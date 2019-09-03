Детский забег в рамках Минского полумарафона пройдет в обновленном формате

15 сентября в рамках Минского полумарафона Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и мобильный оператор сотовой связи МТС при поддержке Белорусской федерации легкой атлетик проведут детский благотворительный забег #ДетиДетям.

В этом году организаторы обновили формат детского забега – дети пробегут по основной трассе полумарафона, так же как и взрослые. Дистанция, которую будут преодолевать юные участники, равна 500 м. На финише все дети получат «медали чемпиона».

Забег рассчитан на детей в возрасте 3-15 лет. Самые маленькие могут пробежать или пройти вместе с родителями.

На площадке у Дворца спорта (пр-т Победителей, 4) будет работать зона активаций ЮНИСЕФ и МТС, где любой желающий сможет сделать памятные фотографии, флеш-тату, принять участие в различных конкурсах и развлечениях, познакомиться с символом ЮНИСЕФ – солнечным зайчиком Юни-Юни.

Участие в забеге #ДетиДетям бесплатно, но по обязательной регистрации по ссылке.

Для тех, кто хочет получить дополнительный памятный подарок и бежать в специальной футболке с символикой забега, необходимо сделать пожертвование (на любую сумму от 2 рублей). Все собранные средства помогут в реализации программы «Семья каждому ребенку».

- Формат забегов #ДетиДетям формирует не только отношение к спорту, но и отношение к другим детям, которым нужна помощь и поддержка. На Западе существует целая культура, подобные институты там давно функционируют. Мы же пока делаем первые шаги. Уверен, что они принесут очень серьёзные результаты, - сказал председатель БФЛА Вадим Девятвоский.

Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Рашед Мустафа Сарвар отметил:

- В этом году на Минском полумарафоне дети не останутся в стороне, а станут частью этого события, которое собирает десятки тысяч людей со всего мира. В прошлом году мы проводили детские забеги. И пусть детки были маленькими, зато улыбки и медали были большими и настоящими. В этом году у нас будет полномасштабный проект для детей по разным возрастным категориям, и дети станут частью Минского полумарафона. Они побегут по той же трассе, по которой некоторое время назад бежали взрослые. Дистанция, которую будут преодолевать юные участники, равна 500 м. Забег рассчитан на детей в возрасте 3-15 лет. Самые маленькие могут пробежать или пройти вместе с родителями.