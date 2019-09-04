В МВД рассказали, как 20 лет искали пропавшую Юлю, и почему в России ее не удалось найти

Невероятная история возвращения Юлии, которая пропала 1 октября 1999 года, скорее похожа на сказку со счастливым финалом, чем на реальный случай. В МВД говорят, что история действительно уникальна. Помог найти Юле родителей ее парень Илья - молодой человек нашел упоминания о пропавшей 20 лет назад девочке, просто забив в поиске «девочка Юля» и другие похожие запросы.

По словам начальника отдела организации розыскной работы Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси Дмитрия Крюкова, Юля была объявлена в межгосударственный розыск - ее искали в том числе и в России.

- Если пропадает человек, и у нас есть основания считать, что он может находиться за рубежом, пропавшего объявляют в межгосударственной розыск. Сведения о нем попадают в межгосударственный информационный банк, который ведет государственный информационно-аналитический центр МВД России. Туда стекается информация обо всех пропавших, объявленных в межгосударственный розыск государств-участников СНГ. Если человек пропал за пределами СНГ, его объявляют в международный розыск. Тогда человека ищут на территории всех стран-участников Интерпола, - объясняет Дмитрий Крюков. Уточним, на данный момент это 194 страны.

Юлю искали с 1999 года. Фото: МВД

Проблема заключалась в том, что у пропавшей Юли была другая фамилия и дата рождения. Найти ее по генотипу тоже не удавалось: два раза в год белорусские сотрудники уголовного розыска отправляют в Россию генотипы пропавших людей - там сверяют формулы с теми, что есть в российской базе данных.

- Но, поскольку девушка не нарушала закон, она не стояла на учетах в России, - продолжает собеседник.

- Много ли в вашей практике было случаев, когда людей удавалось найти спустя десятки лет?

- К сожалению, таких случаев со счастливым исходом не много. Ситуация, о которой идет речь - уникальная. Иногда через значительное время, 5 -10 лет, находим останки людей, которые заблудились в лесу.

- Сколько заявлений о пропаже людей поступает в милицию?

- В 2018 году в органы внутренних дел Беларуси поступило 8290 заявлений об исчезновении людей, 916 пропавшим на момент исчезновения не исполнилось 18.

В этом году за 7 месяцев поступило 4508 заявлений, из них 568 - о пропаже несовершеннолетних. Большинство пропавших без вести в результате находят в первые 10 суток поиска. За весь период работы современной милиции у нас осталось в розыске 2706 человек, из них 1235 пропали за пределами Беларуси. Около 15% людей из тех, кто сейчас находится в розыске, пропали больше 15 лет назад. Пропавшими без вести считаются и те, кто заблудился в лесу и до сих пор не найден, и утонувшие, тела которых не нашли.