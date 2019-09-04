В Витебске осенью наступила весна: зацвела сирень! (фото)

Возле дома 16, к.3 по улице Терешковой в Витебске в сентябре наступила весна: здесь зацвела сирень. Кисти меньше, чем обычно, но пахнут по-настоящему. Цветут практически все кусты, что расположились в этом дворике, а на кустах, растущих чуть поодаль, цветов нет.

Сирень не единственное в Витебске растение, перепутавшее сезоны. На улице Димитрова расцвел кизил. На кустах уже созревают плоды, а рядом распускаются белые цветы.

И сирень, и кизил в Витебске цветут в мае-июне.

Кисти сирени меньше, чем обычно, но пахнут так же!Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В прошлом году в Минске в конце августа во второй раз цвели каштаны, а в Гомельской области яблоня не только зацвела во второй раз, но и успела принести плоды.