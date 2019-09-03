Всемирный банк: Беларусь - это семья, которая больше тратила, чем зарабатывала, и теперь на пороге стоят кредиторы

Перспективы роста доходов маловероятны без реформ

Глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер 3 сентября встретился с журналистами, чтобы рассказать о состоянии экономики Беларуси. Он сравнил страну с семьей, которая долго жила не по средствам, а теперь ей приходится расхлебывать последствия. Ведь если так и дальше будет продолжаться, проблемы с кредиторами обеспечены.

- Беларусь можно сравнить с семьей, которая тратит больше, чем зарабатывает. Почему это происходит? Потому что половина семьи работает непродуктивно, и в данном случае мы говорим о госпредприятиях. А что происходит, если кто-то больше тратит, чем зарабатывает? Сначала семья проходит длинный этап стагнации, о нем Всемирный банк писал два года назад, когда только начал работать в Беларуси. Мы предупреждали, что перспективы роста доходов будут низкими без реструктуризации экономики. Второй этап - уязвимость к образовавшейся задолженности, сейчас Беларусь на этом этапе. Третья фаза (я надеюсь, Беларусь там никогда не окажется) - это финансовый кризис из-за проблем во взаимоотношениях с кредиторами, - объясняет Алекс Кремер.

Сейчас Беларусь уязвима по нескольким причинам. Основная из них - долги госпредприятий, которые брали для того, чтобы покрыть их убыточность в прошлом. Кроме того, усугубляет финансовое положение страны и налоговый маневр России, точнее, отсутствие компенсации за него.

- Один из рисков связан с тем, что госпредприятия могут оказаться в ситуации, когда они будут не в состоянии обслуживать свою задолженность. Второй риск - банковский сектор не сможет больше управлять своим балансом. Еще один риск - Нацбанк из-за внешнего давления не сможет сдерживать потерю своих валютных резервов.

Все это в итоге может сказаться на возможности привлекать иностранные инвестиции, как было в 2008 году.

- Исторически международные кредиторы склонны во время рецессии выводить свои средства из стран с формирующимся рынком в более надежные активы - золото и ценные бумаги развитых стран.

Ситуация в экономике непростая, но и не апокалипсис

Выход из положения очевиден - страна, как и семья, живущая не по средствам, должна тратить меньше, а зарабатывать больше. Алекс Кремер отметил, что с задачей меньше тратить Беларусь неплохо справилась.

- Минфин можно поздравить с тем, что удалось стабилизировать бюджет в сложной ситуации. В результате ужесточения денежно-кредитной политики 2015 - 2016 годов довольно значительно сократились заимствования частного сектора. И возможности дальнейшего ужесточения Нацбанком ограничены, - отметил глава представительства и дополнил, что не стоит забывать еще и об отмене субсидирования теплоснабжения и налоговых льгот.

Дело за малым - начать больше зарабатывать. Как уже не раз отмечал Всемирный банк, без структурных реформ тут не обойтись.

- Эти шаги должны начинаться с реструктуризации госпредприятий. Госсектор имеет большой вес в экономике, но использует трудовые ресурсы и капитал куда менее продуктивно, чем частный сектор. Наши рекомендации часто представляют в карикатурном виде - все приватизировать или ликвидировать. Но мы говорим о том, что нужно классифицировать госпредприятия на: а) те, которые работают нормально; б) предприятия без будущего, которые нужно закрывать; в) предприятия, которые станут работать лучше в случае приватизации. Но такую оценку должен проводить независимый субъект, - объясняет Алекс Кремер.

Понятно, что неизбежная ликвидация заводов повлечет за собой увольнения. На этот случай Всемирный банк советует обзавестись реально действующей программой соцзащиты безработных.

- Мы провели расчеты, и они показали, что расходы с внедрением программ соцзащиты будут ниже в несколько раз, чем расходы на поддержку убыточных предприятий, - отметил Алекс Кремер. - Чтобы дать вам представление, рекомендуемая нами расширенная модель государственной адресной социальной помощи будет стоить 0,0001% ВВП.

В целом же ситуация в экономике не критична для обычных белорусов. Критичной она была в эпоху 90-х.

- Не стоит так пессимистично смотреть на мировую экономику. В 2008 году была серьезная встряска, и мы ее пережили. Мы не говорим о повторении 1992 года в замедленной версии. Мы говорим о том, что в Беларуси существует функционирующая институциональная структура и 50% экономики уже в частном секторе. Мы говорим о спаде мировой экономики, а не о коллапсе. В данном случае мы говорим о сценарии, когда стране будет сложно достичь 100 млрд ВВП в среднесрочной перспективе, а не об апокалипсисе, - подытожил Алекс Кремер.