Режиссер Александр Гарцуев: «С будущим зятем познакомился в день свадьбы дочери»

Что за семь лет с момента его прихода стало с театром, как за десятилетия семейной жизни не растерять чувства и что советовал дочери по поводу замужества накануне Декады спектаклей Александра Гарцуева «Гарцуеў ONLY», посвященной его 60-летию (начнется в РТБД 11 сентября), известный режиссер рассказал «Комсомолке».

- Александр Федорович, по совместным фото в соцсетям и романтическим комментариям со стороны кажется, что у вас с супругой медовый месяц. Как за столько лет не растерять чувства?

- Мне сложно ответить, наверное, высшая форма любви - не только любить, но и терпеть. Знаю, что не надо шарахаться, не надо при первом же испуге куда-то убегать. Это тем более важно, когда уже и лет-то немало, и выглядеть можно глупо. С каждым годом все больше понимаю, что отношение Зои ко мне - это и есть то настоящее, о котором иногда пишут в книгах.

Я не очень люблю на такие темы говорить… Скажу лишь, что очень сильно люблю и ценю женщину, которая рядом со мной. Вижу насколько, может быть, даже не дотягиваюсь до нее. Она такой редкий, тонко чувствующий человек…

Было - стало: селфи после загса, почти 35 лет назад. Фото: личный архив

Любовь - одна из важных тем театральной деятельности. Могу сказать, что я уже теперь что-то в этом понимаю. Но еще не все. Собираюсь ставить один спектакль, там главный герой и жена у него - хорошая, но глупая. И он ее любит. Читаешь и думаешь: «Ну пора ему с ней уже расстаться, наверное?» Она его не понимает, это не пара! Да, она любит, но очень страдает, потому что не понимает, почему он живет именно так. А мне непонятна его любовь к ней...

- Раздражает?

- Поначалу да, а потом я понял, что он верит в нее: что то, что он полюбил, не стало чем-то другим. Когда он понимает, что она хорошая, добрая, но у нее нет сил идти с ним по жизни, а он необходимая божья жертва и не может жить по-другому - он ее отпускает…

Что касается людей, есть обыкновенная физиология, и с годами над собой и над отношениями надо трудиться. Страсть проходит - максимум 3 - 5 лет, это нормально, а дальше работа. Страсть - это химия, и она конечна, а дальше нужно не только сексом заниматься с человеком, а о чем-то думать вместе, что-то вместе сделать. Это и есть работа над отношениями. В конце концов, появляются дети, ты несешь ответственность, над детьми тоже надо трудиться...

15 июня Александр Гарцуев отметил 60-летие.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Отеческий долг я исполнил - построил Вале однокомнатную квартиру»

- На что вообще стоит делать ставку в отношениях? Что вы советовали дочери?

- Ничего. Она довольно поздно вышла замуж, в 32. Я ни разу ее за это не корил. Некоторые спрашивают: «Когда уже твоя родит?» Отвечаю, что она сама знает когда. Сейчас рожают поздно, не захочет - значит, так и будет. Я принципиально никогда не советовал ей ни по поводу замужества, ни в отношении детей. Видел, что она очень умная, пытливая девушка. Не в пример ее ровесникам и книги читала, хорошо образованна. Чего мне ее учить?

- Чтоб не повторяла ошибок…

- Почему? Захочет - повторит. На грабли надо наступить, чтоб их бояться. Опыт - это шишки на собственном лбу. Валя вышла замуж, живут на две страны - то здесь, то в Германии.

- Как у вас отношения с зятем-иностранцем? Он же не говорит по-русски, а вы по-английски или по-немецки…

- Они общаются с Валей по-английски, хоть он и прожил в Минске около года. Летом он работает у себя в Германии, сейчас снова приехал в Минск, здесь снимаются в кино. Мы не живем в одной квартире, это мой принцип. Уверен, чтобы избежать конфликтов, со взрослыми детьми надо жить раздельно.

Вале с ним интересно, он человек любопытствующий, много вопросов задающий, в том числе про войну. Один его прадед был нацистом, второй - подпольщиком-антифашистом. Жан-Марк родился в ГДР, но вместе с мамой они бежали из ГДР в ФРГ. А мой отец воевал, был у немцев в плену, во Франкфурте, в лагере для военнопленных. Валя ему об этом рассказывала, они живут недалеко от Франкфурта. Все перемешано, да - у нас была одна крайность, там - другая…

С женой Зоей Белохвостик, дочкой Валентиной Гарцуевой и зятем, актером Жан-Марком Биркхольцем. Фото: личный архив

- Как вы познакомились с будущим зятем?

