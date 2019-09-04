Посмотрите, как минчане бесплатно съездили в Брест и отлично там повеселились на празднике молока

«Как? Сегодня будний день, а в парке уже полно народу. Сегодня в Бресте никто не работает?» - удивлялись минчане, которые в минувшую пятницу благодаря компании «Савушкин продукт» прибыли на «Молочном экспрессе» на семейный фестиваль «Облака молока».

Да-да, в парке Мира уже в полдень, за несколько часов до официального открытия фестиваля, было многолюдно и весело. Первыми, конечно, пришли сюда бабушки с внуками, мамочки с детьми, позже подтянулись папы и все, кто весь день работал, - время праздника (до 23 часов) специально было рассчитано так, чтобы как можно больше людей успели побывать здесь и зарядиться отличным настроением. По самым скромным подсчетам, фестиваль «Облака молока» посетило не менее 50 000 человек. И всем хватило и эмоций, и развлечений, и угощений! Как сказал кто-то из минских экскурсантов, на этом фестивале, как на открытом уроке, обязательно должны побывать организаторы подобных мероприятий со всей Беларуси. Расскажем, что особенно впечатлило гостей.

100 человек приехало из Минска на фестиваль на молочном экспрессе Минск-Брест-Минск.

В предвкушении праздника: минчане едут в Брест.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Не оставляло ощущение, будто к близким родственникам в гости попали»

В этом году компания «Савушкин продукт» за несколько дней до фестиваля открыла запись желающих попасть на экскурсию на предприятие и фестиваль «Облака молока». Сто вакантных мест были заполнены в считаные часы, и рано утром в пятницу два автобуса выехали в Брест.

Судя по впечатлениям, которыми приезжие гости делились с журналистом, эта экскурсия стала одним из самых ярких впечатлений поездки.

- Дочка в полном восторге, что ее провели по заводу и показали, как производятся наши любимые молочные продукты. До сих пор вспоминает и всем рассказывает, что видела, - говорит мама пятилетней Киры.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас посетил фестиваль.Фото: Екатерина ПОЛУЯНОВИЧ

- Очень впечатлило само предприятие! И масштаб, и как здесь все организовано и продумано. Чувствуется рука хорошего хозяина. Компания очень ответственно относится к чистоте своего производства: нам выдали санитарную одежду, каждый прошел санитарную обработку рук. А какая была дегустация! Я сразу же в Бресте купила сыр «Брест-Литовск выдержанный»! Что-то похожее я пробовала только в Италии, - с восхищением рассказывает Светлана, которая приехала с двумя детьми. - По возвращении в автобус нас всех ожидал приятный сюрприз от «Савушкин продукт». Нам подарили красочную книгу с 230 рецептами. Очень достойное издание!

У фестиваля «Облака молока» большая программа развлечений.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- И масштабы завода впечатлили, и такое количество продукции! Раньше думала - ну йогурт и йогурт, а оказывается, на любой вкус можно подобрать. Сыры очень вкусные, привезли их домой. У нас как раз гости будут, обязательно дадим попробовать и расскажем, что видели, - супруги Ольга и Николай тоже под большим впечатлением и подчеркивают, что в гостях у «Савушкина» не оставляло ощущение, будто к близким родственникам попали.

- После этой экскурсии очень захотелось купить творог «Савушкин», который так бережно и нежно раскладывают хрупкие девичьи руки! Это самый нежный продукт! - восхищаются подруги Татьяна и Наталья.

На детском автодроме можно было почувствовать себя настоящим гонщиком.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Комфортная территория, свободная от курения и спиртных напитков

После экскурсии и вкусной дегустации молочных продуктов отправляемся в парк Мира. Уже четвертый год фестиваль «Облака молока» проходит именно здесь. Парк благоустроенный, компактный и при этом очень вместительный. Здесь расположилось 50 площадок с активностями, но при этом нет ощущения тесноты. Вот семьи соревнуются в духе «быстрее-выше-сильнее», а в двух шагах на мягких креслах-грушах кто-то отдыхает в тени. На верандах дети мастерят из бумажных стаканчиков корову, а чуть поодаль - плетут косы из ленточек. А там, где звучит зажигательная музыка, идет нешуточная борьба между девушкой и юношей - кто дольше всех выдержит «планку». За одинаковое упорство призами вознаграждены оба!

Экскурсия на производство компании «Савушкин продукт» стала одним из самых ярких и незабываемых моментов.Фото: Екатерина ПОЛУЯНОВИЧ

Не зря организаторы подчеркивали, что раз облака ассоциируются с легкостью и чистотой, то и фестиваль должен эти ощущения поддерживать. И это удалось! Воздушное праздничное настроение, легкость в общении, беззаботность - все это было. Даже дождь, который прогнозировали, передумал и обошел Брест стороной!

Хорошее настроение обеспечено!Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Такое впечатление, что это был настоящий молочный день, - делится впечатлениями минчанка Татьяна. - Мы перепробовали множество вкусных молочных продуктов, даже фастфуда не хотелось! Праздник прекрасный.

