Гигабайты трафика и iPhone XR - в обмен на старые мобильные гаджеты

Модель, год выпуска и состояние мобильных устройств при этом значения не имеют.

Абоненты, которые сдадут 5 таких устройств, получат не только 5 ГБ интернет-трафика, но и возможность выиграть один из десяти iPhone XR, разыгрываемых каждую неделю в период с 2 сентября по 10 ноября 2019 года.

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо быть абонентом A1 (или стать им прямо в месте сдачи устройств), принести одновременно 5 мобильных телефонов или планшетов в любой из магазинов А1 и сообщить сотруднику о своем желании принять участие в этом розыгрыше. При этом можно сдать 5 устройств в первую неделю акции и получить целых 10 попыток стать обладателем нового iPhone XR. Каждый абонент, сдавший менее 5 мобильных устройств, получит за каждое сданное устройство по 1 ГБ, которыми можно поделиться с родными и близкими.

Мобильные телефоны и планшеты, собранные А1, будут отправлены на безопасную для окружающей среды утилизацию, которая проводится под контролем А1.

Настоящие правила проведения рекламной игры «Сдай 5 старых телефонов или планшетов - выиграй iPhone XR!» (далее - Правила), разработаны в соответствии с Положением о проведении рекламных игр на территории Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 №51 (с изменениями и дополнениями), и определяют порядок проведения рекламной игры «Сдай 5 старых телефонов или планшетов - выиграй iPhone XR!» (далее - Рекламная игра).

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры №3628 от 27.08.2019 г. Министерство антимонопольного регулирования торговли Республики Беларусь.

Правила рекламной игры опубликованы в газете «Комсомольская правда» в Белоруссии» №163 от 31.08.2019 г.

Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре можно получить по телефону горячей линии: 150 (круглосуточно).