- В день их с Валей свадьбы. Мы с Зоей приехали к Дому бракосочетаний на такси, вышли. Март прошлого года, снег, лед, Свислочь, красивая Валя в розовом свадебном платье. Рядом с дочерью я увидел американского киноактера (улыбается). Так и познакомились. Это к тому, что я никогда не давил на дочь, это был ее выбор. В свою очередь отеческий долг я исполнил - построил Вале однокомнатную квартиру. Пока идут отделочные работы, они снимают жилье. Родители, рожая детей, должны нести за них ответственность. Коль родил, то и дай что-то, что можешь. Мои родители на нашу с Зоей свадьбу подарили 1000 российских рублей, по тем временам большие деньги. Воровать они не умели. И меня научили жить честно. За это я благодарен отцу, который прошел войну, и маме, которая девочкой жила в оккупации.

«Я понял, что актерам театра никогда не будут платить много»

- В 2012 году, придя в РТБД, вы рассказывали, что театр в состоянии стагнации. Сейчас многие считают его самым модным в Минске. Что изменилось за ваши 7 лет?

- Я тоже не раз такое слышал, знаю и по продажам, что театр изменился. И труппа изменилась, я взял много молодых и буду брать. Была стагнация, это правда, надо было это дело поднимать, для этого меня сюда и направили.

Режиссер Гарцуев запросто может показать актерам, как надо! Фото: личный архив

- И актерскими зарплатами можете похвастаться?

- Я прожил в театре 40 лет и понял: никогда там хорошо не платили и не будут. Актеров как-то спасает теперешнее российское кино. За день-два съемок можно заработать месячную зарплату в театре. Я не запрещаю сниматься, это глупость. А тем, кто так поступает, хочется сказать: «Ты денег дай - тогда и будешь командовать». Они же не снимаются каждый день, накладок не возникало. Актерам театра не будут платить много, в Советском Союзе тоже так было - 120 рублей зарплата. Тогда, правда, у всех была 120...

Я случайно поступил в театральный. Недавно умер мой педагог Илья Львович Курган, последний, кто был жив. Вначале он был против моего приема, а потом я стал его любимым студентом. Счастливая случайность, годом позже я бы не поступил: набирал Валерий Раевский, а он меня и в театре не очень-то терпел...

- Как же принял в Купаловский, если не терпел?

- Раевского, хоть он руководил Купаловским 35 лет, вечно за что-то выгоняли. Тогда шел 80-й год, его снова решили убрать, он уже и в театр не ходил. И меня взял Николай Еременко (старший. - Ред.). В учебном театре у нас был директор, он меня очень любил: «Гарцуеў! Такіх мала, як ты! Ты - як Тарасаў».

Замдиректора, Сан Саныч Сагальчик, уже пожилой еврей, сидел во время войны с Еременко в лагере. Директор и сказал: «Приведи Еременко, пускай его посмотрит!» И в последний день подачи заявок на распределение Сан Саныч привел Николая Еременко.

А заявки на выпускников подавали все белорусские театры. Я знал, что Мазынский зовет меня в Витебск, а Купаловский молчит… А я так хотел в Купаловский! А еще накануне меня нашел Борис Иванович Луценко (экс-главный режиссер Русского театра. - Ред.): мол, давайте, вы мне почитаете, решим, что с вами делать. И в какой-то аудитории я ему и читал, и пел, и плясал - очень долго. В итоге он ответил: «Ну, даже не знаю. Я пересплю с этой мыслью».

