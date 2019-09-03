У «Динамо» революция в айдентике: новые логотип и форма

Вчера минское «Динамо» провело первый матч нового сезона КХЛ. И презентовала новый логотип и форму.

Как отмечают в клубе, еще зимой задумались о глобальном ребрендинге, чтобы перезагрузиться и войти в сезон 2019/20 со свежей, актуальной айдентикой. Предыдущему логотипу клуба было 10 лет, за которые он претерпел лишь косметические изменения. И в нем были недостатки, обусловленные как возрастом, так и недостаточным уровнем проработки.

Как менялся логотип "Динамо" в КХЛ.

Как сказали в «Динамо»: решили не делать полушагов и не идти путем эволюции, а произвести сразу революцию в айдентике клуба, поэтому в процессе ребрендинга основным логотипом стала литера «Д».

Это отсылка к историческому логотипу спортивного общества «Динамо», только переосмысленная и модернизированная. По задумке, литера выглядит агрессивно, динамично и может круто использоваться в производстве атрибутики. В клубе не скрывают, что вдохновились примером футбольного «Ювентуса».

Как менялся логотип "Ювентуса".

Итальянский футбольный клуб стал одним из первых, кто решительно обновил логотип. Одно из целью была простота восприятия во всех уголках мира и в перспективе выход на новые аудитории и рынки.

По задумке в новом логотипе внутри литеры читается голова зубра в профиль, стремящаяся вперед. Также внутреннее пространство «Д» можно интерпретировать как сердце — сердце динамовца.

Как все новое, логотип у болельщиков вызвал неоднозначную реакцию, мол, слишком просто. Да и многие уже привыкли к зубру в центре эмблемы.

Но зубру никуда не уходит. Он как главный символ клуба был переосмыслен, его продолжат использовать в качестве альтернативного логотипа.

Зубр как главный символ клуба был переосмыслен, его продолжат использовать в качестве альтернативного логотипа.Фото: Владимир КРИУЛИН

Он обладает ярко выраженной харизмой и геометрией. Правая часть зубра повторяет контур литеры Д. Там же спрятана «пасхалка»: в шерсти зубра зашифрована литера «М», подчеркивающая географическую привязку к Минску. Есть в брендбуке и еще один альтернативный логотип — зубр в анфас.

По задумке в новом логотипе внутри литеры читается голова зубра в профиль, стремящаяся вперед. Фото: ХК Динамо Минск

Вместе с логотипами скорректировались клубные цвета — в палитру вошел черный и жгуче голубой. Голубой — традиционный динамовский цвет. Но и черный не чужой — он уже присутствовал на форме клуба в советские времена. В плане параллелей в клубе погрузились еще глубже: черный — это цвет вечера и ночи, а зубр наиболее активен вечером. Мол, днем эти животные отдыхают, поэтому палитра изменена не случайно.

В клубе отмечают, что благодаря новым цветам домашняя форма «Динамо» будет одной из самых узнаваемых в лиге. Литера «Д» буквально светится на ней. Для дополнительной идентификации был разработан паттерн. Во все комплекты формы мы ненавязчиво интегрировали национальный орнамент через свежий и эффектный прием — перфорацию номеров графическим градиентом.

Во втором комплекте домашней форме преобладает голубой цвет, а на груди размещен альтернативный логотип — зубр. Выездная форма белая — тоже с зубром.

Еще одна из фишке ребрендинга (или рестайлинга/редизайна) — новые краги. Впервые в КХЛ у команды появился единый дизайн-код перчаток. На крагах хоккеистов появились рога или «коза», как его привыкли называть любители рока. Рога — главное оружие зубра, как и руки хоккеиста – оружие, с помощью которого он совершает хлесткие кистевые броски и забрасывает шайбы. Кстати, рога как жест на «Минск-Арене» когда-то активно использовал защитник Йере Каралахти.

Дмитрий Басков: "новая айдентика на «ура» зашла игрокам, уверен, что и болельщикам «Динамо» понравится новый имидж клуба".Фото: Владимир КРИУЛИН

Дмитрий Басков, генеральный директор ХК «Динамо-Минск», прокомментировал новый образ клуба:

- Еще по ходу прошлого сезона мы пришли к пониманию, что долгосрочная стратегия развития клуба нуждается в корректировке. «Динамо» должно было измениться, стать более молодым, агрессивным, устремленным в будущее. Это в полной мере отразилось на нашей селекционной кампании, на данный момент в составе восемь хоккеистов 20 лет и моложе, и логично, что визуальный образ клуба тоже претерпел значительные изменения. Идея о том, что оба процесса должны были быть тесно взаимосвязаны, пришла мне в голову еще в январе, и теперь вы видите результат нашей долгой, кропотливой работы.

Сейчас айдентика «Динамо», разработанная ведущим российским дизайнерским бюро Quberten, едва ли не самая современная в КХЛ. Даже на фоне клубов Национальной хоккейной лиги мы выглядим продвинуто и актуально. При этом мы сохраняем связь со своим прошлым, ведь мы оставили и «зубра», и историческую динамовскую «Д», и фирменные бело-голубые цвета, хоть и в обновленном виде. Но мы добавили новый, черный цвет, который отлично согласуется с актуальным «монохромом» и позволяет минскому «Динамо» выделится на фоне «Динамо» из Риги и Москвы, выступающих в одной с нами лиге. Точно знаю, что новая айдентика на «ура» зашла игрокам, уверен, что и болельщикам «Динамо» понравится новый имидж клуба.