Звезды спорта «телепортировались» с Эдгардом Запашным

- Ого, какие у меня ноги крутые! - изумляется 12-кратный чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков.

На спортсмене VR-очки, а сам Виталий почти на корточках машет виртуальными пистолетами в сторону противника - известного дрессировщика Эдгарда Запашного (он будет вести этот телепроект). Знаменитости играют в ковбойские стрелялки RevolVR.

Знаменитости играют в ковбойские стрелялки RevolVR.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Опаньки! - восклицает довольный Эдгард, судя по всему, размочивший Гуркова.

- Все, снято! - слышим по рации ассистента режиссера.

Так парк виртуальной реальности в Минске на один день превратился в телестудию. Виртуальные игры - одна из фишек рубрики «Телепортация с Эдгардом Запашным», которая будет выходить в рамках утреннего шоу «Подъём!» на ТНТ уже с 6 сентября.

Один из гостей - 12-кратный чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гурков и Запашный рассуждают о том, может ли тайский бокс стать олимпийским видом спорта.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пока Гурков и Запашный рассуждают о том, может ли тайский бокс стать олимпийским видом спорта, к съемкам готовится миниатюрная, но очень сильная девушка - трехкратная чемпионка мира по тайскому боксу Екатерина Вандарьева. Спортсменка пришла на площадку с двухлетним сыном Тимуром - мальчик капризничает и не хочет отпускать маму на съемки.

Спортсменка пришла на площадку с двухлетним сыном Тимуром.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- В случае, если ребенок не хочет без мамы, можем снимать обоих? - интересуются у продюсера «Телепортации».

- Не стоит, не тот формат. Развлекайте ребенка. Я позже подключусь, - говорит Артем Доронкин.

- У нас же не детское шоу, - обращается к нам продюсер. - В этой рубрике мы рассказываем, как технологии влияют на спорт, возможно ли их применять для подготовки спортсменов. А еще гости и ведущий играют в разные виртуальные игры просто для развлечения. Зрители любят наблюдать за известными людьми в нестандартных ситуациях.

Екатерина Вандарьева хоть и сильная, но стеснительная девушка.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Впервые дерусь с женщиной

- Екатерина, во время съемок будем на ты? - интересуется Эдгард, пролистывая сценарий.

- Я постараюсь, но могу сбиться, - немного смущается спортсменка.

- Все готово? Снимаем! - дает команду режиссер. А в это время маленького Тимура развлекают ассистенты и гримеры. Малыш увлеченно рассматривает технику и только иногда попискивает, глядя на маму.

Мальчик капризничает и не хочет отпускать маму на съемки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Парк виртуальной реальности в Минске на один день превратился в телестудию.

- Мне кажется, виртуальная реальность может помочь тренироваться спортсменам. Ведь уже доказано, что человек может не делать физические упражнения, а представлять их в уме, а мышцы будут работать.

- Это точно не форма шизофрении? - смеется Запашный. - Ну тогда пойдем, попробуем сыграть!

- Катя, ты дубасишь мужиков? - по дороге на площадку спрашивает Эдгард.

- На тренировках - конечно! - смеется Катя. - Когда дерешься с девушками, не можешь бить в полную силу.

- А вот мне не приходилось драться с девушками. Но что поделать - начинаем. Играем в «Крид»!

- Не выходите за периметр белого квадрата у вас под ногами, - предупреждает ассистент.

- Опаньки, иди сюда, - с первых секунд игры смеется Запашный.

Екатерина нокаутировала Запашного в виртуальном бою.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Тыж-туш-тыж, - сразу же вошла в азарт Екатерина.

- Смотри, сзади Алла Пугачева! Совсем не пропускает, - пытается отвлечь Эдгард спортсменку. Но все тщетно -девушка настроена серьезно.

- Это что, мои звездочки летают? Я не согласна! - продолжает боксировать Вандарьева.

- Все, я поплыл - выруби меня!

И Екатерина нокаутировала Запашного.

Кушнир не только летает на лыжах, но и ловко стреляет

После перерыва на площадке появился олимпийский чемпион по фристайлу Антон Кушнир. Известный спортсмен сразу же заинтересовался возможностями виртуальной реальности.

Антон Кушнир и Эдгард Запашный готовятся к съемкам.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Круто! К нам пришел олимпийский чемпион. Очень приятно познакомиться! - поприветствовал Запашный своего гостя. В этот момент осветильный прибор съехал с опоры. Съемки задерживаются на 25 минут. За день съемочная группа снимает сразу восемь выпусков «Телепортации», так что все стараются придерживаться графика - Эдгард Запашный последний рейсом улетает в Москву.

Оказалось, что Антона Кушнира есть VR-очки дома.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Тишина на площадке! Поехали!

Оказалось, что Антона Кушнира есть VR-очки дома. Поэтому фристайлист со знанием дела сыграл с Запашным.

Звезды спорта и телевидения в предвкушении игры.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Антон, ты, вроде, не стрелок! Что ты творишь? Опять меня убил, - возмущается Запашный, уворачиваясь от виртуального соперника. Но олимпийский чемпион непреклонен - он ловко маневрирует по отведенному квадрату. Со стороны это похоже на дикие танцы, но у Эдгарда нет шансов.

- Антон ты выиграл со счетом 11:12! Поздравляю!

Со стороны это похоже на дикие танцы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ТНТ

«Подъём!»

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