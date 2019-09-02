Чудо-картофель, который хвалил президент, в магазинах не продают. Но мы узнали, где его купить!

Говорили и в общем о проблемах сельского хозяйства. В частности, президенту доложили об урожае картошки в этом году и показали новые сорта. В плетеных корзинках - красивые крупные клубни, как на подбор, а на табличках новые названия: «Палац», «Нара», «Мастак», «Юлия», «Першацвет», «Гарантия»…

Президент был в отличном расположении духа и похвалил ученых и крестьян за хорошую работу.

- У нас молодцы ученые, Академия наук, крестьяне наши молодцы. Они научились возделывать хорошие сорта. Я вот последние взял сорта Академии наук, они мне передали, это чудо-картофель!

Александр Лукашенко подчеркнул, что в той же России знают о высоком качестве белорусской картошки.

- Новые сорта, выращенные из пробирки, я сам это опробовал, в лаборатории исследовали - и в Россию отдавал на исследование, и у нас - прекрасные! Притом что я возделывал как обычно, - цитирует президента БелТА.

Лукашенко напомнил, что дарил картошку и своему российскому коллеге-президенту.

- Я у Владимира Владимировича Путина, которому подарил картошку, спрашиваю в Питере - ты хоть эту картошку ел? Да ты что, говорит, я такой вкусной картошки давно не ел! - приводит слова президента телеканал «Беларусь 1». - В разных странах, как в народе говорят, вывели картофель, уже сеют лишь бы что…

Лукашенко подчеркнул, что и у нас в Беларуси десять лет назад тоже было заброшено все, однако постепенно производство качественного картофеля было восстановлено.

Президенту доложили, что в этом году в Беларуси планируется собрать около 7 млн тонн картошки, причем основную часть из них - 5,5 тонны - дадут фермеры и население. Также главе государству рассказали, что в этом году нашу продукцию планируют покупать Македония, Сербия и Узбекистан. Президент отметил, что надо помочь и Украине, поскольку там была засуха. Однако в первую очередь он поручил заложить урожай в стабилизационные фонды и обеспечить внутренний рынок.

- Самое главное для нас в этот год - свое население накормить хорошей картошкой, - сказал Лукашенко.

Также, по его словам, важно не забыть про фермеров. Если у крестьян есть излишки, надо, чтобы КООПсоюз помог их продать: «В картофеле в этом году нуждаются все, и цены хорошие».

Гендиректор научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько отметил:

- Мы сейчас научились выращивать качественный картофель, научились выращивать красивый картофель, создавать разные сорта. Наша следующая задача - научиться его продавать с максимальной добавленной стоимостью.

КОМПЕТЕНТНО

«Хотели бы продавать картофель в магазинах, но условия для нас неприемлемы»

Мы узнали в Научно-практическом центре НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству, где можно купить картошку, которую хвалил президент.

- В репортаже мы видели, как вы показывали президенту красивую крупную картошку. В магазинах такую нечасто увидишь! Она появится в продаже? - спросили мы у генерального директора Вадима Леонидовича Маханько.

- Мы каждую осень продаем такой картофель у нас в Самохваловичах. С конца октября и по начало декабря проводим продажи для населения по невысоким ценам. С торговыми сетями мы не работаем, так как у них есть условия: расчет через два - три месяца после поставки товара, а нас это не устраивает. Кто-то на эти условия идет, но для нас они неприемлемы.

- Жаль, что нельзя купить ваш картофель в магазине возле дома.

- Нам тоже этого хочется, но, к сожалению, наши торговые сети к этому пока не готовы.

- Если минчане еще могут поехать в Самохваловичи (20 км от Минска), то для жителей других областей это довольно далеко.

- Эта проблема давно решена. В каждой области есть областная станция или областной региональный институт, которые производят картофель по тем же технологиям, что и у нас в Научно-практическом центре.

- А вы сами видели, какая картошка продается в магазинах?

- Регулярно смотрю. Бывает прекрасный картофель, а бывает такой, что непонятно, почему он попал в магазин. Кстати, недели две назад в интернете был хайп: человек купил картошку в крупной торговой сети, почистил, а она вся испорченная. Люди тут же стали писать комментарии, что в картофельной стране картошки нормальной невозможно купить. Стали разбираться что и как. Оказалось, что производитель - частник, фермерское хозяйство. Семена закупал за границей. Проблема не в том, что не тот сорт, а в том, как картошка выращена.

- А почем можно будет купить вашу картошку в Самохваловичах?

- Цена еще не определена.

- Но без торговых наценок будет, может быть, дешевле, чем в магазинах?

- Естественно.

- Расскажите про новые сорта. В чем их особенность?

- Сорта «Першацвет», «Нара», «Палац» уже допущены к производству, а «Мастак» и «Юлия» еще находятся в госиспытании. «Першацвет» и «Юлия» - это два ультраранних сорта. Если приложить усилия - проращивать, укрывать специальной пленкой, поливать, то копать картошку можно будет очень рано - уже в середине июня. Сорт «Мастак» отличается большой урожайностью и хорошей устойчивостью к болезням. У «Палаца» очень крупные клубни: 300 граммов - это не предел. Сорт «Гарантия» интересен тем, что у него очень насыщенная красная, практически рубиновая окраска снаружи, а внутри он светло-желтый. Ну а сорт «Нара» - это тот случай, когда мы говорим, что это типичный вкус белорусского картофеля.

- А какой он, типичный вкус?

- На словах это сложно объяснить, надо пробовать. Он хорошо разваривается, а внутри желтого цвета.

- Смогут ли дачники купить у вас весной семенной картофель, чтобы посадить у себя на участках?

- Обязательно. И осенью, и весной мы продаем семенной картофель. В продажу поступят новые сорта, кроме тех, которые еще находятся на госиспытании.