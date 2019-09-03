«Отец поднял трубку и сказал, что всех убил»: в Бресте пенсионера судят за тройное убийство семьи

- ...У меня все выключилось. Пошел в сарай, там было ружье, было 10 патронов, как сейчас помню, в пакете от молока – высыпал их в карман. Открываю двери: «О, эты гад пришел зноў». И уже там кучкуются. Я тещу грохнул, Мишу грохнул. А Галя, жена моя: «Вася, видишь, что ты наделал... Грохни меня, и с собой как хочешь поступай». Я грохнул и ее. И с собой поступил – тоже грохнул, да не до конца. Вот и все. Богом прошу, чтоб не жить, - восстанавливает события рокового вечера 8 марта пенсионер из Лунинца, которого судят за убийство троих человек.

Напомним, все произошло 8 марта в деревне Озерница Лунинецкого района. Соседи вызвали милицию, потому что услышали выстрелы в соседнем доме. Согласно выводам следствия, 68-летний житель Лунинца выстрелил из ружья в свою 56-летнюю супругу, ее 50-летнего брата и их 78-летнюю мать. После этого пустил патрон себе в голову, но остался жив. Он почти месяц лежал без сознания, но его выходили в военном госпитале в Минске. Теперь за свой поступок он отвечает перед судом.

Судебные слушания в Доме правосудия в Бресте начались 3 сентября. Дело рассматривает судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда. Первое же заседание суду пришлось отложить.

- Я вас не слышу, говорите громче, - так обвиняемый реагировал почти на каждую реплику судьи.

Пенсионера поместили в стеклянную кабину для обвиняемых. Он все время прикладывал ухо к щели между рамами, прислушиваясь к тому, что говорит судья. Проблемы со слухом объяснил тем, что перенес инфаркт, инсульт и огнестрельное ранение. Судья постановил отправить мужчину обратно в СИЗО за медицинским заключением, чтобы удостовериться, что тот не симулирует. Заседание возобновили через 3 часа: в зале включили микрофоны, и судья попросил участников процесса говорить громче.

Дело о жестоком тройном убийстве рассматривает коллегия по угрловным делам Брестского областного суда.Фото: Оксана БРОВАЧ

«ОН БЫЛ СЕМЕЙНЫЙ ТИРАН»

По версии обвинения, Василий убил свою тещу, жену и шурина - брата жены. Это произошло в доме тещи в Лунинецком районе. Ее он ранил первой прицельным выстрелом из ружья в грудь. Жена Галина с братом Михаилом выбежали во двор, но Василий их там настиг: в брата выстрелил три раза, в жену - два. Обоим попал в голову. Кроме тройного убийства с особой жестокостью его обвиняют также в незаконном хранении оружия.

Потерпевшими признали сыновей обвиняемого и убитой им жены Сергея и Юрия, а также сестру женщины Наталью. Они специально приехали в Брест на первое судебное заседание, но в дальнейшем попросили суд освободить их от участия в процессе.

- Он всегда унижал сестру, оскорблял. Она втихаря созванивалась с нами, рассказывала, что он ей даже помаду не разрешал купить без его ведома. Она на развод раньше подавала, потому что он избивал ее, - не сдерживая слез, дает показания суду Наталья, сестра убитой супруги Василия.

- В милицию она обращалась когда-нибудь? - уточняет прокурор Татьяна Цыбуля.

- Нет, боялась. Он зашугал ее.

По словам сестры, Галина переехала в деревню к матери, потому что не хотела больше жить с Василием.

- Она была в таком состоянии, что не могла даже чашку держать, руки тряслись от испуга. Она боялась даже на улицу выйти, и когда он был на рынке, она убежала, можно сказать, - продолжает Наталья. - Она приехала под защиту в родительский дом... Он семейный тиран был.

В родительском доме кроме престарелой матери жил еще Михаил, которого вечером 8 марта тоже убьет Василий.

-Никого нету у меня теперь, - женщина срывается на рыдания. - Мои самые близкие, родные. У меня больше никого нету!

- Ваше мнение по поводу наказания для обвиняемого?

- Как он без всякой жалости уничтожил всех, так его тоже нужно уничтожить! Разве какое-то еще снисхождение нужно ему?! - выкрикивает сквозь слезы родственница убитых.

«ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ ОТЕЦ»

Лицо обвиняемого во время допроса потерпевших не показывает никаких эмоций. Судья, учитывая состояние здоровья пожилого человека, разрешил ему отвечать суду сидя, но мужчина на протяжении почти двух часов стоит, приложив ухо к щели в стеклянной перегородке.

- Это ваш... - судья Андрей Василюк просит сына Юрия назвать, кем ему приходится обвиняемый.

- ... отец. Так называемый, - с явной неприязнью в голосе тихо отвечает молодой человек.

Юрий не пользуется правом не давать показания против близкого родственника. Он рассказывает суду, что отец с мамой «не сильно ладили». Мужчина давно живет отдельно, но регулярно созванивался с мамой. С отцом - никогда.

Накануне 8 марта Юрий поздравил по телефону маму и бабушку с праздником. А на следующий день получил тревожный звонок от брата Сергея:

- Он сказал, что отец пошел топиться, вешаться - не знаю. Попрощался с моим сыном. Я на это отреагировал просто: ничего страшного, чего переживать. Не тот человек. А потом поступил звонок, что он во дворе всех расстреливает, - замолкает Юрий.

- Мы несколько раз ему звонили, он не отвечал. А потом поднял трубку и сказал, что он сделал это.... всех убил. Это последний человек, на которого я мог подумать, что он это сделает, - до сих пор не может найти объяснение поступку отца второй его сын Сергей. - Он был опечален, что мама ушла. Говорил, что для него это позор.

«МНОЙ НЕ ДОРОЖИЛИ»

Василий выглядит глубоким стариком. О себе, конфликтах с женой и о том, что произошло 8 марта, говорит много, но сбивчиво.

До Галины мужчина был женат на ровеснице, но потом «вторая жена влезла в мою семью».

- Я не пропивал гроши, военный был, что-то делал, все домой тянул... Я шо падла трудился. Мной не дорожили, - описывает свою жизнь обвиняемый.

- Когда был хорош, был нужен, стал плох - стал не нужен, - такой формулировкой пытается резюмировать путанные показания Василия судья.

Как он вспоминает, 8 марта он пришел в дом к теще и жене с подарком, но его прогнали. Вернулся пенсионер уже с ружьем.

- Зачем вы это сделали? - прямо спрашивает судья.

- Я не хотел это преступление делать, клянусь Богом, клянусь всем, не хотел! Я открываю двери, теща выглядывает: «О, пришел этот падла, Миша, иди разберись». Полено взял и треснул мне по голове. У меня выключились мозги! Я не соображал... - оправдывается Василий и рассказывает, зачем угрожал суицидом. - Мне 68 лет, жене на 10 меньше, мы 20 лет прожили! У нас все было. Когда один сын пошел, второй пошел, мы остались, и она стала жить своей жизнью... Мне надоело это.

Последний вопрос Василию задает младший сын Юрий:

- Тебе жить хочется?

- Снимаю вопрос, - не дождавшись ответа обвиняемого, пресекает диалог судья.

За жестокое тройное убийство мужчине может грозить наказание в виде тюремного заключения на срок до 25 лет. Пожизненное наказание или смертная казнь к нему не могут быть применены из-за возраста.

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