У фестиваля «Облака молока» просто грандиозная программа.

Парк разделился на 5 тематических «облаков». Например, территория «Суперкид» - это активные игры и творческие мастерские со столиками для рисования, батут, игровой городок «Полесье», скалодром и еще масса интересного.

Вообще, дети - самые почетные и любимые гости этого праздника. Это чувствуется на каждом шагу.

На фестивале было 9 фотозон.

Это ради них перекрыта часть улицы Ленинградской: здесь установлен настоящий молоковоз, от которого толпу мальчишек просто не отогнать. Это здесь сооружен автодром, на котором малыши могут спокойно кататься на игрушечных машинках. Это ради их блага в окрестных магазинах ограничена продажа спиртного и запрещено курение на территории всего парка.

Незабываемый эксклюзив: 3D-корова, молочный университет, «ангелы» для потеряшек

Чудо-3D-корова - неизменный хит этого праздника. От желающих показать класс в дойке пусть даже виртуальной буренки отбоя нет. За 30 секунд «выдаивают» такое количество молока, что настоящим доярам и не снилось!

Праздник удался на славу.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Взрослые и дети постарше с удовольствием посещают школу TEOS и Молочный университет. Здесь можно не только узнать что-то полезное, но и выиграть призы. Восьмилетняя Настя успела отличиться и в университете, и в семейной эстафете.

Школа «Теос» - это уроки здоровой и счастливой жизни.

- Дочке так понравился фестиваль! Обязательно хочет поехать сюда в следующем году, потому что не успела все площадки обойти, - смеется мама Насти Светлана. - Зато везде, где поучаствовала, получила призы: йогурты, сырки. Мы были на разных фестивалях, но «Облака молока» сложно с чем-то сравнить, настолько грамотно все организовано при таком количестве людей! Столько находок интересных! Например, родителям предлагали наклейки, на которых они указывали свой телефон на случай, если их детки потеряются. А промоутеры-«ангелочки» всегда готовы помочь родителям найти малыша-потеряшку. Я пока такого не видела нигде.

В роли дояра готовы себя попробовать дети и взрослые.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Переносимся в XIX век, становимся детьми и… планируем через год снова попасть на «Облака»

Фотозона на территории «облака» «Брест-Литовск» - это перенос в XIX век, где дамы ходят с кружевными зонтиками и в платьях с кринолинами. Здесь жизнь течет неспешно на террасе летнего ресторана, а в огромном чане варится сыр, и сыровар помешивает его гигантской ложкой. Здесь можно быть и наблюдателем, и частью этого мира. Гости это делают с удовольствием. Сфотографировавшись в пышных платьях, молодые девчонки не спешат их передать другим любительницам ретро и разгуливают, приподнимая длинную юбку так изящно, как будто под ней нет модных кроссовок и рваных джинсов.

Любой желающий мог сфотографироваться на ретрофотозоне.

Фотосессия нынче - обязательная часть любого праздника. Организаторы учли это и создали фотозоны с таким разнообразным антуражем, что соцсети моментально заполнились фотографиями с хештегом #облакамолока. Гости вдохновенно позировали на всех девяти фотозонах фестиваля.

На площадке «Суперкид» - простор для творчества!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Веселая беспечность на несколько минут уступает место официальной части. Гостей приветствует руководство предприятия и города, всем желают хорошего отдыха. В небо взмывают тысячи экосерпантинов, которые после первых капель короткого летнего дождика исчезают, как будто их и не было вовсе.

Вперед, в будущее! Йогурт в стаканчики разливает один робот, а робот-официант разносит их зрителям.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Облако» TEOS привлекает самых активных - здесь и спортивные танцы, и уличные тренажеры, и советы опытных инструкторов, и мастер-класс по набиванию мяча с футболистами «Динамо-Брест».

Фестиваль «Облака молока» с большим успехом прошел в Бресте.

А ведь еще надо выбрать местечко среди 30 фуд-кортов, купить памятный сувенир, деньги от которого пойдут на благотворительность, послушать выступления артистов (концертная программа, кажется, шла на сцене фестиваля нон-стопом!).

Гости фестиваля с удовольствием фотографировались на фотозонах.

И так допоздна. А вечером начался грандиозный гала-концерт на стадионе «Юность», который посмотрели пять тысяч зрителей. Попасть на концерт в любое время могли все желающие - входной билет не требовался. Завершился фестиваль красочным световым шоу, которое добавило еще больше положительных эмоций к праздничному настроению довольных и счастливых гостей праздника.

Праздник и для больших, и для маленьких.

Настоящие молоковозы - часть познавательной программы фестиваля.Фото: Павел МАРТИНЧИК

У фестиваля «Облака молока» просто грандиозная программа.

Праздник удался на славу!

…Минчане возвращаются домой чуть уставшие, счастливые и с массой впечатлений. Завтра они будут угощать своих близких продукцией, которая для них самих стала открытием, осваивать рецепты из подаренной книги и планировать поездку на «Облака молока» на следующий год. Говорят, «Савушкин» собирается организовать из Минска более масштабный молочный экспресс!