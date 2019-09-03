Первый день школы. От учительницы летит в чате: «Все плохо, дома все переделать!»

Я мама второклашки, но уже терпеть не могу школу за то, что там происходит. Ну почему на первый план выходят «так сказали сверху», «дети обязаны», «срочно сделать», «те, кто не принесет, потом не жалуйтесь» и «обязательно сдать на «Юный спасатель»?!

Теперь по порядку. 2 сентября мы пошли во второй класс. Я удивлялась и радовалась, что дочка в этот самый второй класс хотела и стремилась сама. Соскучилась по одноклассникам, ждала момента, когда подарит учителю цветочки и наденет новое платье.

Опущу даже тот факт, что на линейку второклашек не позвали. В школьном дворе была линейка для первоклассников, а у наших уже шел урок математики. «Ну мы же молодцы! У нас все получится! Главное - настрой!» - думала я.

И вот проходит два часа. Та-дам! Родительский чат, который начал раскаляться еще до начала учебного года пометками «срочно», «в школу - 2 сентября», «нет, всем явиться в пятницу», извергается свежими новостями о том, как прошел наш первый день в школе. Цитата: «Сегодня писали текст. Все плохо. Дети все забыли и пишут ужасно. Всем срочно все переписать. Тетрадки, в которых писали сегодня, сделать черновиками. Завести чистовик и там писать только красиво».

Вы это серьезно? Второй класс! Дети красиво писать и не умели. Весь первый класс ушел на то, чтобы научиться правильно держать ручку и кое-как писать буквы и связывать их правильными крючками-соединениями. И что значит «в чистовике писать только красиво»? Ах да, это для министерской проверки и галочки «я хороший учитель», когда эта самая проверка придет.

И это только начало. Дальше - хуже. В чат посыпались новые требования. Открываю - фотография с образцом оформления учебной тетради. «Перед датой - отступить 10 клеточек! Перед записью «классная работа» - 6 клеточек. Перед началом упражнения - 2, перед следующей датой - 4». И это только для тетрадей в клеточку. Дальше были требования оформления для тетради в линеечку! И так далее...

Повторюсь. Ребенок пошел во второй класс! В 7 лет дети от волнения в принципе забывают пропускать сколько-то там клеточек. Да мне самой это не запомнить! Что происходит? А главное - кому все это нужно? Поверьте, точно не детям. Дайте вы им просто учиться, дорогие наши деятели из Министерства образования. Напишите нормальные учебники и не насилуйте педагогов нормами и требованиями. Дайте им учить детей, а детям - учиться. Без страха! Дайте проявиться им и их талантам и перестаньте уже считать эти клеточки, будь они неладны.

Это мой ребенок. Я его люблю. И не хочу, чтобы после первого дня в школе семилетняя девочка сидела со слезами на глазах над тетрадкой и дрожащей рукой переписывала непременно «красиво и ровно» текст для проверяющего из министерства, а потом выдала: «Мама, я что, правда кривая? Можно я такая в школу завтра не пойду?»

Утром во вторник мы пошли в школу. Родительский чат, куда приходят сообщения от педагога, я отключила.