Прощальный матч Василюка станет благотворительным - деньги направят юному футболисту

В начале года Роман Василюк заявил, что завершает карьеру футболиста в возрасте 40 лет. Для болельщиков он навсегда останется заправским бомбардиром, которых в Беларуси на суверенном этапе было не так много. Его звездный час – матч отборочного турнира сборных Беларуси и Польши. Тогда он забил четыре мяча!

Роман Василюк - легенда белорусского футбола. Фото: dynamo-brest.by

Коренной брестчанин начал профессиональную карьеру в 1996 году в родном «Динамо». Статистика Романа Василюка на высшем уровне: 595 матчей, 258 голов, 8 трофеев (3 в составе «Динамо-Брест»). Он лучший бомбардир в истории белорусского футбола!

В разное время Василюк играл за мозырьскую «Славии», московский «Спартака», минское «Динамо», тель-авивский «Хапоэль», «Гомель», «Минск», БАТЭ, гродненский «Немана».

7 сентября состоится его прощальный матч. На ОСК «Брестский» в 17:30 «Динамо» сыграет с польской «Ягеллонией».

Руководством клуба принято решение сделать эту встречу благотворительной. Все средства от продажи билетов будут перечислены Никите Полуянову. 9 мая 2019 года Никита попал в беду, после чего лишился части левой ноги. Тяжелая травма не сломила боевой дух маленького футболиста. Как и прежде, он продолжает играть и радоваться победам своей любимой команды.

Купить билет и тем самым поддержать маленького футболиста, можно онлайн на сайте kvitki.by. Стоимость на любое место – 3 рубля.