Глава КГБ: Мы должны сами очиститься

- Мы в нашем ведомстве провели коллегию, указания спущены. Как бы то ни было, хоть нас так жестко не критиковали, но тем не менее все равно вопросы есть, и проблемы похожего характера время от времени возникают, - заявил он. - Поэтому естественно, что мы должны, во-первых, сами очиститься - и относительно обеспечения других силовых органов работаем по контролю.

- Есть ли какие-то уголовные дела после совещания?

- Мы выявляем эти признаки и отдаем в Генпрокуратуру, в тот же Следственный комитет - по компетенции. Наша задача выявить, передать. И пускай они уже сами разбираются. И до и после.

- Какие меры сейчас принимаются, будет ли ужесточаться контроль за работой силовиков?

- Такой необходимости нет. По сути дела, эти проблемы мы видели еще задолго. И у себя в ведомстве мы уже лет пять работаем над тем, чтобы таких вещей не было - перегибов, несправедливого отношения к людям. Это непростой вопрос, тем не менее, мы этим занимаемся.

Валерий Вакульчик также прокомментировал ход расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина:

- Скоро суд. Я думаю, осенью, где-то октябрь-ноябрь. Но сразу, чтобы вы понимали, он не один там. Там где-то порядка десяти человек. Эта вся эпопея дел завершилась с его задержанием. Точнее, после него еще задерживали

В мае Комитет госбезопасности сообщил, что Андрей Втюрин был задержан с поличным при получении взятки почти на 150 тысяч долларов от представителя российской коммерческой структуры. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 (получение взятки) УК.

Он освобожден от должности «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего».

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