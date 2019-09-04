2019-09-04T15:28:25+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске осенью наступила весна: зацвела сирень! (фото)

Перепутал сезоны и кизил, рядом с созревающими ягодами распустились цветы
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Витебске во второй раз зацвела сирень.В Витебске во второй раз зацвела сирень.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Возле дома 16, к.3 по улице Терешковой в Витебске в сентябре наступила весна: здесь зацвела сирень. Кисти меньше, чем обычно, но пахнут по-настоящему. Цветут практически все кусты, что расположились в этом дворике, а на кустах, растущих чуть поодаль, цветов нет.

Сирень не единственное в Витебске растение, перепутавшее сезоны. На улице Димитрова расцвел кизил. На кустах уже созревают плоды, а рядом распускаются белые цветы.

И сирень, и кизил в Витебске цветут в мае-июне.

Кисти сирени меньше, чем обычно, но пахнут так же! Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Кисти сирени меньше, чем обычно, но пахнут так же!Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В прошлом году в Минске в конце августа во второй раз цвели каштаны, а в Гомельской области яблоня не только зацвела во второй раз, но и успела принести плоды.

Зацвели кусты, расположенные в одном дворе, а те, что растут по соседству - нет. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Зацвели кусты, расположенные в одном дворе, а те, что растут по соседству - нет.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

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