.

Большой бассейн.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бассейн для малышей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы выяснили, строительством школы занимался стройтрест №1. Там нам пояснили, что только на возведение и оборудование школы потрачено порядка 21 млн. 613 тысяч рублей. И это не окончательная цифра.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2 сентября новый учебный год начался для 1 млн 30 тыс. мальчиков и девочек, которых будут учить 90 тыс. педагогов. Первый раз в первый класс пошли 115 тыс. учеников. Всего в Беларуси - порядка 3 тыс. средних учебных заведений.