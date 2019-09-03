Советские клумбы были краше, а деревья - пышнее: что не так с ландшафтным дизайном в Минске

Недавно мы писали о том, что Минску досталось от российского блогера Ильи Варламова, который раскритиковал архитектуру и благоустройство города. Замечания коснулись даже деревьев и клумб - и это в нашем-то зеленом и цветущем Минске, где на каждого жителя по статистике приходится по 18 квадратных метров зеленых насаждений! Но может, растения и правда надо сажать как-то по-другому? О проблемах озеленения мы поговорили с активистом проекта «Городской лесничий» Игорем Корзуном.

- Одна из проблем, на которую обратил внимание Варламов и о которой знают многие минчане - то, что у нас сажают хилые деревья-прутики, часть которых вскоре погибает. А можно ли сразу высаживать взрослые деревья? Это дорого?

- Везде в мире сажают взрослые деревья. А у нас считается так: лучше посадить больше. Если у нас есть определенная сумма на посадку, мы сажаем 20 прутиков, часть из которых тут же гибнет. Но если мы люди умные и не гонимся за количеством, то мы берем эти деньги и покупаем на них один качественный саженец, у которого та высота, которая нам нужна - например, 7 или 5 метров. Мы сажаем его, а через три года имеем роскошное дерево с размашистой кроной. Когда мы сажаем прутики, деньги вылетают в трубу. Деревья начинают конкурировать между собой за жизненное пространство, часть из них гибнет…

Часть деревьев-прутиков вскоре после посадки гибнет.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Возьмем, к примеру, недавно реконструированную улицу Комсомольскую в Минске. Не надо там сажать 20 деревьев! Посадите восемь красивых пышных лип. Одно семиметровое дерево из берлинского питомника с двухлетней гарантией приживаемости, с транспортировкой и приездом специалистов обойдется в 2,5 тысячи евро. Восемь деревьев - это всего-навсего 20 тысяч евро. Если вы узнаете, каков был бюджет реконструкции этого участка, то станет ясно, что это меньше 5% от общей суммы. И можно было бы потратить эти деньги, потому что такие деревья через пять лет будут выглядеть намного пышнее и краше, чем то, что мы имеем сейчас и что погибнет через 10 лет. Поэтому давайте мы не будем сажать прутики и не будем смотреть на мумии деревьев.

«Наши дворы озеленены чрезмерно»

- Какие еще ошибки есть в озеленении Минска?

- Отсутствие ревизии зеленых насаждений: надо понимать, сколько у нас деревьев и в каком они состоянии. Если мы сейчас выйдем на проспект Машерова, то увидим, что одна треть лип - это мертвецы. То, что на некоторых из них есть какие-то зеленые листочки, ничего не значит. Просто если у человека агония может длиться сутки, то у деревьев - 5 лет. И уже сейчас мы должны понимать, что эти деревья умрут, и эти пять лет не мучить свой взор и свои эстетические потребности. Чего мы добиваемся, когда сохраняем эти трупики на улицах города?

Засохшие деревья-мумии, увы, привычное зрелище на улицах Минска.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Еще одна проблема: посмотрите на наши парки. В них есть как очень правильные решения, так и абсолютно непрофессиональные. Возьмем, к примеру, входную группу Парка Победы в Минске с огромной непонятной аллеей. Даже в хорошую погоду в этой части парка почти нет людей, там мрачно, сыро и нет зелени, несмотря на колоссальное количество деревьев. А все потому, что зелень присутствует на высоте метров 15-20, и только закрывает нам небо. Внизу нет газона по причине отсутствия света, в лучшем случае там растут сныть и крапива. А деревья, которые растут в условиях такой скученности, - это деревья некачественные.

- Потому что они мешают друг другу?

- Да, они все ослабленные. За 60 лет существования парка взрослые деревья выглядит как 25-летние, которые росли бы в правильных условиях. К тому же ветви этих деревьев растут вертикально вверх, параллельно стволу, и в местах крепления образуется проблемное место - вилка с острым углом. В ней скапливается пыль, влага, селятся грибки, такие ветки постепенно начинают гнить и при порывах ветра отламываются. Аварийность этих деревьев намного выше, чем тех, которые растут в естественных условиях - у которых ветви расположены горизонтально.

