2019-09-04T23:33:51+03:00
Общество
КП Беларусь

«Чиновников бы в это заточение!» Чтобы попасть на улицу, колясочник из Мозыря спускается из окна на лебедке

Власти не смогли помочь, и Виталий сам придумал уникальное устройство [фото]
Павел МИЦКЕВИЧ
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Мозырский колясочник спускается из окна на лебедкеМозырский колясочник спускается из окна на лебедкеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Инвалид-колясочник Виталий Ковалев из Мозыря недавно отправил в Администрацию президента письмо с фотографиями, на которых видно, как мужчина висит над землей в коляске на уровне второго этажа. Так Виталию приходится спускаться на улицу. Другого пути нет.

Виталий написал письмо президенту Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Виталий написал письмо президентуФото: Павел МИЦКЕВИЧ

И то это возможно только по понедельникам. Именно в этот день к нему может приходить Ольга - женщина, у которой есть своя семья и работа, но она от чистого сердца помогает Виталию. Только ей он доверяет пульт управления от своего изобретения. Ведь конструкция самодельная, и висеть над землей в коляске все-таки страшновато.

Висеть над землей не очень приятно Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Висеть над землей не очень приятноФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Мои письма пересылали коммунальникам, в социальную службу, но результат был один - отписки. Футболили туда-сюда. Когда мне все отказали и последняя надежда на власть пропала, я придумал сам это устройство, поскольку имею техническое образование. Купил лебедку, попросил соседа помочь, поставил ему задачу - вот и сделали такой подъемник, - рассказывает Виталий.

Из-за того что молодой мужчина живет на втором этаже старого деревянного барака, в установке подъемника ему отказали.

- Предлагали переселиться в арендное жилье, обустроенное для инвалидов. Но платить за него я не смогу, у меня пенсия - единственный источник дохода. Я прошу только одного: мобильный гусеничный подъемник. Но никто не хочет этим заниматься. Думают: ну попишет инвалид да и успокоится. А как тут успокоиться? Посадить бы чиновников в это заточение!

Виталий живет на втором этаже барака Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Виталий живет на втором этаже баракаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Виталий говорит, что гусеничную коляску привозили сюда на испытания:

- По-моему, все хорошо: спускалась, поднималась. А они говорят - нет, потому что не разворачивается на площадке. Но они посадили туда человека, который до этого никогда в коляске не сидел и не знает, как ею правильно управлять.

Да, у подъезда Виталия сделали пандус. Только толку от него никакого - ведь спуститься со второго этажа по лестнице Виталий не может.

Управлять пультом может только Ольга Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Управлять пультом может только ОльгаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

ОФИЦИАЛЬНО

- Сделано все возможное: пандус, расширен проем. А подъемник, к сожалению, установить невозможно. Мужчина живет в двухэтажном деревянном бараке 1940-х годов. Подъемник создавал бы слишком большую нагрузку на фундамент, это и затрата электроэнергии - а проводка там старая, тоже не выдержит. К тому же подъемник очень габаритный - то есть полностью перекроет первый этаж, - ответили «КП» в районном Управлении по труду, занятости и соцзащите.

Виталий, все же, надеется на гусеничный подъемник Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Виталий, все же, надеется на гусеничный подъемникФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Также там считают, что гусеничная коляска - слишком габаритная для старых деревянных лестничных проемов и не может развернуться в пролете между этажами. Кроме того, гусеницы рвут деревянные ступеньки, вероятность упасть очень большая, - уверены в управлении.

Там пообещали, что хоть Виталий и отказался переселяться в коммерческое жилье, будут дальше думать о том, как ему помочь.

Проблему создает деревянная лестница Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Проблему создает деревянная лестницаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

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