На сцене с писателем Виктором Мартиновичем (крайний справа) - по его пьесе в РТБД с аншлагом идет спектакль "Карьера доктора Рауса". Фото: личный архив

На следующий день распределение. Захожу в кабинет ректора, человек 20 комиссии, режиссеры театров. Зачитывают: «На вас поступили заявки из театра имени Якуба Коласа, город Витебск…» Думаю, ну, сейчас заявку Русского театра зачитают. …«И театр Академический имени Янки Купалы». А Русского нет. И Луценко сидит в комиссии. Но как только объявили, что меня запросил Купаловский, Луценко вдруг говорит: «Устная заявка из Русского театра!» Его осадили: «С устными заявками - через три года, после отработки распределения». Так для меня и осталось загадкой, почему он не оформил на меня заявку. Это, наверное, наша белорусская сущность: если кто-то другой берет - надо и нам…

А Валерий Николаевич Раевский вернулся в Купаловский. Снимали же его из-за спектакля «Погорельцы» по пьесе Макаёнка - по тем временам намек на сталинизм и его последствия. ЦК решило убрать Раевского, но Машеров посмотрел спектакль и возмутился: «Так хороший спектакль, чего вы?» И Раевский вернулся. Потом он мне честно сказал: «Старик, я тебя не брал. Тебя брал Еременко. Вот давай с этим и будем жить». Тем не менее я 32 года работал в Купаловском: 20 из них - актером, 12 - режиссером.

«Есть, оказывается, болезни, которые достают»

- Три года назад вы рассказывали нам в интервью про пропущенный инфаркт, про то, что не умеете жить вполсилы…

- Да, здоровье за это время пошатнулось. Только дней пять, как я туфли обул, до этого месяц ходил в тапочках - одолела знаменитая русская болезнь, которая описана в литературе: «Вышел навстречу старик с подагрой…» Недавно вернулся из Калининграда, с фестиваля, весь его в тапках и проходил, больше ничего обуть не мог. Есть, оказывается, болезни, которые достают, хоть подагру и называют болезнью королей. Не знаю, насколько она благородная, но когда начинает дико болеть нога… Врачи сразу сказали, что никакого мяса и сладкого. Таблетки назначили. Так что мясо из моей жизни уже ушло. Но все эти растительные белки - это так скучно.

Фото: личный архив

- Александр Федорович, весь разговор не могу отделаться от мысли: откуда в вас этот внутренний надрыв? Что мучает?

- На днях умер мой хороший товарищ, главный художник Большого театра Саша Костюченко. Он всего лишь на год старше меня, 61 год. Я невеселый, а он всегда на позитиве. И умер быстро. Он умер, а у меня глубокая печаль…

С годами становлюсь все более принципиальным, выкристаллизировались определенные ценности - иначе режиссеру никак. Галина Волчек, по-моему, сказала, что сейчас театр сделали модным местом. Но какое, к черту, модное место? Театр - не клуб, не тусовка, не ресторан. В театр надо, как в церковь, ходить. Хотя для некоторых и она стала модным местом…

Что касается надрыва… Ну не буду я тихим, не интересно так жить. Зачем? Просто физическое существование? Мы каждый год ходили к Кургану на день рождения и в этом году тоже, в мае ему стукнуло 93. Приходим, а он говорит: «Ребята, вы меня простите…» - «За что?» - «Долго живу, надоел всем…» В апреле умер его сын Володя, ему было за 60. Илье Львовичу, по рекомендации докторов, о смерти сына не сказали: мол, не переживет. У него не было ни телефона, ни радиоприемника, а через два месяца он услышал голос сына и вскоре умер.

Я это к чему. Я не хочу старостью своей отягощать других людей. Вот мой отец - молодец: в 81 год пошел за кефиром с батоном, пришел, пожаловался матери на сердце, попросил воды, сам прилег. Она пришла со стаканом, а он уже всё…

- Но жить-то все равно хочется.

- Очень хочется... Но только так, чтобы это имело смысл и ни в коем случае не доставлять проблем окружающим.

ДОСЬЕ «КП»

Александр ГАРЦУЕВ родился 15 июня 1959 года в деревне Сухари Могилевской области. В 1980 году окончил актерский факультет Театрально-художественного института, в 2000-м - режиссерский факультет РАТИ-ГИТИС. З2 года - актер и режиссер Купаловского театра. С 2012-го года - художественный руководитель и режиссер Республиканского театра белорусской драматургии. Поставил более 60 спектаклей, среди них - «Кровавая Мэри», «Не мой», «Карьера доктора Рауса», «Мудромер», «Гендерные выкрутасы», «Билет на брестский поезд», «Сирожа» и др. Женат на народной артистке и актрисе Купаловского театра Зое Белохвостик. Дочь - актриса Купаловского театра Валентина Гарцуева.