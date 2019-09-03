Александр Лукашенко: Надо регулировать интернет так, чтобы нас не подвергли новым санкциям

Александр Лукашенко выступил на проведенной в Минске под эгидой ООН и ОБСЕ международной конференции «Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий».

Глава государства заявил, что не прочь регулировать интернет, а от терроризма не спастись и на Марсе. Глобальную сеть он назвал «большой зоной риска».

А сейчас, как признался глава государства, власти подумывают о дополнительном регулировании интернета в Беларуси.

- У Беларуси есть собственное мнение о морально-этической и правовой сторонах регулирования интернета, - продолжил он. - Никто из вас меня не упрекнет, что мы хоть в чем-то ограничиваем интернет в Беларуси. Хотя надо было бы. Мы еще не знаем, как это сделать так, чтобы цивилизованное общество снова не подвергло нас санкциям. Поэтому мы пока не трогаем интернет, время терпит.

Глава государства заявил, что не прочь регулировать интернетФото: Павел МАРТИНЧИК

Говоря о противодействии терроризму, Александр Лукашенко призвал все страны объединиться.

- Не надо закрывать главные проблемы того самого, как мы его называем, терроризма. Он был, есть и, думаю, еще долго будет, пока мы не возьмемся за головы и не осознаем, что наша планета мала и жить нам негде. Те сказки, что скоро мы освоим Марс, высадимся на Луне - кто хочет, пусть высаживается. Думаю, что большинство присутствующих, как и я, хотели бы жить на своей зеленой, чистой, аккуратной планете. Пора нам задуматься, что нас ждет.