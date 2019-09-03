От Скорины до Алексиевич: 3-минутный мультик про историю белорусской книги

Идея мультвоплощения книжной истории родилась в Союзе белорусских писателей, а визуализация принадлежит креативному агенству «Молоко». В итоге, получилась тезисная, но вместе с тем и яркая шпаргалка для школьников. Ведь в три минуты вложили и «Псалтырь» Франциска Скорины, первую печатную книгу белорусов, и три Статута Великого княжества Литовского, и «Мужыцкую праўду» Кастуся Калиновского, и издания начала ХХ века - времен газеты «Наша Ніва», а затем эпохи белорусизации, так называемого растрелянного поколения литераторов. Конечно, не обошли вниманием и первую белорусскую Нобелевскую премию по литературе, которую в 2015-м получила Светлана Алексиевич.

Создатели мультфильма уверены, что именно белорусская книга на протяжении столетий объединяла нашу нацию и была решающим фактором ее движения вперед. Наибольшей концентрации, замечают в Союзе белорусских писателей, оно достигло как раз в начале ХХ века, когда авторы, издатели и распространители книг и прессы стали во главе массового белорусского движения. Оно вылилось в провозглашение в 1918-м Белорусской Народной Республики.

- А благодаря достижениям белорусизации, уцелевшим после сталинского террора, возникла преемственность поколений, печатное слово сопутствовало белорусам в школе и дома до образования современной независимой Беларуси, - уверен председатель Союза белорусских писателей Борис Петрович.

Кстати, озвучивал анимацию актер Александр Молчанов, а режиссером озвучки стал купаловец Роман Подоляко. А партнер проекта – кампания «Будзьма беларусамі!».