- Такая проблема есть во многих парках?

- Она у нас есть во всем городе. У нас все дворы такие! Они озеленены чрезмерно. Многим людям хочется иметь больше деревьев во дворах, и жильцы сажают там в три, пять, а иной раз и в 10 раз больше деревьев, чем должно быть.

- А какое расстояние должно быть, например, между кленами?

- В самых благоприятных обстоятельствах размах кроны клена может достигать 25 метров. И это очень красивое дерево! Оно даст вам зелень, в отличие от тех деревьев, которые растут как корабельные сосны - с длинным голым стволом.

«В Минске есть зеленые зоны фантастической красоты»

- Что вас впечатляет в озеленении городов, когда вы бываете за границей?

- В американском городе Рочестер есть парк. Он создан самым известным ландшафтным архитектором США Фредериком Ло Олмстедом, который известен тем, что создал Централ парк в Нью-Йорке. Американцы могут не знать имена голливудских режиссеров, но имя Олмстеда знают. Этот парк в Рочестере - место удивительной красоты и гармоничности. Там возникает ощущение, что ты находишься в какой-то сказочной галлюцинации, потому что все так красиво, как в реальной жизни не бывает... Еще один парк Олмстеда есть в Бостоне, но там это просто территория, на которой растут деревья. При этом количество людей там в разы больше, чем Рочестере.

Так выглядит Хайленд-парк в Рочестере. Фото: Игорь Корзун.

- Почему?

- Потому что парк в Рочестере - как музей, а в Бостоне - как кинотеатр. И в кинотеатре людей всегда будет больше, чем в музее. У них разные функции, и мы должны это понимать, когда стараемся что-то позаимствовать из мирового опыта. Надо понять, чем руководствовались ландшафтные архитекторы, когда это создавали, насколько это уместно в нашем городе. Например, сколько не пробовали у нас на улице Октябрьской сделать вертикальное озеленение и озеленение на крыше, ничего не получилось. Почему? Оно там не нужно. Там и так хорошо.

- А это вообще реально - сделать озеленение на крышах в нашем климате?

- А зачем? Как люди будут этим пользоваться? Я был в Бостоне на озелененной крыше. Количество людей, которые туда попадают, очень небольшое. На двери кодовый замок, в подъезде живут люди, которые не хотят, чтобы в их дом заходили посторонние. В XXI веке можно сделать все, что мы захотим, вопрос - сколько это будет стоить.

- Вам не кажется, что в Минске не хватает таких мест, как тот парк в Рочестере, про который вы рассказали? Чтобы прийти и восхититься: «Как они это сделали?!»

- Таких мест в Минске достаточно! Посмотрите на Слепянскую водную систему - в мире ничего подобного нет. Ни-че-го! Это уникальный объект, самый длинный парк в мире с совершенно фантастической композицией и потрясающей архитектурой.

Слепянская водная система - самый длинный парк в мире.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Прекрасен парк 60-летия Октября, а также парк Дружбы народов, который многие люди вообще как парк не воспринимают. Ребята, я вас могу провести по этому парку, и вы будете ходить с открытым ртом от той красоты, которую вам покажу. Это удивительное место с огромными лужайками, залитыми солнцем. И у вас есть возможность, выйдя в центр этой лужайки, поворачиваясь на 360 градусов, увидеть совершенно потрясающий скайлайн (линия горизонта.- Ред.)

Парк Дружбы народов в Минске - красивое место с лужайками, залитыми солнцем.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

«Петунии и бархатцы - это часть нашего эстетического воспитания»

- Давайте поговорим про минские клумбы с петуниями, которые критиковал Варламов. По его мнению, они достойны украшать свадьбу в колхозе, а не европейскую столицу. На ваш взгляд, петунии украшают наш город или портят?

