Фестиваль рекламы ЛАМА объявляет конкурс «Молодые дизайнеры»

Партнером конкурса «Молодые дизайнеры» выступает типография Друк-С. Участникам предлагается разработать дизайн новогоднего календаря с использованием инновационной технологии 3DS. Проекты не ограничиваются какой-либо конкретной тематикой или форматом. Это может быть как плакат, так и 12-страничный календарь - все, что только сможет представить дизайнерская фантазия. Важно одно – использование технологии 3DS - инновационного вида цифровой печати.

Данный вид печати поднял УФ-лак на новый уровень - теперь он имеет различную степень выпуклости, разную высоту. Расширился диапазон возможностей. С помощью 3DS-печати можно передать любой вид фактуры, выделить как самые мелкие, так и крупные детали - сенсорный лак идеально ложится на картинку, точно повторяя ее контуры.

- В итоге получается как бы 3D-изображение, создается глубина картинки и объем - то, что не может передать обычная полиграфия, - отмечает директор типографии Друк-С Сергей Татарчук. - То есть происходит не только зрительное воздействие на потребителя, но и тактильный контакт. Блеск на изделии заметен на расстоянии 3 метров и более, глаз покупателя загорается, и продажи товара выходят на новый уровень. Мы гордимся, что первыми внедрили технологию 3DS-печати в Беларуси, тем самым вдохнув новую жизнь в полиграфию как канал коммуникаций, и с удовольствием выступили партнером конкурса «Молодые дизайнеры» фестиваля рекламы ЛАМА, взяв на себя инициативу помочь белорусским дизайнерам шагать в ногу со временем и освоить данную технологию.

Регистрация участников (и впоследствии подача проектов) осуществляется по эл.почте pr@adfest.by до 16 сентября. Участие бесплатное. Готовые проекты должны быть предоставлены в формате на выбор: .cdr, .ai, .psd, в срок до 1 октября. Кроме того, необходимо приложить превью проекта в формате .jpg для онлайн-публикации. Авторские права сохраняются за создателями работ и не могут использоваться в коммерческих целях типографии Друк-С.

До 10 октября будет выбран лонглист из 25 лучших работ, авторы которых будут приглашены на экскурсию и мастер-класс по работе с технологией 3DS в типографию Друк-С. Все работы, вошедшие в лонглист, будут опубликованы на официальном сайте фестиваля ЛАМА lamafest.by.

До 15 октября будет выбран состав из 15 финалистов, которые будут приглашены на деловую и образовательную программу фестиваля рекламы ЛАМА - конференцию «Дни маркетинга, рекламы и брендинга 2019» в Минске 30-31 октября, получат в подарок напечатанный в типографии Друк-С оригинальный экземпляр своего календаря, а также дипломы финалистов конкурса «Молодые дизайнеры».

Призеров конкурса «Молодые дизайнеры» определит агентский состав жюри фестиваля рекламы ЛАМА 25 октября. Победитель конкурса «Молодые дизайнеры» в качестве главного приза получит графический планшет от партнера конкурса типографии Друк-С. Всем призерам (1, 2 и 3 места), которые приглашаются на церемонию награждения победителей фестиваля рекламы ЛАМА 31 октября, будут вручены дипломы призеров конкурса «Молодые дизайнеры».

Напоминаем, что до 10 октября продолжается прием конкурсных работ в основную конкурсную программу четвертого фестиваля рекламы ЛАМА, который проходит при поддержке Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси. Работы принимаются только от участников из Беларуси, онлайн на сайте lamafest.by.