- Начну издалека. Мы часто видим во дворах поросят из пластиковых пятилитровых бутылок и лебедей из покрышек. Кто-то не обращает на это внимания, кто-то возмущается. Я сам возмущался, пока не пришел к такому выводу, что, по сути, это стремление людей к красоте. А то, каким образом они его воплощают, это уже отдельный разговор.

Самые популярные цветники в Минске - клумбы с петуниями.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- Стремление есть, но не хватает вкуса?

- Не хватает образования. То же самое с петуниями. Петунии, бархатцы и многие другие цветы, по сути, - кусок нашего эстетического воспитания. В любом случае, хорошо, что у нас каким-то образом город украшается. А проблем в нашем озеленении выше крыши помимо петуний. Главная из них - организация производства и компетентность людей, которые работают в «Зеленстрое». Наш «Зеленстрой» - это унитарное предприятие, во внутреннюю экономику которого не имеет права вмешиваться никто, кроме собственника. Собственником является администрация. Отсюда монополия на оказание услуг, что, на мой взгляд, недопустимо. Если бы «Зеленстрой» был открытым акционерным обществом, которое участвует в тендере на выполнение работ наравне с другими организациями и с которым заключается срочный контракт, толку от озеленения Минска было бы гораздо больше. Мы как потребители должны иметь право давать оценку результатам труда этих людей. И, возможно, даже по окончании срока действия контракта сказать: знаете, нам не очень нравится, как вы все это делаете. Так что извините, или вы меняетесь, или мы с вами больше никогда не сотрудничаем. Так работает рынок. Только так мы можем изменить город.

- Как вы относитесь к тому, что этим летом блогер Антон Мотолько решил улучшить клумбу на Коммунистической и самостоятельно посадил туда многолетние растения?

- Это дело субъективное. Его клумба точно так же кому-то может показаться «колхозной». Но я считаю, что озеленение города должно быть регламентировано проектной документацией, как это происходит в Германии. Если участок земли принадлежит тебе, ты вправе высаживать, что хочешь, а если городу - то нет. Но красивых цветников у нас действительно мало из-за того, что у нас пока очень слабая школа флористики.

- За границей я часто вижу огромные цветущие кустарники, которые украшают улицы городов. Понятно, что олеандры у нас не растут, но наверняка несложно было бы посадить кусты роз…

- А в советские времена это было! Были настоящие цветники, роскошные розарии. Кстати, в Советском союзе были очень хорошие ландшафтные архитекторы и декораторы, имевшие великолепное образование. И озеленение клумб было не в пример лучше того, что сейчас в Москве и Минске. Розы украшали площадь Якуба Коласа, городские бульвары. А сейчас этот навык утрачен, к тому же появилась мода на экзотику. Но если посадить на клумбе кусты роз разных сортов, которые цвели бы с мая по сентябрь, это тоже было бы красиво. Конечно, посмотрев на это, Варламов снова мог бы сказать: фу, что за колхоз, розовенькое уже не сажают, где модные тренды... На что мы бы ему посоветовали съездить в Берлин и посмотреть, какие кустовые композиции там выращивают.

В советские годы вдоль проспекта Независимости росли пышные деревья. Фото: Георгий Лихтарович.

- Моя коллега, отдыхая в Польше, обратила внимание на то, что почти во всех домах балконы у местных жителей украшены цветами. Жаль, что у нас этого не хватает.

- Да, не хватает. В советские времена этого было больше. Помните, раньше на подъездах висели таблички «Дом высокой культуры и быта»? Тогда проводились конкурсы озеленения балконов, а сейчас этого нет. Значит, кто-то должен взять на себя дело популяризации темы озеленения городских балконов. Сделать это могли бы не только общественные активисты, но и бизнес-организации, которые занимаются продажей посадочного материала, дизайнерские бюро. Меня удивляет, что до сих пор никто не предлагает людям озеленение балконов как коммерческую услугу, ведь это колоссальный рынок. Многие люди хотели бы иметь у себя зеленый балкон, да и сделать это несравненно дешевле, чем благоустроить участок.